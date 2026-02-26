Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Ядро Земли
Ядро Земли
© Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
Главная / Наука
Алексей Морозов Опубликована сегодня в 15:49

Кометы ни при чём — Земля родилась сырой: секрет происхождения воды спрятан в ядре

В февральском Цюрихе, где туман стелется по улицам, пропитанный запахом мокрого асфальта и далекого озера, физики из ETH Zurich включили лазеры, способные имитировать ад недр планеты. Давление в миллионы атмосфер, температура за 5000 градусов — условия, под которыми миллиарды лет назад формировалось ядро Земли. Новое исследование в Nature Communications раскрывает: там затаен водород, эквивалентный 9-45 океанам воды. Это не фантазия, а результат экспериментов с алмазными наковальнями и атомно-зондовой томографией.

Долгое время ученые спорили: откуда на Земле вода? Кометы и астероиды — популярная версия, но она хромает на сейсмоданных. А если ключ в самом сердце планеты? Водород не плавает свободно, как газ в бутылке, а химически связан с железом, образуя гидриды. Это меняет картину: Земля родилась влажной, а поверхность — лишь вершина айсберга.

"Это открытие переворачивает представления о дифференциации планет. Водород в ядре, связанный с кремнием и кислородом, объясняет, почему Земля удержала воду вопреки жару протопланетного диска. Мы видим логику там, где раньше царила загадка".

Эксперт в области науки, научный обозреватель и аналитик Алексей Кузнецов

Лабораторный ад: воспроизведение ядра

Представьте ячейку с алмазной наковальней как миниатюрный пресс, сжимающий атомы до предела, где железо плавится, а лазер нагревает его до солнечных температур. Команда Мотохико Мураками расплавила металл в капсуле с гидратированным кристаллом — водород, кислород и кремний мигрировали внутрь, образуя наноструктуры. Охлаждение зафиксировало их: масс-спектрометрия выявила области SiOH, богатые железом. Это не просто фото — это рентгеновский снимок недр, где физика переходит в химию под давлением 300 ГПа.

Глазами физика: ядро — не монолит, а динамичная смесь, где легкий водород тонет в тяжелом железе благодаря градиенту давления, словно пузырьки в сиропе, но наоборот. Детективный подход исключает артефакты: блики оптики? Нет, атомная томография подтверждает. Подобные методы уже раскрыли гравитационные аномалии под Антарктидой, где лед маскирует пустоты.

Водород в металлической клетке

Водород не газует и не плещется — он гидрид железа, вплетенный в Si-O-H наноструктуры. По оценкам, 0,07-0,36% массы ядра — это H, или 9-45 океанов H2O. Донъян Хуанг, главный автор, отметил: томография визуализировала атомы в металлическом железе. Это как найти иголку в стоге под микроскопом: водород стабилизирует ядро, влияя на магнитное поле.

Сравните с кобальтом: обычный металл скрывал квантовые узлы, так и железо с водородом меняет свойства под давлением. Рациональный фильтр: кометы принесли малую долю, сейсмология подтверждает низкую скорость волн в ядре — признак легких примесей.

"Эксперименты показывают, как летучие элементы распределялись в ранней Солнечной системе. Это не только о Земле — модели помогут понять экзопланеты и их обитаемость".

Эксперт в области науки, аналитик научных и образовательных трендов Ирина Соколова

Происхождение воды: новая гипотеза

Классика гласила: астероиды бомбардировали сухую Землю. Но тысячи астероидов не объясняют весь запас. Водород вошел в ядро на этапе аккреции, до разделения слоев, — планета собрала воду из протопланетного диска. Поверхность — утечка из мантии.

Футурологический акцент: это ключ к эволюции, как соотношение пальцев раскрывает гормональную историю. Земля богаче водой, чем казалось.

Взгляд в будущее планетологии

Для экзопланет: водород в ядре меняет моделирование магнитосфер и атмосфер. Луна сжимается, Земля дышит водородом — обитаемость шире. Через 20 лет это взломает криптографию планетарных данных.

