Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Земля из космоса
Земля из космоса
© Designed by Freepik by vecstock is licensed under Public domain
Главная / Наука
Наталья Орлова Опубликована сегодня в 8:46

Над Атлантикой растёт дыра в защите Земли: масштабы уже сравнимы с Европой

Южно-Атлантическая аномалия выросла почти вдвое с 2014 года — PEPI

Над Атлантическим океаном уже много лет развивается необычная область, где защита Земли от космического излучения заметно слабее нормы. Новые спутниковые данные показывают, что эта зона растёт быстрее и ведёт себя сложнее, чем ожидали учёные. Масштабы происходящего уже сравнимы с крупнейшими регионами планеты. Об этом сообщает журнал Physics of the Earth and Planetary Interiors (PEPI).

Аномалия, которая продолжает расти

Южно-Атлантическая аномалия — область ослабленного магнитного поля, расположенная к юго-востоку от Южной Америки, — была известна ещё в XIX веке. Однако современные наблюдения позволили впервые проследить её изменения в деталях. По данным миссии Swarm Европейского космического агентства, с 2014 года площадь этой зоны увеличилась почти вдвое и превысила размеры континентальной Европы.

Магнитное поле Земли играет ключевую роль в защите биосферы, экранируя планету от потоков заряженных частиц и жёсткого излучения Солнца. Его локальные ослабления не означают глобальной катастрофы, но создают условия, при которых техника и живые организмы оказываются более уязвимыми. Интерес к этим процессам растёт на фоне общего внимания к геомагнетизму и связанным с ним явлениям, включая геомагнитную активность.

Что происходит в глубинах планеты

Источником магнитного поля служит внешнее ядро Земли — слой расплавленного железа на глубине около 3000 километров. Движение этого металла порождает электрические токи, формирующие сложную и постоянно меняющуюся магнитную структуру. Данные Swarm показывают, что процессы в ядре протекают неравномерно и отличаются в разных частях планеты.

"Южно-Атлантическая аномалия — это не просто единый блок. Вблизи Африки она меняется иначе, чем вблизи Южной Америки. В этом регионе происходит что-то особенное, из-за чего поле ослабевает сильнее", — говорит профессор геомагнетизма Дании Крис Финли из Технического университета.

Учёные связывают это с участками так называемого обратного потока на границе между жидким ядром и каменистой мантией. В этих зонах линии магнитного поля ведут себя нетипично, возвращаясь обратно в недра, что усиливает ослабление поля у поверхности.

Риски для спутников и навигации

Для космической техники Южно-Атлантическая аномалия давно стала проблемной областью. При пролёте через неё спутники подвергаются повышенному радиационному воздействию, что может вызывать сбои электроники и временную потерю связи. Поэтому точные магнитные модели важны не только для фундаментальной науки, но и для практических задач навигации и мониторинга космической погоды.

Миссия Swarm, состоящая из трёх идентичных спутников, фиксирует магнитные сигналы от ядра, мантии, коры, океанов, а также ионосферы и магнитосферы. Эти данные помогают лучше понимать, как магнитное поле влияет на процессы ориентации у животных и человека, включая механизмы магнитного чувства птиц.

Магнитное поле усиливается над Сибирью

Наблюдения Swarm показывают, что изменения магнитного поля происходят неравномерно. В Южном полушарии выделяется одна зона повышенной напряжённости, а в Северном — две: над Канадой и над Сибирью. За последние годы поле над Сибирью усилилось, тогда как канадская область заметно сократилась.

"Пытаясь понять магнитное поле Земли, важно помнить, что это не просто диполь, как в стержневом магните. Только с помощью таких спутников, как Swarm, мы можем полностью отобразить эту структуру и увидеть, как она меняется", — отметил профессор Финли.

Эти изменения связывают с движением северного магнитного полюса в сторону Сибири, что имеет прямое значение для навигационных систем и глобальных магнитных моделей.

