Асфальт
Асфальт
© freepik.com is licensed under public domain
Дальневосточный федеральный округ
Дмитрий Корнилов Опубликована сегодня в 1:26

Трещины в Камчатке: кому после землетрясения грозит переселение

Эксперты обследовали жилые дома в Петропавловске-Камчатском после землетрясения

Жители Петропавловска-Камчатского теперь могут ознакомиться с отчетами специалистов о состоянии своих многоквартирных домов после сильного землетрясения, которое произошло 30 июля. Вся информация доступна на официальном сайте городской администрации.

Что показала экспертиза зданий?

После сейсмических событий в столице Камчатки специалисты провели обследование около 190 жилых домов. Из опубликованных данных стало известно, что 27 зданий требуют более тщательной экспертизы, в ходе которой будут привлечены дополнительные технические специалисты. Только после этого будет принято решение о том, безопасно ли в них продолжать жить.

Расселение пострадавших жильцов

Власти Камчатского края заверили, что жители наиболее пострадавших домов будут расселены. Работа по расселению будет проводиться в рамках государственных программ — как федеральных, так и региональных. Все дома в Авачинской агломерации, которые пострадали от землетрясений, войдут в специальную программу расселения.

