Земля подошла к Солнцу ближе всего, но планета мёрзнет сильнее обычного — опасный парадокс зимы

В разгар зимы Земля неожиданно оказывается ближе всего к Солнцу. Этот момент приходится на начало января и называется перигелием, хотя ощущения тепла он не приносит. Напротив, именно в это время в Северном полушарии стоят самые холодные дни года. Об этом со ссылкой на данные NASA сообщают научно-популярные издания.

Почему расстояние до Солнца не определяет погоду

Орбита Земли имеет слегка вытянутую форму, поэтому расстояние до Солнца в течение года меняется. В перигелии планета подходит к светилу примерно на 2,5 миллиона километров ближе, чем в афелии. Однако эта разница составляет лишь около трёх процентов от среднего расстояния и почти не влияет на общий приток солнечной энергии. Для климата важнее не сама дистанция, а то, как именно распределяется солнечное излучение по поверхности планеты и сколько времени оно её освещает.

Наклон оси как главный фактор смены сезонов

Ключевую роль в смене времён года играет наклон земной оси. По данным NASA, он составляет около 23,4 градуса. Именно этот угол определяет, под каким наклоном солнечные лучи достигают поверхности в разных широтах. Когда Северное полушарие наклонено к Солнцу, лучи падают более прямо, дни становятся длиннее и начинается лето. В противоположный период угол освещения уменьшается, световой день сокращается, и поверхность не успевает прогреваться. Похожие принципы учитываются и при изучении активности Солнца, в том числе в экспериментах по поиску источников солнечных вспышек, о чём рассказывается в материале про солнечные вспышки.

Почему перигелий совпадает с зимой на севере

Совпадение перигелия с зимой в Северном полушарии — результат текущей конфигурации орбиты, а не физической закономерности. В январе Северное полушарие наклонено от Солнца, получает меньше прямого света и быстрее теряет тепло. В то же время в Южном полушарии в этот период разгар лета. Такое неравномерное распределение энергии между полушариями отражается и в глобальном тепловом балансе планеты, что подтверждают исследования о том, как Земля теряет тепло с разной скоростью в разных регионах.

Как меняются даты перигелия и афелия

Положение перигелия и афелия не остаётся постоянным. Гравитационное влияние других планет, прежде всего Юпитера и Сатурна, постепенно смещает орбиту Земли. По данным астрономов, со временем даты максимального и минимального сближения с Солнцем меняются. Сейчас перигелий приходится на начало января, но через несколько тысяч лет он совпадёт с весенним равноденствием. Эти сдвиги также отражаются на продолжительности сезонов, делая одни периоды года чуть длиннее других.

В итоге холодная зима при близком расположении к Солнцу перестаёт казаться парадоксом. Главную роль в климате играют наклон оси, угол падения солнечных лучей и длительность светового дня, тогда как расстояние до светила остаётся второстепенным фактором.