Врач-сурдолог-оториноларинголог Яна Щербакова выделила группы препаратов, которые могут оказывать токсическое действие на слух.
Среди выделенных врачом пепаратов: антибиотики аминогликозидной группы (например, стрептомицин и гентамицин), петлевые диуретики (например, фуросемид), обезболивающие (лидокаин), противомикробные (метронидазол) и препараты на основе соединений платины, используемые в химиотерапии, сообщает Газета.Ру.
Эти препараты могут уничтожать волосковые клетки в улитке уха, что приводит к снижению слуха.
Фото: commons.wikimedia.org/Jonas Bergsten (public domain)
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