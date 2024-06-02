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Землетрясение магнитудой 4,7 балла произошло в Таджикистане
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 12:43

Землетрясение магнитудой 4,7 балла произошло в Таджикистане

Землетрясение магнитудой 4,7 балла произошло в Таджикистане, в 44 километрах от Хорога, административного центра Горно-Бадахшанской автономной области. Об этом информирует сейсмопрогностический мониторинговый центр МЧС Узбекистана, занимающийся отслеживанием сейсмической активности в регионе Центральной Азии.

Землетрясение зафиксировали в 13:23 по местному времени (11:23 по московскому времени), с эпицентром на глубине 10 километров. По предварительной информации, жертв и значительных разрушений нет.

Фото: commons.wikimedia.org/Courtesy of Miniwiki.org (public domain)

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