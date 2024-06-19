Российские сейсмологи под руководством Ольги Павленко из Института физики Земли РАН обнаружили, что разрушительная сила землетрясения на японском полуострове Ното была вызвана наложением сейсмических волн. Это явление, подобное тому, что наблюдалось во время землетрясения в Турции в феврале 2023 года, приводит к одновременному выходу волн на поверхность в виде короткого волнового пакета, что усиливает их разрушительное воздействие.
Изучение данных сейсмических станций, расположенных на различных расстояниях от эпицентра, показало максимальные сейсмические эффекты на всех станциях, что подтвердило гипотезу о взаимодействии волн.
Землетрясение, произошедшее 1 января с магнитудой 7.5, вызвало цунами и привело к значительным человеческим и материальным потерям, что делает его важным объектом для изучения и разработки методов снижения ущерба от подобных катастроф, сообщает ТАСС.
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