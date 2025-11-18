Трещины в Камчатке: кому после землетрясения грозит переселение

Жители Петропавловска-Камчатского теперь могут ознакомиться с отчетами специалистов о состоянии своих многоквартирных домов после сильного землетрясения, которое произошло 30 июля. Вся информация доступна на официальном сайте городской администрации.

Что показала экспертиза зданий?

После сейсмических событий в столице Камчатки специалисты провели обследование около 190 жилых домов. Из опубликованных данных стало известно, что 27 зданий требуют более тщательной экспертизы, в ходе которой будут привлечены дополнительные технические специалисты. Только после этого будет принято решение о том, безопасно ли в них продолжать жить.

Расселение пострадавших жильцов

Власти Камчатского края заверили, что жители наиболее пострадавших домов будут расселены. Работа по расселению будет проводиться в рамках государственных программ — как федеральных, так и региональных. Все дома в Авачинской агломерации, которые пострадали от землетрясений, войдут в специальную программу расселения.