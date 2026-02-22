Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Алексей Морозов Опубликована сегодня в 17:44

NASA предупредило о тысячах неизвестных астероидов, способных стереть города

Земля остаётся уязвимой перед тысячами астероидов, о которых человечество пока ничего не знает. Речь идёт об объектах, способных стереть с карты целые города. Несмотря на развитие программ наблюдения, системы немедленной защиты сегодня не существует. Об этом сообщает La Nación.

Тысячи объектов вне контроля

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космоса (NASA) предупредило, что около 15 тысяч астероидов диаметром более 140 метров остаются невыявленными. Всего, по оценкам агентства, вокруг Земли обращается примерно 25 тысяч таких околоземных объектов, однако обнаружено лишь около 40% из них.

Исполняющая обязанности руководителя программы планетарной обороны NASA Келли Фаст заявила на конференции Американской ассоциации содействия развитию науки в Финиксе:

"Что не даёт мне спать по ночам — это астероиды, о которых мы не знаем", — заявила Фаст.

Объекты диаметром от 140 метров считаются особенно опасными: при падении они способны вызвать катастрофические разрушения регионального масштаба. Более крупные тела, сопоставимые с тем, что привело к вымиранию динозавров 66 миллионов лет назад, легче обнаружить благодаря их размерам. Небольшие фрагменты, как правило, сгорают в атмосфере. Средняя категория остаётся самой сложной для мониторинга.

Нет готового механизма отклонения

Отдельную тревогу вызывает отсутствие развёрнутой системы реагирования. В 2022 году миссия Double Asteroid Redirection Test (DART) продемонстрировала возможность изменения траектории астероида путём кинетического удара космического аппарата. Однако эта технология пока не готова к оперативному применению.

Руководитель проекта DART в Университете Джонса Хопкинса Нэнси Шабо подчеркнула:

"DART был отличной демонстрацией, но у нас нет его готового для использования на случай возникновения угрозы, требующей такой реакции".

По её словам, при обнаружении астероида на реальном курсе столкновения активного механизма для его отклонения сейчас не существует. Она также указала на недостаточный объём инвестиций в развитие постоянной системы планетарной защиты.

Таким образом, успех эксперимента DART остаётся доказательством концепции, но не полноценным щитом для планеты.

Тревожные сигналы и планы NASA

Недавний случай с астероидом YR4 стал напоминанием о масштабах риска. В прошлом году вероятность его столкновения с Землёй оценивалась как повышенная, что вызвало волну обеспокоенности. Позднее анализ исключил угрозу для планеты в 2032 году, однако не исключил возможность столкновения с Луной — событие, которое могло бы быть видно невооружённым глазом.

Чтобы закрыть пробелы в наблюдении, NASA планирует запуск космического телескопа в рамках миссии Near-Earth Object Surveyor. Аппарат будет фиксировать тепловые сигнатуры астероидов, включая тёмные объекты, которые сложнее обнаружить традиционными методами оптического наблюдения. Агентство ставит цель каталогизировать более 90% околоземных объектов размером свыше 140 метров в течение следующего десятилетия.

"Мы прочёсываем небо, чтобы найти астероиды до того, как они найдут нас, и захватим их до того, как они поймают нас", — заключила Келли Фаст.

Автор Алексей Морозов
Алексей Морозов — астроном, выпускник СПбГУ. Более 10 лет опыта в сфере наблюдательной астрономии. Эксперт по небесной механике, эволюции звезд и экзопланетам.
Редактор Алина Курнявцева
Редактор NewsInfo.Ru филолог. Эксперт по фотожурналистике, культурному наследию и урбанистике. Лауреат конкурса "МЕДИА NEXT"

