Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 12.06.2024 : 89,0214
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 12.06.2024 : 95,7391
Врач Щербакова: на слух влияют шум, алкоголь и курение
  1. Главная
  2. Общество
  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 13:21

Врач Щербакова: на слух влияют шум, алкоголь и курение

Врач-сурдолог Яна Щербакова предложила два метода для самостоятельной оценки слуха в домашних условиях. Первый метод заключается в том, чтобы попросить кого-то прошептать что-то на расстоянии 5-6 метров; если шепот не слышен, следует обратиться к специалисту, сообщает Газета.Ру.

Второй способ включает использование специальных приложений, доступных для скачивания на смартфоны и компьютеры, которые помогут оценить слух каждого уха отдельно.

Также Щербакова подчеркнула важность учета факторов риска, влияющих на слух, таких как шум на работе, физическая нагрузка, неправильное питание, алкоголь, курение и определенные заболевания.

Фото: commons.wikimedia.org/Jonas Bergsten (public domain)

Мир

Варшава обеспокоена перемещением ЗРК Patriot

Варшава обеспокоена перемещением ЗРК Patriot

Информация, появившаяся в средствах массовой информации о возможной передаче установленных в Польше американских зенитных ракетных систем Patriot на Украину, вызывает беспокойство в Варшаве, заявил руководитель Бюро национальной безопасности Яцек Севера в ходе интервью на радиостанции Zet.

Читать полностью
Власти Дании отпустили ранее подозреваемую в шпионаже россиянку

Власти Дании отпустили ранее подозреваемую в шпионаже россиянку

Датские власти после допроса освободили гражданку России, которую подозревали в сотрудничестве с российской разведкой. Об этом сообщило российское посольство в Дании, подчеркнув, что дипломатов никто не уведомлял о задержании женщины.

Читать полностью

Общество

В России ускорили работу нейросетей для моделирования молекул лекарств

В России ускорили работу нейросетей для моделирования молекул лекарств

Российские исследователи обнаружили, что применение классических алгоритмов обучения с подкреплением может значительно ускорить и повысить эффективность работы генеративных потоковых сетей (GFlowNets), используемых в разработке новых лекарств и решении задач комбинаторной оптимизации.

Читать полностью
Диетолог Писарева: в воду стоит добавлять лимон для антиоксидантного эффекта

Диетолог Писарева: в воду стоит добавлять лимон для антиоксидантного эффекта

Вода помогает ускорять метаболизм, улучшать качество кожи и поддерживать работу организма.

Читать полностью

Новости