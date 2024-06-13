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Врач Щербакова: антибиотики оказывают токсическое действие на слух
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 14:08

Врач Щербакова: антибиотики оказывают токсическое действие на слух

Врач-сурдолог-оториноларинголог Яна Щербакова выделила группы препаратов, которые могут оказывать токсическое действие на слух.

Среди выделенных врачом пепаратов: антибиотики аминогликозидной группы (например, стрептомицин и гентамицин), петлевые диуретики (например, фуросемид), обезболивающие (лидокаин), противомикробные (метронидазол) и препараты на основе соединений платины, используемые в химиотерапии, сообщает Газета.Ру.

Эти препараты могут уничтожать волосковые клетки в улитке уха, что приводит к снижению слуха.

Фото: commons.wikimedia.org/Jonas Bergsten (public domain)

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