Землетрясение магнитудой 5 баллов произошло недалеко от острова Ванкувер на западном побережье Канады, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Эпицентр подземных толчков располагался в 390 километрах к западу от города Виктория, который находится на юго-восточной оконечности острова Ванкувер.
Глубина очага землетрясения составила 10 километров. По предварительной информации, жертв и разрушений нет, также не было объявлено предупреждение о цунами.
Днем ранее, 4 июля, в том же районе зафиксировали землетрясение с магнитудой 5,7, последствия которого были схожи.
Фото: flickr.com/Darren Kirby (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)
ВСУ бросают позиции в Красногоровке
Украинские военные постепенно покидают позиции в городе Красногоровка Покровского района ДНР, по мнению британского специалиста Александра Меркуриса, высказанному им на канале YouTube.
Испанская партия присоединилась к коалиции Орбана
Глава крайне правой испанской политической организации Vox Сантьяго Абаскаль выразил намерение присоединиться к новой праворадикальной коалиции "Патриоты за Европу", инициированной, в частности, премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
"Яндекс" перенёс старт торгов акциями на 24 июля для завершения рассчетов
Компания "Яндекс" объявила о переносе начала торгов акциями на Московской бирже. Новая дата — 24 июля 2024 года, вместо ранее запланированного 10 июля. Акции будут торговаться под тикером YDEX.
Mayo Clinic: для предотвращения отравления летом важно регулярно мыть руки
Эксперты из Клиники Мейо предоставили рекомендации по предотвращению пищевого отравления летом.