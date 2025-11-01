Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Кашель после болезни
Алексей Поляков Опубликована сегодня в 10:17

Потливость и слабость без причины: первые знаки болезни, о которой забыли

Врач Пивоварова: длительный кашель и температура могут быть признаками туберкулёза

Симптомы туберкулёза на ранних стадиях часто принимают за обычную простуду. Из-за этого болезнь может оставаться незамеченной неделями, а иногда и месяцами. О том, как отличить инфекцию от ОРВИ, рассказала профессор кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Оксана Пивоварова в интервью изданию "Лента.ру".

"При ОРВИ или ОРЗ температура и кашель проходят за 5-7 дней, тогда как при туберкулёзе симптомы сохраняются долгое время — недели или даже месяцы, а самочувствие постепенно ухудшается", — отметила врач.

Как отличить туберкулёз от простуды

Главное различие между вирусными инфекциями и туберкулёзом — длительность и характер симптомов. Если при обычной простуде лихорадка и кашель исчезают через неделю, то при туберкулёзе состояние не только не улучшается, но и медленно ухудшается.

К типичным признакам заболевания относятся:

  • повышенная температура тела до 37,2-37,5 °C,

  • потливость по ночам,

  • хроническая усталость,

  • потеря веса без причины,

  • длительный влажный кашель, иногда с кровью.

Эти симптомы часто воспринимаются как затянувшаяся простуда, поэтому пациенты обращаются к врачу слишком поздно.

Почему важно не откладывать диагностику

"Изменения в лёгких заметны уже на начальных стадиях болезни. При условии полноценного лечения болезнь излечима", — подчеркнула Оксана Пивоварова.

При подозрении на туберкулёз необходимо сразу пройти обследование. Врач может назначить флюорографию или рентген грудной клетки, а также анализ мокроты для выявления возбудителя. Современные методы позволяют обнаружить заболевание ещё до появления выраженных симптомов, что значительно повышает шансы на полное выздоровление.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: считать, что длительный кашель — просто "затянувшаяся простуда".
Последствие: запущенная форма туберкулёза и риск заражения окружающих.
Альтернатива: при кашле, сохраняющемся более двух недель, обязательно пройти обследование.

Ошибка: сбивать температуру и лечиться народными средствами.
Последствие: временное облегчение при продолжающемся воспалении.
Альтернатива: обратиться к врачу и выполнить назначенные анализы.

Ошибка: пропускать ежегодную флюорографию.
Последствие: позднее выявление заболевания.
Альтернатива: проходить профилактическое обследование хотя бы раз в год.

Как защититься от туберкулёза

  1. Вакцинация. Прививка БЦЖ остаётся основным методом профилактики и помогает снизить риск тяжёлых форм заболевания.

  2. Проветривание и свежий воздух. Возбудитель туберкулёза передаётся воздушно-капельным путём, поэтому важно регулярно проветривать помещения.

  3. Полноценное питание и сон. Ослабленный иммунитет делает организм более уязвимым.

  4. Отказ от курения и алкоголя. Вредные привычки снижают сопротивляемость лёгких к инфекциям.

  5. Регулярные осмотры. Людям, контактировавшим с больными, следует проверяться чаще.

Плюсы и минусы раннего обращения к врачу

Плюсы Минусы
Повышает шансы на полное излечение Требует времени и дисциплины
Позволяет избежать заражения близких Возможен стресс из-за ожидания результатов
Позволяет начать лечение до осложнений Необходимость временно ограничить активность

Мифы и правда

Миф: туберкулёз — болезнь прошлого.
Правда: он по-прежнему остаётся одной из самых распространённых инфекций в мире.

Миф: заразиться можно только при тесном контакте.
Правда: возбудитель способен распространяться даже при кратковременном нахождении в закрытом помещении с больным.

Миф: болезнь неизлечима.
Правда: при ранней диагностике и соблюдении терапии туберкулёз успешно лечится.

