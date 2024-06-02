Землетрясение силой 4.4 балла произошло в Северной Осетии, по информации Европейско-средиземноморскиго сейсмологического центра. Эпицентр землетрясения располагался на глубине 10 километров, в двух километрах от поселка Чикола в Ирафском районе республики.

Жители соседнего Алагирского района также ощутили непродолжительные толчки. Согласно известным данным, ущерба в результате землетрясения не зафиксировано, сообщает ТАСС.

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