Швейцарский стейк: вот на что нужно обратить внимание, чтобы не ошибиться

Швейцарский стейк Easy Swiss — это идеальный рецепт для тех, кто хочет быстро приготовить вкусный и сытный ужин без лишних усилий. Это блюдо отличается тем, что стейк, который выглядит как кулинарный шедевр, на самом деле готовится достаточно просто. Мясо с аппетитной золотистой корочкой томится в насыщенном соусе с луком, морковью и множеством специй, благодаря чему получается невероятно вкусным. Стоит лишь один раз попробовать, и этот стейк обязательно станет частью вашей кулинарной рутины.

Почему вам стоит приготовить швейцарский стейк

Простота в приготовлении: Все, что вам нужно, — это обжарить стейк, а затем тушить его в соусе с овощами. Готовится это блюдо всего пару часов, но его вкус будто бы требует гораздо больше времени на приготовление. Насыщенный вкус: Швейцарский стейк сочетает в себе нежность мяса и аромат свежих овощей, а густой соус с пряными нотками придаёт блюду уют и насыщенность. Подходит для насыщенных дней: Это идеальное блюдо для тех, кто хочет насладиться домашним ужином в конце трудного дня. Его можно приготовить заранее, а потом тушить в духовке или на плите.

Состав швейцарского стейка

Для того чтобы приготовить швейцарский стейк, вам понадобятся простые ингредиенты, которые наверняка есть в вашем доме.

Кубический стейк: Это основной ингредиент. Кубические стейки, или швейцарские стейки, — это говядина, которую отбивают механически, что делает её мягкой. Мука: Мука используется для того, чтобы придать стейкам аппетитную хрустящую корочку. Специи: Чесночный порошок, паприка, соль и свежемолотый чёрный перец — эти специи придают блюду яркие вкусовые акценты. Помидоры: Кубики томатов в собственном соку придают соусу лёгкую сладость и делают его насыщенным. Чеснок: Свежее чеснок — обязательный компонент, который раскрывает аромат блюда. Коричневая смесь для соуса: Это основа для подливы, которую можно приобрести в магазине. Овощи: Морковь и лук — добавляют текстуру и сладость соусу. Петрушка: Используется для украшения готового блюда.

Пошаговый процесс приготовления

Шаг 1: Обжарьте стейк

Перед тем как начать тушить стейк, приправьте его солью, перцем, паприкой и чесночным порошком, а затем обваляйте в муке. Это придаст стейку не только вкус, но и хрустящую корочку. Разогрейте масло в кастрюле и обжарьте стейки до золотистой корочки. После этого выложите их на тарелку.

Шаг 2: Обжарьте овощи

В той же кастрюле, где жарились стейки, добавьте нарезанный лук и морковь. Готовьте их, пока они не станут мягкими. Затем добавьте нарезанный чеснок и обжаривайте ещё пару минут.

Шаг 3: Добавьте соус

Теперь добавьте в кастрюлю говяжий бульон и нарезанные помидоры с соком. Влейте коричневую смесь для соуса и тщательно перемешайте. Дайте порошку раствориться в жидкости, чтобы соус получился густым и насыщенным.

Шаг 4: Тушение

Верните стейки обратно в кастрюлю. Закройте крышку и тушите стейк на слабом огне в течение двух часов. Проверяйте готовность, прокалывая стейк вилкой — мясо должно быть мягким и легко прокалываться.

Шаг 5: Подача

Готовый стейк подавайте горячим, посыпав сверху свежей нарезанной петрушкой. Этот стейк идеально сочетается с картофельным пюре, рисом или пастой, которые помогут вам впитать вкусный соус.

