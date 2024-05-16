Ученый Сергей Язев из Института солнечно-земной физики предложил установить коронограф на орбите Земли для более точного прогнозирования магнитных бурь. Он отметил, что это улучшит оценку скорости и направления движения солнечных выбросов.

Проект имеет особую актуальность на фоне недавних мощных солнечных вспышек, приведших к сильным магнитным бурям.

Также Язев подчеркнул недостаточность существующих данных от стареющей обсерватории SOHO, которая может выйти из строя, оставив человечество без надежных средств для наблюдения за солнечной активностью, сообщает ТАСС.

Фото: flickr.com/Alexander Gerst (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)