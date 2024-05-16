Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 17.05.2024 : 90,9239
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 17.05.2024 : 98,8978
Ученый Язев предложил запустить на орбиту коронограф для точного прогноза магнитных бурь
  1. Главная
  2. Общество
  3. Наука
  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 20:31

Ученый Язев предложил запустить на орбиту коронограф для точного прогноза магнитных бурь

Ученый Сергей Язев из Института солнечно-земной физики предложил установить коронограф на орбите Земли для более точного прогнозирования магнитных бурь. Он отметил, что это улучшит оценку скорости и направления движения солнечных выбросов.

Проект имеет особую актуальность на фоне недавних мощных солнечных вспышек, приведших к сильным магнитным бурям.

Также Язев подчеркнул недостаточность существующих данных от стареющей обсерватории SOHO, которая может выйти из строя, оставив человечество без надежных средств для наблюдения за солнечной активностью, сообщает ТАСС.

Фото: flickr.com/Alexander Gerst (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)

Мир

КНР поддерживает мирную конференцию по Украине

КНР поддерживает мирную конференцию по Украине

Лидер КНР заявил, что они поддержал проведение мирной конференции, которую признает Россия и Украина.

Читать полностью
Армянская оппозиция к

Армянская оппозиция к "активной борьбе"

Епископ Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян, лидер протестов с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, анонсировал в ближайшее время начало этапа "активной борьбы".

Читать полностью

Общество

Глава

Глава "Роскосмоса" Борисов сообщил, что Россия и Китай начнут экспансию Луны после 2036 года

Глава "Роскосмоса" Юрий Борисов объявил, что Россия в сотрудничестве с Китаем начнет экспансию Луны после 2036 года. Он также упомянул, что Россия готова сотрудничать с другими странами, включая США, в строительстве Российской орбитальной станции.

Читать полностью
Ученые РФ создали методику повышения содержания йода в кормовых культурах

Ученые РФ создали методику повышения содержания йода в кормовых культурах

Ученые из Санкт-Петербургского Федерального исследовательского центра РАН разработали методику, которая позволяет повысить содержание йода в кормовых культурах, таких как овес, вика и клевер.

Читать полностью

Новости