Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 06.07.2024 : 88,1348
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 06.07.2024 : 95,57
На Камчатке зафиксировано землетрясение магнитудой 6,1
  1. Главная
  2. Происшествия

На Камчатке зафиксировано землетрясение магнитудой 6,1

Землетрясение магнитудой 6,1 балла произошло в Камчатском крае, согласно информации от местного филиала геофизической службы Российской академии наук (РАН). Эпицентр толчков располагался в 69 км от города Усть-Камчатск.

Согласно предварительным данным, очаг землетрясения залегал на глубине 95 км, сообщает ТАСС.

Фото: commons.wikimedia.org/Ted.ns (Creative Commons Attribution 4.0 International license)

Мир

В Барселоне местные жители расстреляли туристов в ресторанах из водяных пистолетов

В Барселоне местные жители расстреляли туристов в ресторанах из водяных пистолетов

В Барселоне тысячи испанцев провели протест против массового туризма, скандируя лозунги вроде "Туристы, убирайтесь домой".

Читать полностью
PCWorld: смещение настройки профиля в меню

PCWorld: смещение настройки профиля в меню "Пуск" разочаровало пользователей Windows

Microsoft выпустила новую тестовую версию Windows 11, в которой обновлено меню "Пуск", сосредоточенное на управлении учетными записями пользователей.

Читать полностью

Общество

Эксперт

Эксперт "За Рулем" Колодочкин: перегретый руль можно протереть мокрой тряпкой для охлаждения

Эксперт из журнала "За рулем" Михаил Колодочкин предложил несколько способов для охлаждения перегретого автомобиля.

Читать полностью
В Москве зарядные станции для электромобилей адаптировали под жару

В Москве зарядные станции для электромобилей адаптировали под жару

Зарядные станции для электромобилей в Москве адаптированы для работы в условиях высокой температуры, снабжены системами охлаждения и успешно функционируют даже при сильной жаре.

Читать полностью

Новости