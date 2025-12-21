Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Атмосфера Земли с высоты стратосферы
Атмосфера Земли с высоты стратосферы
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука
Дмитрий Грачёв Опубликована сегодня в 21:01

Земля нажала на паузу во времени: загадочный резонанс удерживал короткие сутки миллиард лет

Миллиард лет назад сутки на Земле длились около 19 часов — Earth

Земля не всегда жила в ритме привычных нам 24 часов. Геологические данные показывают, что в далёком прошлом планета пережила длительный период почти неизменной продолжительности суток. Этот необычный баланс сил повлиял не только на вращение Земли, но и на развитие жизни. Об этом сообщает Earth.

Когда сутки были короче привычных

Современные сутки кажутся неизменной константой, однако в масштабах геологического времени это далеко не так. Новое исследование указывает, что примерно от двух до одного миллиарда лет назад один земной день длился около 19 часов. Такой вывод основан на анализе осадочных пород, сформировавшихся за последние 2,5 миллиарда лет в разных регионах планеты.

В нормальных условиях вращение Земли постепенно замедляется. Главную роль в этом процессе играют океанские приливы, возникающие под воздействием Луны. Перемещающиеся массы воды создают приливное трение, которое отбирает энергию у вращения планеты и медленно увеличивает продолжительность суток — этот механизм подробно описывается и в материале о том, как вращение Земли замедляется из-за гравитации Луны.

По оценкам NASA, сегодня этот процесс добавляет примерно две тысячные секунды к длине дня за столетие. Однако геологическая летопись показывает, что в прошлом этот механизм работал не всегда линейно.

Резонанс между Луной, Солнцем и атмосферой

Исследование возглавил геофизик Росс Митчелл из Института геологии и геофизики Китайской академии наук. Он и его коллеги использовали метод циклостратиграфии — анализа повторяющихся слоёв пород, отражающих изменения орбитальных и вращательных параметров Земли.

Данные показали существование так называемых плато — промежутков времени, когда продолжительность суток "застревала" на одном уровне. Самым заметным стало плато около 19 часов, длившееся почти миллиард лет.

"Судя по всему, продолжительность земных суток перестала увеличиваться и стабилизировалась на уровне около 19 часов примерно два-один миллиард лет назад", — сказал геофизик Росс Митчелл.

Причина этого явления связана не только с Луной. Помимо океанских приливов, солнечный свет ежедневно нагревает атмосферу, вызывая атмосферные приливы — волны давления, способные слегка ускорять вращение планеты.

Как короткий день повлиял на кислород

Этот период совпал с важным этапом в истории жизни. В то время основными производителями кислорода были фотосинтезирующие микробы — цианобактерии, образующие слоистые маты на мелководье. Днём они выделяли кислород, а ночью частично поглощали его обратно.

Эксперименты и моделирование, проведённые Джудит Клатт и её коллегами, показали, что эффективность такого кислородного баланса напрямую зависит от продолжительности светового дня. При освещении менее 16 часов микробные сообщества в итоге поглощали больше кислорода, чем производили.

Стабильные 19-часовые сутки могли на протяжении сотен миллионов лет ограничивать рост концентрации кислорода. Независимые подтверждения того, что скорость вращения Земли действительно менялась неравномерно, дают и историко-астрономические данные — в частности, древние наблюдения затмений, которые помогли учёным уточнить скорость вращения Земли.

Колебания вращения в наше время

Хотя древнее плато давно осталось в прошлом, вращение Земли продолжает меняться и сегодня. Атомные часы фиксируют колебания длины суток на тысячные доли секунды из года в год. Эти изменения связаны с перераспределением углового момента между атмосферой, океанами и внутренними слоями планеты.

Исследования второй половины XX — начала XXI века показывают, что после исключения влияния ветров и океанских течений остаётся сигнал, связанный с процессами в ядре Земли. В нём обнаружены регулярные колебания и резкие скачки, совпадающие с изменениями магнитного поля.

