За пять лет работы орбитальная обсерватория "Спектр-РГ" передала на Землю более петабайта данных. Обсерватория, запущенная в 2019 году, уже совершила девять витков по гало-орбите вокруг точки Лагранжа L2.
Телескопы на борту, включая российский ART-XC и германский eROSITA, провели несколько обзоров небесной сферы. ART-XC осуществил глубокое сканирование Млечного Пути, а eROSITA в 2021 году обнаружил необычную сверхновую.
В 2022 году ART-XC зафиксировал один из сильнейших гамма-всплесков в истории, сообщает ТАСС.
Фото: spaceflight.nasa.gov/NASA (public domain)
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Издание Business Insider выяснило, что разработка новых версий автопилота Tesla осуществляется с учётом стиля вождения Илона Маска.
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В турецком городе Мугла произошло страшное ДТП с участием туристического автобуса, в результате которого два человека скончались, и почти 30 получили различные травмы.
АСИ: 77% опрошенных россиян выразили удовлетворение путешествиями по стране
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АПУ обнаружил на юге Баренцева моря вилохвостую чайку далеко за пределами ареала
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