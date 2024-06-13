Врач-сурдолог Яна Щербакова предложила два метода для самостоятельной оценки слуха в домашних условиях. Первый метод заключается в том, чтобы попросить кого-то прошептать что-то на расстоянии 5-6 метров; если шепот не слышен, следует обратиться к специалисту, сообщает Газета.Ру.
Второй способ включает использование специальных приложений, доступных для скачивания на смартфоны и компьютеры, которые помогут оценить слух каждого уха отдельно.
Также Щербакова подчеркнула важность учета факторов риска, влияющих на слух, таких как шум на работе, физическая нагрузка, неправильное питание, алкоголь, курение и определенные заболевания.
Фото: commons.wikimedia.org/Jonas Bergsten (public domain)
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