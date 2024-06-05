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В США выяснили, что трение неровных краев разломов земной коры вызывает сейсмические толчки
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 20:07

В США выяснили, что трение неровных краев разломов земной коры вызывает сейсмические толчки

Американские ученые из Брауновского университета провели исследование новых механизмов возникновения землетрясений, сосредоточив внимание на неровных краях земных разломов. Они обнаружили, что неровная геометрия краев разлома вызывает скачкообразные напряжения, приводящие к землетрясениям.

В отличие от этого, более ровные края разломов способствуют плавному скольжению плит без сейсмических сотрясений.

Эти результаты, опубликованные в журнале Nature, могут улучшить методы прогнозирования землетрясений, так как форму разломов проще анализировать, чем изучать их трение.

Фото: flickr.com/Save the Children Canada (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)

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