Землетрясение магнитудой 6,1 балла произошло в Камчатском крае, согласно информации от местного филиала геофизической службы Российской академии наук (РАН). Эпицентр толчков располагался в 69 км от города Усть-Камчатск.
Согласно предварительным данным, очаг землетрясения залегал на глубине 95 км, сообщает ТАСС.
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