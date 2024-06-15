NASA планирует запустить в 2029 году спутник "Ландольт", который будет функционировать как искусственная звезда на орбите Земли на высоте 35,4 тыс. км. Этот спутник будет использовать лазеры для калибровки земных телескопов, помогая астрономам измерять яркость реальных звезд с высокой точностью.

Изучив как лазерное излучение взаимодействует с атмосферой Земли, ученые смогут лучше оценить светимость звезд. Это важно для точных измерений расстояний в космосе и поможет в изучении расширения Вселенной и поиске экзопланет.

Миссия названа в честь Арло Ландольта, известного своими вкладами в фотометрию звезд.

Фото: eol.jsc.nasa.gov/Earth Science and Remote Sensing Unit, Lyndon B. Johnson Space Center (public domain)