Долгосрочные измерения Swarm, продолжающиеся уже более 11 лет, позволяют рассматривать магнитное поле Земли как динамичную систему, чувствительную к процессам в глубинах планеты. Учёные рассчитывают, что работа спутников будет продлена до 2030 года, что даст ещё более полную картину происходящих изменений.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Скромность снижает активность мозга при отказе — HBM сегодня в 4:39
Социальная броня: почему скромные люди реже сливаются от критики, но ярче горят от похвалы

Скромность может помогать легче переживать отказ и сильнее ценить одобрение: исследование показало, как мозг реагирует на социальную обратную связь.

Читать полностью » NASA решило досрочно вернуть Crew-11 из-за болезни астронавта — Айзекман сегодня в 2:45
МКС столкнулась с тем, что не лечится на орбите: Crew-11 готовят к досрочному возвращению

NASA решило досрочно вернуть Crew-11 с МКС из-за серьёзного медицинского случая. Почему на орбите не могут помочь и что известно о состоянии астронавта.

Читать полностью » Лаборатория ИКИ РАН зафиксировала крупный взрыв на Солнце — ИКИ РАН сегодня в 2:45
Взорвавшееся Солнце: источник солнечного взрыва скрыт от глаз спутников, но его следы не исчезнут

На Солнце зафиксирован крупный взрыв, но его источник скрыт от спутников. Учёные объяснили, когда станет видно место вспышки.

Читать полностью » Поиск внеземного разума может быть ограничен антропоцентричностью — Эстель Жанин сегодня в 0:03
Человечество и его ограниченная перспектива: когда поиск внеземного разума сталкивается с биологическими и астрофизическими барьерами

Новое исследование предлагает взглянуть на поиск внеземного разума с другой стороны: стоит ли искать его так, как мы всегда думали?

Читать полностью » Количество кислорода в океане зависит от поступления железа — PNAS вчера в 23:13
Каждый вдох под угрозой: вещество, попадающее в океан случайно, оказалось ключом к кислороду

От пыли из пустынь до микроскопических водорослей: учёные выяснили, как нехватка железа в океане влияет на фотосинтез, кислород и морские экосистемы.

Читать полностью » Разработано легкое-на-чипе без смешивания клеток разных доноров — Science Advances вчера в 19:10
Эти лёгкие живут и дышат: прорыв, который может положить конец опытам на животных

Учёные создали "дышащее" лёгкое-на-чипе из клеток одного человека и впервые увидели ранние этапы туберкулёза в реальном времени.

Читать полностью » Землетрясение в Чили показало новую природу глубоких разрывов — Nature Communications вчера в 15:03
Неизвестный механизм разрушений: как землетрясения глубины Чили ломают все сейсмические теории

Землетрясение в Чили показало новые риски для глубоких землетрясений: тепловое бегство и цепочка разрывов могут усилить разрушения.

Читать полностью » Морское дно Европы сочли геологически неактивным — Nature Communications вчера в 11:09
Европа выглядит идеальным убежищем для жизни — но внутри у неё есть тревожная особенность

Учёные усомнились в обитаемости океана Европы: новое исследование показывает, что подо льдом спутника Юпитера может не хватать энергии для жизни.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Короткая тренировка подавляет рост клеток колоректального рака — IJC
Наука
Ученые открыли новый вид птиц в боливийской саванне после 60 лет споров — РБК
Авто и мото
Штраф за превышение скорости на 20-40 км/ч вырос до 750 рублей — ТАСС
Авто и мото
Двигатели Theta II Hyundai и Kia получили репутацию проблемных — автоэксперт
Авто и мото
Автомобиль должен двигаться плавно без пробуксовки на льду — Ревин
УрФО
Средний срок продажи квартиры в Тюмени составил 4,53 месяца — Этажи
Экономика
Ключевая ставка Банка России вернулась к уровню 16% годовых — РБК
Недвижимость
Правила выдачи семейной ипотеки изменятся с 1 февраля — Исмаилов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet