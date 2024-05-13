Студенты Московского авиационного института (МАИ) разрабатывают многофункциональный гаджет, который может заменить целый набор измерительной аппаратуры для научных экспедиций и исследований на Земле и в космосе. Этот "научный смартфон" будет интегрировать функции тепловизора, измерителя ультрафиолетового излучения, кислотности почвы и другие устройства.

Разработка ведется уже три года и включает в себя создание модифицированных датчиков и программного обеспечения. Прибор, поддержанный грантом от Фонда содействия инновациям, планируется выпустить на рынок в течение трех лет, сообщает ТАСС.

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