Вариации и замены ингредиентов

Если вы хотите адаптировать рецепт под свои предпочтения или особенности диеты, вот несколько вариантов:

Безглютеновая версия: Если у вас аллергия на глютен или вы придерживаетесь безглютеновой диеты, замените обычную муку на безглютеновую. Также убедитесь, что ваш говяжий бульон и соус не содержат глютен. Замена мяса: Если вам не нравятся кубические стейки, попробуйте использовать стейк чак, стейк сирлойн или верхнюю часть круглого стейка. Для этого необходимо отбить мясо молотком. Также можно использовать говяжий фарш. Овощи: Помимо моркови и лука, вы можете добавить пастернак или репу. Болгарский перец также будет отличным вариантом, но добавьте его в соус за полчаса до конца тушения, чтобы он не развалился. Масло: Вместо оливкового масла используйте масло авокадо или любое растительное масло, которое вам нравится. Дополнительные вкусы: Для более яркого аромата добавьте в соус немного томатной пасты, вустерширского соуса или соевого соуса. Если хотите сделать блюдо острее, добавьте хлопья красного перца.

Рекомендации по подаче

Чтобы создать полноценный ужин, сочетайте стейк с подходящими гарнирами:

Закуска: Отлично подойдут грибочки, фаршированные шпинатом и артишоками. Гарниры: Подайте с картофельным пюре с чесноком, жареными артишоками, рисом или яичной лапшой. Также будут уместны жареные овощи, стручковая фасоль или горошек. Десерт: Завершите трапезу лимонным тортом с маскарпоне — он станет прекрасным завершением ужина.

Как хранить швейцарский стейк

Если у вас остались остатки, храните их правильно:

Хранение в холодильнике: Дайте стейкам полностью остыть перед тем, как поместить их в герметичный контейнер. В холодильнике они могут храниться 3-4 дня. Заморозка: Швейцарский стейк можно заморозить на срок до 3 месяцев. Размораживание: Разморозьте стейк в холодильнике на ночь, а затем разогрейте его на плите. Разогрев: Для разогрева используйте сковороду, чтобы сохранить сочность мяса.

Советы для успешного приготовления

Не пропустите обжарку мяса: Это важный шаг, который придаёт стейку ароматную корочку. Она не только улучшает вкус, но и помогает удержать соки внутри мяса, делая его более нежным. Пробуйте соус: Смесь для соуса добавляет много вкуса, но вкусы разных марок могут немного отличаться. Обязательно пробуйте и регулируйте приправы в конце приготовления. Время тушения: Два часа — это оптимальное время для тушения стейков, но не забывайте проверять их готовность через 1,5 часа. Если стейк готов раньше, накройте кастрюлю крышкой и держите в тепле.

Часто задаваемые вопросы

Как выбрать стейк для этого рецепта?

Для этого блюда идеально подойдут кубические стейки. Они мягкие и хорошо подходят для длительного тушения. Также можно использовать другие виды говядины, отбив их молотком. Можно ли приготовить стейк заранее?

Да, стейк можно приготовить заранее и просто разогреть перед подачей. Это удобно, если у вас нет времени на приготовление в день ужина. Как разнообразить вкус?

Вы можете добавить в соус разные специи или соусы, такие как вустерширский или соевый соус. Это придаст блюду дополнительные вкусовые оттенки.

Мифы и правда о швейцарском стейке

Миф: Швейцарский стейк — сложное блюдо, которое требует много времени.

Правда: На самом деле, стейк готовится легко и быстро. Всё, что нужно — это обжарить мясо и потушить его в соусе пару часов. Миф: Швейцарский стейк всегда получается жёстким.

Правда: Кубические стейки, которые используются в этом рецепте, становятся мягкими и нежными после тушения, а корочка помогает сохранить соки внутри.

Исторический контекст швейцарского стейка

Швейцарский стейк родом из Европы, но сегодня он широко используется в разных кухнях мира. Его популярность объясняется простотой в приготовлении и невероятным вкусом. Этот рецепт стал известен благодаря своей универсальности — его можно адаптировать под различные предпочтения, добавляя разные специи и ингредиенты.