Эти наблюдения указывают на тонкую связь между глубинными процессами и вращением планеты. Земля, которая когда-то миллиарды лет жила в ритме 19-часового дня, до сих пор хранит эту историю — от древних пород до едва заметных миллисекундных колебаний современных суток.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Метеорный поток Урсиды можно будет наблюдать в ночь на 22 декабря — астрономы вчера в 20:45
Небо готовит редкий подарок: последний звездопад года вспыхнет в самую длинную ночь

Редкий метеорный поток совпадёт с новолунием и самой длинной ночью года, создав идеальные условия для наблюдений в декабрьском небе.

Читать полностью » Perseverance прошёл почти 40 км по Марсу за пять лет работы — NASA вчера в 20:11
Марс начал говорить сам за себя: находки Perseverance оказались слишком странными для совпадения

Марсоход Perseverance уже пять лет исследует Марс и продолжает находить данные, которые меняют представления о прошлом планеты и возможных условиях для жизни.

Читать полностью » У берегов Бретани нашли древнюю стену возрастом 7500 лет — археологи вчера в 17:27
Это не просто рыболовная ловушка: почему древняя стена у острова Сен ставит учёных в тупик

У берегов Бретани археологи обнаружили затопленную каменную стену возрастом более 7 тысяч лет, меняющую представления о возможностях охотников-собирателей.

Читать полностью » Популяция морских ежей Diadema сократилась на 99% на Тенерифе — Кано вчера в 16:58
В океане началась своя пандемия: болезнь, которую не могут найти, убивает ключевой вид планеты

Массовая гибель морских ежей на Канарах в 2022–2023 годах почти уничтожила популяции и может быть частью глобальной морской пандемии.

Читать полностью » Рост городов Римской Британии ухудшил здоровье населения сильнее завоевания — Университет Рединга вчера в 12:25
Цивилизация с тёмной стороной: что древние скелеты рассказали о проклятии городов

Новое исследование скелетов показало, что здоровье в римской Британии ухудшалось не из-за завоевания, а из-за жизни в городах. Особенно пострадали матери и дети.

Читать полностью » Исследователи выявили стерильность лавы после извержений — Университет Аризоны вчера в 12:20
Там, где прошёл огонь, просыпается нечто живое: лава запустила тайный процесс

Учёные выяснили, как микроорганизмы заселяют лавовые поля Исландии после извержений, и почему эти процессы важны для поиска жизни за пределами Земли.

Читать полностью » Дневной свет через окно улучшил контроль глюкозы у диабетиков — Cell Metabolism вчера в 12:20
Свет через окно как лекарство: как дневной свет помогает регулировать уровень глюкозы при диабете

Дневной свет через окно может помогать контролировать уровень сахара у людей с диабетом 2-го типа — к такому выводу пришли исследователи.

Читать полностью » Римляне страдали от паразитов, несмотря на развитую инфраструктуру — Nature вчера в 12:20
Римские бани и туалеты не спасали от неизведанных болезней: микробы, которые оставались невидимыми

Раскопки римского форта в Британии показали, что солдаты Римской империи массово страдали от паразитов, несмотря на бани и уборные.

Читать полностью »

Новости
Садоводство
Орхидеи стали одним из самых стрессовых подарков — Le Figaro
Дом
Натуральный декор стал основным трендом рождественских столов — Le Figaro
Авто и мото
Некачественный бензин может привести к ремонту двигателя стоимостью до 1 млн рублей — автоэксперты
Туризм
Пляж Прайняш-ду-Понтал-ду-Аталая – визитная карточка Арраял-ду-Кабу и его бирюзовые воды — гиды
Садоводство
Дачникам назвали основные работы в саду и огороде в декабре – Antonovsad
Питомцы
Джунгарские хомяки более склонны к побегам чем сирийские — ветеринар
Происшествия
В США кошка вернулась к хозяевам через 443 дня после исчезновения во время урагана — NYP
Технологии
Пользователи Pixel пожаловались на вибрацию объектива после установки Android 16 Beta — GizmoChina
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet