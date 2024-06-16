Землетрясение магнитудой 6,0 произошло недалеко от побережья Перу, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр. Эпицентр сотрясения расположился в 258 километрах к юго-востоку от города Ика, население которого составляет приблизительно 246 тысяч человек. Глубина залегания очага достигла 58 км.

На данный момент отсутствует информация о жертвах или значительных разрушениях. Также не было объявлено предупреждение о возможности цунами.

Фото: flickr.com/Ministerio de Defensa del Perú/Ruben Grandez (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)