Врач-сурдолог-оториноларинголог Яна Щербакова выделила группы препаратов, которые могут оказывать токсическое действие на слух.

Среди выделенных врачом пепаратов: антибиотики аминогликозидной группы (например, стрептомицин и гентамицин), петлевые диуретики (например, фуросемид), обезболивающие (лидокаин), противомикробные (метронидазол) и препараты на основе соединений платины, используемые в химиотерапии, сообщает Газета.Ру.

Эти препараты могут уничтожать волосковые клетки в улитке уха, что приводит к снижению слуха.

Фото: commons.wikimedia.org/Jonas Bergsten (public domain)