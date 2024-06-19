Ученые из Института Кипра исследовали влияние взрывов сверхновых на Землю и выяснили, что озоновый слой способен защитить биосферу от взрывов сверхновых на расстоянии до 100 парсеков (326 световых лет). Сверхновые выбрасывают огромное количество энергии, что может истощить озоновый слой и позволить ионизирующему ультрафиолетовому излучению достичь поверхности Земли, вызывая глобальные изменения климата.

Исследование показало, что взрыв сверхновой на расстоянии 326 световых лет приведет к увеличению ионизации в 100 раз, что вызовет потерю около 10% стратосферного озона, сопоставимую с антропогенным загрязнением. Глобальное похолодание также усилится, но не достигнет критических уровней.

Ученые считают, что глобальная биосфера выдержит такие взрывы без значительных потерь, хотя местные экосистемы могут испытать негативные эффекты.

Фото: esahubble.org/NASA, ESA, and J. Banovetz and D. Milisavljevic (Purdue University) (public domain)