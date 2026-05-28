Мантия земли
Алексей Кузнецов Опубликована сегодня в 7:23

Под толщей Тихого океана начался аномальный разворот, который запутает приборы на орбите

Под глубиной в 2,2 тыс. километра под Тихим океаном ученые зафиксировали неожиданный разворот мощного потока жидкого металла. Это открытие может изменить представление о процессах, происходящих в недрах Земли, и оказать ощутимое влияние на работу спутников и систем навигации, зависящих от магнитного поля планеты. Исследование, основанное на данных спутников и наземных станций с 1997 по 2025 годы, выявило это необычное явление.

"Обнаруженный разворот потока жидкого металла стал сюрпризом для исследователей. Он указывает на то, что процессы в недрах Земли могут изменяться гораздо быстрее, чем считалось ранее, за десятилетия. Это открытие требует дальнейших исследований", — подчеркнул научный наблюдатель Дмитрий Грачёв.

Научный комментатор Дмитрий Грачёв

Необычная активность течений

Согласно данным, в 2010 году поток жидкого железа, который обычно движется в западном направлении, изменил свое направление и начал циркулировать с запада на восток. Это открытие подтвердило теории о том, что ранее стабильные процессы в ядре Земли могут претерпевать кардинальные изменения в короткие сроки.

Ученые раньше считали, что движение жидкого железа во внешнем ядре, формирующее магнитное поле Земли, будет предсказуемым и малоподвижным. Однако зафиксированный разворот показал, что активные процессы могут иметь значительно большее влияние, чем ожидалось.

Исследователи сейчас изучают этот феномен, чтобы выяснить, является ли это временным явлением или сигналом о переходе системы к новому режиму работы.

Технологии, использованные в исследовании

Для регистрации изменений в магнитном поле использовались данные со спутников CHAMP, Ørsted, CryoSat и аппаратуры группы Swarm. Высокоточные инструменты помогли фильтровать шумы, выбрасываемые океанами, земной корой и ионосферой, позволяя выделить чистые магнитные сигналы из глубин планеты.

Благодаря этому исследование смогло обнаружить ранее скрытые волновые ускорения в потоках жидкого металла и установить связь с геомагнитным рывком 2017 года, что подчеркивает значение новых технологий в научных изысканиях этой области.

Очевидно, что с применением современных приборов можно значительно улучшить точность и объём исследований подобных природных явлений.

Практическое значение открытия

Движение вещества в жидком внешнем ядре создает магнитное поле Земли, которое защищает её от вредных солнечных излучений. Поэтому понимание изменений в этом потоке критически важно для работы спутников и глобальных систем навигации.

Сведения о движении жидкого металла на границе ядра и нижней мантии оказывают значительное влияние на точность расчетов, что обеспечивает стабильную работу как космических аппаратов, так и систем навигации на Земле.

Таким образом, исследование таких потоков становится частью большего усилия по обеспечению безопасности и точности технологий, использующих магнитное поле Земли.

"Понимание таких процессов как течение в ядре необходимо для создания более точных моделей магнитного поля и предотвращения потенциальных последствий для технологий, которые мы используем", — резюмировала аналитик Ирина Соколова.

Аналитик научных трендов Ирина Соколова

FAQ

Какое значение имеет отклонение потока жидкого металла?
Это отклонение может привести к изменениям в магнитном поле, что критично для работы навигационных систем и спутников.
Сколько времени потребовалось для выявления этого явления?
Данные накапливались с 1997 по 2025 год, что дало возможность обнаружить изменения в течение одного десятилетия.
Какие устройства использовались для исследования?
Использовались спутники CHAMP, Ørsted, CryoSat и аппараты группы Swarm, которые обеспечили высокую точность данных.
Что может означать стабильное изменение потока?
Если изменение потока станет постоянным, это может означать новые условия для изучения и понимания процессов в недрах Земли.

Проверено экспертом: научный комментатор Дмитрий Грачёв

Автор Алексей Кузнецов
Алексей Кузнецов — физик-теоретик, к.ф.-м.н. с 12-летним опытом. Работал в ИФ им. Завойского и проектах CERN. Эксперт по квантовым и высоким технологиям.
Редактор Кирилл Раевский
Выпускающий редактор NewsInfo.Ru. Закончил НИУ ВШЭ. Специалист по фактчекингу и цифровому контенту

