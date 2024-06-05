Американские ученые из Брауновского университета провели исследование новых механизмов возникновения землетрясений, сосредоточив внимание на неровных краях земных разломов. Они обнаружили, что неровная геометрия краев разлома вызывает скачкообразные напряжения, приводящие к землетрясениям.

В отличие от этого, более ровные края разломов способствуют плавному скольжению плит без сейсмических сотрясений.

Эти результаты, опубликованные в журнале Nature, могут улучшить методы прогнозирования землетрясений, так как форму разломов проще анализировать, чем изучать их трение.

Фото: flickr.com/Save the Children Canada (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)