FAQ: ответы на ваши вопросы

Сколько точно океанов в ядре? От 9 до 45 — диапазон по моделям, 0,07-0,36% массы H.

Влияет ли это на поверхность? Возможно, через мантию — магнитное поле и тектоника.

Как измерили? Алмазные наковальни, лазеры, томография — экстремальная физика в пробирке.

Что для других планет? Модели экзопланет станут точнее, шанс на воду выше.

Проверено экспертом: научные данные, эксперименты, выводы — эксперт в области науки, научный обозреватель и аналитик Алексей Кузнецов

Читайте также

Автор Алексей Морозов
Алексей Морозов — астроном, выпускник СПбГУ. Более 10 лет опыта в сфере наблюдательной астрономии. Эксперт по небесной механике, эволюции звезд и экзопланетам.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Пыльные завесы исчезли: как JWST открыл ведущую звезду, затмевшую свою собственную смерть сегодня в 0:05

Открытие предшественника SN 2025pht стало триумфом инфракрасной астрономии и изменило представление о звёздных взрывах.

Читать полностью » Сатурн и Нептун соединились в вчера в 23:00

Февральское небо готовит уникальное событие: редкое выравнивание шести планет предложит зрителям космическое чудо.

Читать полностью » Алгоритмы на страже здоровья: EXESS меняет подход к разработке лекарств и их эффективности вчера в 21:03

Системы EXESS меняют подход к разработке лекарств, ускоряя молекулярные вычисления в десятки раз и открывая новые горизонты.

Читать полностью » Ледяной щит плыл к границе: наука раскрывает тайны быстрого таяния ледников в глобальном океане вчера в 18:06

Исследование показывает неожиданные факты о поднятии уровня моря, влиянии ледников и забытых алгоритмах технологий.

Читать полностью » Мир в голове — это сложный коктейль: наше восприятие реальности скрывает десятки тайных сенсоров вчера в 14:14

Забудьте всё, чему учили в школе. Современная наука обнаружила у нас более 30 чувств, которые превращают жизнь в единый мультисенсорный коктейль.

Читать полностью » Весы показывают меньше правды: подо льдами Антарктиды нашли зону, где притяжение теряет силу вчера в 13:13

Геофизики обнаружили в Антарктиде зону с аномально низким уровнем притяжения, связанную с движением древних мантийных потоков на глубине 2000 километров.

Читать полностью » Алхимия внутри микросхемы: обычный чип заставляет фотоны менять цвет вопреки законам классики вчера в 11:09

Ученые из JQI создали массив кольцевых резонаторов, где свет синхронизируется сам собой, превращая невидимое излучение в яркий спектр.

Читать полностью » Ледяной щит трещит по швам: Антарктида теряет вечную мерзлоту и начинает пахнуть сырой землёй вчера в 9:08

Вечный холод отступает перед лицом аномальных дождей и скрытых океанических вихрей, которые превращают прочную ледяную броню материка в хрупкое стекло.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Будильник на двадцать пятой минуте: найдена идеальная доза сна для полной перезагрузки ума
Туризм
Горы зовут экономных: весеннее солнце Кавказа растопило февральские наценки на отдых у склонов
Садоводство
Кусты заполонят сад: как мята превращается в вечный запас зелени без лишних затрат
Красота и здоровье
Троянский конь внутри тела: пластик в мужской системе стал скрытым триггером опасных мутаций
Недвижимость
Кухня крадёт силы и покой: системные ошибки интерьера, которые превращают быт в тихую пытку
Спорт и фитнес
Искусство управления прессом: почему пилатес эффективнее обычных скручиваний на максимум
Питомцы
Когда каждая секунда имеет значение: удивительные факты о времени мочеиспускания у животных
Авто и мото
Проблемы с китайскими авто: подводные камни и важные детали, которые надо проверять перед покупкой
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet