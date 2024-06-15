Датские ученые из Копенгагенского университета обнаружили в метеорите NWA 14250, найденном в Марокко в 2018 году, древние минералы, возрастом 4,5 млрд лет, которые принадлежат к протопланетному диску Солнечной системы. Это исследование, опубликованное в журнале Science Advances, позволило глубже понять процессы формирования Солнечной системы из первичного дискообразного облака пыли и газа.

Используя сканирующий электронный микроскоп и спектроскопический анализ, ученые изучили содержимое и изотопы минералов в метеорите, предположив, что некоторые из них имеют кометное происхождение. Это открытие подчеркивает значение метеоритов в изучении состава ранней Солнечной системы, особенно учитывая, что большая часть первичного вещества сосредоточена в удаленном Облаке Оорта.

Фото: flickr.com/Christine + Hagen Graf (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)