Земля не одна — рядом движется спутник-призрак, которого никто не замечал

Неожиданное открытие взбудоражило научное сообщество: Земля получила ещё одного спутника, о существовании которого человечество не подозревало десятилетиями. Его обнаружение не только вызывает восхищение, но и открывает новые горизонты в понимании орбитальных процессов. Об этом сообщает издание Science News со ссылкой на исследователей проекта Pan-STARRS.

Тайна нового спутника Земли

Астрономы подтвердили, что обнаружили ранее неизвестный квазиспутник, которому присвоено обозначение PN7. Этот небольшой объект, размером примерно с многоэтажное здание, сопровождает Землю на протяжении десятилетий, оставаясь незамеченным. Учёные предполагают, что его орбита формировалась ещё в 1960-х годах, когда человечество только готовилось к первым полётам на Луну.

"PN7 был приливно захвачен Землёй около 1965 года и, по прогнозам, останется в этой орбитальной конфигурации до 2083 года", — отмечается в сообщении обсерватории Pan-STARRS.

Открытие стало возможным благодаря наблюдениям с гавайского телескопа Pan-STARRS, который фиксирует малейшие движения в околоземном пространстве. Несмотря на то, что объект был замечен только недавно, анализ его траектории показал: он уже полвека движется рядом с нашей планетой, повторяя солнечный путь Земли.

Что такое квазилуны и почему они уникальны

Квазилуны — это небесные тела, которые вращаются вокруг Солнца, но их траектории совпадают с земной настолько, что они будто сопровождают нашу планету. Визуально они напоминают вторые луны, хотя на самом деле не вращаются вокруг Земли напрямую.

Подобные объекты часто называют "попутчиками Земли". Их орбиты представляют собой сложные петли — то опережающие движение планеты, то отстающие от него. Из-за этого квазилуны кажутся временными спутниками, хотя на самом деле они движутся по независимым солнечным орбитам.

"Квазилуны позволяют изучать эволюцию малых тел Солнечной системы в реальном времени", — поясняет астроном Кэт Волк из Аризонского института планетологии.

Эти объекты наблюдаются только при помощи мощных телескопов: они слабо отражают солнечный свет и быстро движутся, теряясь в космической тьме. Для PN7 характерен именно такой слабый блеск, что объясняет, почему его не удавалось заметить раньше.

Соседи нашей планеты

PN7 — не единственная квазилуна Земли. Подобные объекты фиксировались и ранее: известны Камоалева, открытая в 2016 году, и другие тела, находящиеся вблизи земной орбиты. Камоалева считается устойчивым спутником — её орбита сохраняется уже более ста лет и, по расчётам, останется стабильной ещё как минимум три столетия.

Кроме квазилун, существуют и так называемые мини-луны - временно захваченные гравитацией Земли астероиды. Их траектории нестабильны, они удерживаются в орбите не более года, после чего покидают притяжение планеты. В истории наблюдений зарегистрировано всего четыре таких мини-луны, последняя из которых, размером примерно со школьный автобус, была зафиксирована и утрачена в прошлом году.

Большинство мини-лун достигают всего нескольких метров в диаметре, поэтому увидеть их крайне сложно. Однако специалисты уверены: как минимум одна небольшая мини-луна постоянно находится вблизи Земли.

Происхождение квазилун: загадки и гипотезы

Происхождение этих небесных тел остаётся предметом научных дискуссий. Одна из наиболее вероятных теорий утверждает, что квазилуны — это фрагменты околоземных астероидов, отколовшихся от пояса между Марсом и Юпитером. Под действием гравитации гигантской планеты часть таких обломков могла изменить орбиту и оказаться вблизи Земли.

Другая гипотеза предполагает, что некоторые квазилуны — это осколки самой Луны, образовавшиеся после древних столкновений с метеоритами. Исследование спектра отражённого света от Камоалевы показало, что её состав очень похож на лунный реголит, что подтверждает эту теорию.

"Сходство состава Камоалевы с поверхностью Луны может указывать на общее происхождение", — говорится в отчёте Китайской национальной космической администрации.

Китай планирует в ближайшее время запустить миссию для сбора образцов с поверхности Камоалевы. Если материал окажется действительно лунным, это поможет понять процессы, происходившие на ранних этапах формирования Солнечной системы.

Значение открытия PN7 для науки

Открытие PN7 вновь подчёркивает, насколько мало человечество знает о ближайшем космосе. Каждое новое небесное тело, найденное рядом с Землёй, добавляет штрих к портрету Солнечной системы и помогает уточнить модели орбитальной динамики.

Современные телескопы становятся всё чувствительнее, и учёные ожидают, что с запуском обсерватории имени Веры Рубин в Чили подобных открытий станет больше. Эта установка будет способна фиксировать движение тысяч малых тел, включая потенциальные квазилуны, мини-астероиды и кометы. Примером технического прогресса служит недавнее восстановление работы двигателей межзвёздного зонда "Вояджер-1", который продолжает расширять границы человеческого присутствия в космосе.

Сравнение квазилун и мини-лун

Квазилуны и мини-луны часто путают, но между ними есть принципиальные различия.

Квазилуны вращаются вокруг Солнца, а мини-луны — вокруг Земли. Орбиты квазилун устойчивы на десятилетия, мини-луны удерживаются не более года. Квазилуны движутся по петлеобразным траекториям, тогда как мини-луны совершают классические витки. По размерам квазилуны обычно крупнее, хотя и значительно меньше самой Луны.

Таким образом, PN7 относится к числу устойчивых спутников — спутников по видимости, но не по физике орбиты.

Плюсы и минусы изучения квазилун

Изучение таких объектов имеет как научные, так и технические преимущества:

можно понять механизмы захвата тел гравитацией Земли;

определить состав вещества, схожего с лунным или астероидным;

усовершенствовать методы астрономического наблюдения.

Однако есть и трудности:

малый размер объектов затрудняет их обнаружение;

орбиты часто изменяются под действием планет и Солнца;

наблюдения требуют мощных оптических систем и значительных вычислительных ресурсов.

Советы по наблюдению за квазилунами

Любители астрономии также могут попытаться увидеть квазилуны — хотя это и непросто.

Наблюдения лучше проводить с помощью телескопа с зеркалом не менее 200 мм. Используйте приложения для расчёта видимости небесных тел (например, Stellarium). Лучшее время для наблюдений — безлунные ночи в периоды оппозиции Земли и Солнца. Фиксируйте координаты и сообщайте наблюдения в международные каталоги.

Популярные вопросы о квазилунах

Что такое квазилуна простыми словами?

Это небесное тело, движущееся по орбите вокруг Солнца рядом с Землёй и создающее иллюзию, будто вращается вокруг нашей планеты.

Можно ли увидеть квазилуну невооружённым глазом?

Нет, из-за малых размеров и слабого блеска они видны только через мощные телескопы.

Сколько квазилун у Земли сейчас известно?

По последним данным — как минимум семь, включая PN7 и Камоалеву, но астрономы не исключают существования новых, пока не обнаруженных спутников.