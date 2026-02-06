Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Тренер помогает новичку в тренажерном зале
© Designed by Freepik by freepik is licensed under public domain
Главная / Спорт и фитнес
Артём Кравцов Опубликована сегодня в 15:04

Жир не горит, а силы тают: утренние тренировки натощак запускают в организме опасный обман

Утренние тренировки давно стали привычкой для многих, особенно если график не оставляет времени на спорт вечером. Однако желание начать занятие без завтрака часто воспринимается как безобидная мелочь. На деле отказ от еды перед тренировкой может заметно повлиять на самочувствие, результат и восстановление организма. Об этом сообщает издание Shape.

Почему тренировки натощак кажутся удобными

Ранний подъем, спешка и отсутствие аппетита — частые причины, по которым люди отправляются в зал или на пробежку без еды. Полноценный завтрак кажется лишней тратой времени, а легкость в желудке воспринимается как плюс, особенно если речь идет про утренние тренировки. Тем не менее специалисты по питанию считают такой подход сомнительным, особенно при регулярных или интенсивных нагрузках. Организм действительно может начать работу без топлива, но это почти всегда отражается на качестве занятия. Со временем такой режим снижает отдачу от тренировок и увеличивает утомляемость.

"Ваше тело всегда будет работать лучше в сытом состоянии, несмотря ни на что", — говорит дипломированный диетолог Эбби Чан и совладелица фитнес-клуба EVOLVE Flagstaff.

Как организм получает энергию во время тренировки

Во время физической активности основным источником энергии становится гликоген — форма углеводов, которая хранится в печени и мышцах. Эти запасы поддерживают уровень глюкозы в крови и позволяют мышцам работать стабильно. При нагрузке средней интенсивности гликогена обычно хватает, но при длительных или динамичных тренировках он расходуется быстрее. Существует мнение, что тренировка натощак усиливает сжигание жира за счет более активного использования жирных кислот. Некоторые исследования действительно фиксируют рост окисления жиров при низкой и умеренной интенсивности. Однако по мере увеличения нагрузки этот эффект снижается, а в отдельных случаях организм может начать использовать мышечную ткань как источник энергии, что ставит под сомнение пользу тренировки натощак.

Риски отказа от еды перед занятием

Пропуск приема пищи перед тренировкой может привести к неприятным ощущениям уже во время занятия. Тошнота, слабость и быстрая усталость встречаются довольно часто, особенно у людей с плотным графиком тренировок. Короткие и спокойные практики, такие как йога или легкая растяжка, действительно могут проходить без перекуса. Но если тренировка длится дольше 45 минут или предполагает высокую интенсивность, отсутствие топлива становится ощутимым ограничением. Низкий уровень сахара в крови вынуждает организм тратить гликоген прежде всего на поддержание работы мозга и внутренних органов, оставляя мышцы без достаточной энергии для нагрузки и восстановления.

"Вы как бы работаете на пустом баке. Если мышцам не хватает топлива, это мешает полноценному восстановлению в долгосрочной перспективе", — отмечает Эбби Чан.

Когда и чем лучше подкрепиться

Оптимальным считается прием пищи за 60-90 минут до тренировки, чтобы организм успел усвоить питательные вещества. Если времени мало, даже небольшой перекус за 30 минут до занятия поможет стабилизировать уровень глюкозы. Подойдут простые и легкоусвояемые продукты: банан, яблоко, ломтик хлеба с ореховой пастой. Такой подход повышает выносливость и позволяет сохранить силу на протяжении всей тренировки. Кроме того, питание перед силовыми и функциональными занятиями снижает риск сильного голода после нагрузки и помогает быстрее запустить восстановительные процессы.

В итоге отказ от еды перед тренировкой может выглядеть удобным решением, но при регулярных нагрузках он чаще работает против результата. Небольшой перекус не утяжеляет тренировку, зато помогает телу работать стабильнее, восстанавливаться быстрее и получать больше пользы от каждого занятия.

Автор Артём Кравцов
Артём Кравцов — эксперт по кинезиологии (ПГУФКСиТ), специалист по спортивной реабилитации и биомеханике. Стаж работы в диагностике и восстановлении — 13 лет.

