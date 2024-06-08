Ученые из США и Канады провели исследование сейсмоопасной зоны Каскадия в Северной Америке, опубликованное в журнале Science Advances. Эта территория, где Тихоокеанская плита погружается под континент, характеризуется возможностью возникновения мощных землетрясений и цунами.
Регион изучался с помощью эхолокации, что позволило обнаружить разделение на четыре сегмента с различной плотностью горных пород и структурными особенностями. Эти условия могут вызвать катастрофические сейсмические события, аналогичные землетрясению 2011 года в Японии.
Последнее крупное землетрясение в Каскадии произошло в 1700 году, а риск нового события увеличивается каждые 500 лет.
Фото: commons.wikimedia.org/Heidi Soosalu (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)
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