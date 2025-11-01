Потливость и слабость без причины: первые знаки болезни, о которой забыли
Симптомы туберкулёза на ранних стадиях часто принимают за обычную простуду. Из-за этого болезнь может оставаться незамеченной неделями, а иногда и месяцами. О том, как отличить инфекцию от ОРВИ, рассказала профессор кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Оксана Пивоварова в интервью изданию "Лента.ру".
"При ОРВИ или ОРЗ температура и кашель проходят за 5-7 дней, тогда как при туберкулёзе симптомы сохраняются долгое время — недели или даже месяцы, а самочувствие постепенно ухудшается", — отметила врач.
Как отличить туберкулёз от простуды
Главное различие между вирусными инфекциями и туберкулёзом — длительность и характер симптомов. Если при обычной простуде лихорадка и кашель исчезают через неделю, то при туберкулёзе состояние не только не улучшается, но и медленно ухудшается.
К типичным признакам заболевания относятся:
-
повышенная температура тела до 37,2-37,5 °C,
-
потливость по ночам,
-
хроническая усталость,
-
потеря веса без причины,
-
длительный влажный кашель, иногда с кровью.
Эти симптомы часто воспринимаются как затянувшаяся простуда, поэтому пациенты обращаются к врачу слишком поздно.
Почему важно не откладывать диагностику
"Изменения в лёгких заметны уже на начальных стадиях болезни. При условии полноценного лечения болезнь излечима", — подчеркнула Оксана Пивоварова.
При подозрении на туберкулёз необходимо сразу пройти обследование. Врач может назначить флюорографию или рентген грудной клетки, а также анализ мокроты для выявления возбудителя. Современные методы позволяют обнаружить заболевание ещё до появления выраженных симптомов, что значительно повышает шансы на полное выздоровление.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
• Ошибка: считать, что длительный кашель — просто "затянувшаяся простуда".
Последствие: запущенная форма туберкулёза и риск заражения окружающих.
Альтернатива: при кашле, сохраняющемся более двух недель, обязательно пройти обследование.
• Ошибка: сбивать температуру и лечиться народными средствами.
Последствие: временное облегчение при продолжающемся воспалении.
Альтернатива: обратиться к врачу и выполнить назначенные анализы.
• Ошибка: пропускать ежегодную флюорографию.
Последствие: позднее выявление заболевания.
Альтернатива: проходить профилактическое обследование хотя бы раз в год.
Как защититься от туберкулёза
-
Вакцинация. Прививка БЦЖ остаётся основным методом профилактики и помогает снизить риск тяжёлых форм заболевания.
-
Проветривание и свежий воздух. Возбудитель туберкулёза передаётся воздушно-капельным путём, поэтому важно регулярно проветривать помещения.
-
Полноценное питание и сон. Ослабленный иммунитет делает организм более уязвимым.
-
Отказ от курения и алкоголя. Вредные привычки снижают сопротивляемость лёгких к инфекциям.
-
Регулярные осмотры. Людям, контактировавшим с больными, следует проверяться чаще.
Плюсы и минусы раннего обращения к врачу
|Плюсы
|Минусы
|Повышает шансы на полное излечение
|Требует времени и дисциплины
|Позволяет избежать заражения близких
|Возможен стресс из-за ожидания результатов
|Позволяет начать лечение до осложнений
|Необходимость временно ограничить активность
Мифы и правда
• Миф: туберкулёз — болезнь прошлого.
Правда: он по-прежнему остаётся одной из самых распространённых инфекций в мире.
• Миф: заразиться можно только при тесном контакте.
Правда: возбудитель способен распространяться даже при кратковременном нахождении в закрытом помещении с больным.
• Миф: болезнь неизлечима.
Правда: при ранней диагностике и соблюдении терапии туберкулёз успешно лечится.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru