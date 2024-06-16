Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 15.06.2024 : 89,0658
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 15.06.2024 : 95,1514
У берегов Перу зафиксировано землетрясение магнитудой 6,0
  1. Главная
  2. Мир
  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 18:29

У берегов Перу зафиксировано землетрясение магнитудой 6,0

Землетрясение магнитудой 6,0 произошло недалеко от побережья Перу, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр. Эпицентр сотрясения расположился в 258 километрах к юго-востоку от города Ика, население которого составляет приблизительно 246 тысяч человек. Глубина залегания очага достигла 58 км.

На данный момент отсутствует информация о жертвах или значительных разрушениях. Также не было объявлено предупреждение о возможности цунами.

Фото: flickr.com/Ministerio de Defensa del Perú/Ruben Grandez (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)

Мир

Секретарь СБ Армении Григорян обсудил с Салливаном безопасность страны

Секретарь СБ Армении Григорян обсудил с Салливаном безопасность страны

Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян заявил, что обсудил в воскресенье, 16 июня, армяно-американское сотрудничество в сфере безопасности с помощником Байдена по нацбезопасности Джейком Салливаном.

Читать полностью
Норвегия собирается выделить 103 миллиона долларов на ремонт энергетической системы Украины

Норвегия собирается выделить 103 миллиона долларов на ремонт энергетической системы Украины

Норвегия хочет отправить 103 миллиона долларов Украине на восстановление общеэнергетической системы. О произошедшем информирует российское информационное агентство «Интерфакс» со ссылкой на западные СМИ.

Читать полностью

Общество

"ВкусВилл" заблокировал новые поставки салата с тунцом из-за вспышки ботулизма

Российская торговая сеть "ВкусВилл" остановила продажу салата с тунцом, а также убрала из всех своих магазинов данный товар в связи с недавней ситуацией с ботулизмом. О произошедшем информировали РИА Новости в пресс-службе организации.

Читать полностью
Депутат Нилов: необходимо установить алкотестеры в общепите и на заправках

Депутат Нилов: необходимо установить алкотестеры в общепите и на заправках

Глава комитета ГД по труду Ярослав Нилов (ЛДПР) в беседе с РИА Новости заявил, что необходимо установить алкотестеры на заправках и в местах общественного питания. Своё предложение он уже направил в МВД и Минтранс Российской Федерации.

Читать полностью

Новости