Землетрясение магнитудой 5 баллов произошло недалеко от острова Ванкувер на западном побережье Канады, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Эпицентр подземных толчков располагался в 390 километрах к западу от города Виктория, который находится на юго-восточной оконечности острова Ванкувер.

Глубина очага землетрясения составила 10 километров. По предварительной информации, жертв и разрушений нет, также не было объявлено предупреждение о цунами.

Днем ранее, 4 июля, в том же районе зафиксировали землетрясение с магнитудой 5,7, последствия которого были схожи.

Фото: flickr.com/Darren Kirby (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)