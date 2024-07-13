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Обсерватория
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Обсерватория "Спектр-РГ" за пять лет на орбите передала на Землю больше петабайта данных

За пять лет работы орбитальная обсерватория "Спектр-РГ" передала на Землю более петабайта данных. Обсерватория, запущенная в 2019 году, уже совершила девять витков по гало-орбите вокруг точки Лагранжа L2.

Телескопы на борту, включая российский ART-XC и германский eROSITA, провели несколько обзоров небесной сферы. ART-XC осуществил глубокое сканирование Млечного Пути, а eROSITA в 2021 году обнаружил необычную сверхновую.

В 2022 году ART-XC зафиксировал один из сильнейших гамма-всплесков в истории, сообщает ТАСС.

Фото: spaceflight.nasa.gov/NASA (public domain)

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