Илон Маск и его компания SpaceX планируют улучшить свою спутниковую сеть Starlink, снизив орбиту спутников до 350 км для сокращения задержки сигнала до 5-6 миллисекунд. Это улучшение нацелено на оптимизацию работы онлайн-игр и видеоконференций.
Однако Федеральная комиссия по связи США (FCC) выразила опасения по поводу безопасности Международной космической станции и влияния на астрономические наблюдения, запросив у SpaceX дополнительные сведения для минимизации рисков.
SpaceX уже подала заявку на размещение 29 888 новых спутников, из которых 19 440 будут на низкой орбите. Для реализации проекта компании требуется одобрение от FCC, ответ на которое ожидается до 8 июля.
Фото: flickr.com/Steve Jurvetson (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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