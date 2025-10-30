Инсульт подкрадывается незаметно: врач рассказал о первых сигналах, которые все игнорируют
Инсульт редко случается внезапно — чаще всего организм заранее подаёт тревожные сигналы. Но многие из них кажутся незначительными: лёгкое головокружение, неуверенная походка или странное ощущение в глазах. Именно такие симптомы могут стать первыми признаками приближающегося инсульта, рассказал врач-терапевт, кардиолог Андрей Кондрахин в беседе с изданием "Абзац" в рамках Всемирного дня борьбы с инсультом.
"Первое и не всегда очевидное — это появление шаткой походки, когда человеку нужно на что-то опереться. Второе — ощущение, что речь вроде понятная, но как будто человек начал шепелявить и проглатывать слова. Могут появиться жалобы, что в последнее время стало шуметь в каком-то из ушей в зависимости от того, куда человеку легко повернуть голову. Эти факторы не обязательно указывают на случившийся инсульт, но уже говорят о том, что появилась неврологическая симптоматика", — отметил Андрей Кондрахин.
Что происходит в организме
Инсульт развивается из-за нарушения кровоснабжения мозга — сосуд закупоривается тромбом или разрывается. До острого приступа может пройти несколько дней или недель, когда мозг уже испытывает нехватку кислорода. Именно в этот период появляются первые, едва заметные сигналы.
Кондрахин объяснил, что даже кратковременные сбои в координации или речи означают: нервные клетки недополучают питание. Это состояние называют предынсультным или транзиторным нарушением мозгового кровообращения. Оно может закончиться восстановлением, но нередко становится "репетицией" настоящего инсульта.
Основные предвестники инсульта
-
Шаткая походка. Человеку трудно идти ровно, он ищет опору, может спотыкаться.
-
Изменение речи. Голос становится нечетким, появляются "проглоченные" звуки или шепелявость.
-
Шум в ухе. Ощущение звона или пульсации с одной стороны головы.
-
Проблемы с моторикой. Предметы выпадают из рук, движения становятся неловкими.
-
Подёргивание глаз. Взгляд "плывёт", предметы двоятся, нарушается фокусировка.
-
Кратковременная потеря памяти. Человек забывает слова, имена, недавние события.
"Может случиться так, что человек поворачивает глаза и они начинают подергиваться. Может появиться ощущение, что человек вчера все хорошо видел, а сегодня предметы все плывут и взгляд пошел в сторону", — предупредил Андрей Кондрахин.
Таблица "Сравнение": предынсульт и инсульт
|Признак
|Предынсультное состояние
|Инсульт
|Симптомы
|Кратковременные, проходят за несколько часов
|Не проходят, усиливаются
|Нарушение речи
|Незначительное, временное
|Явное, стойкое
|Координация
|Нарушена частично
|Потеря равновесия
|Зрение
|Размытое, двоение
|Потеря зрения на один глаз
|Опасность для жизни
|Высокая при игнорировании
|Критическая
Советы шаг за шагом: что делать при подозрении на инсульт
-
Не ждать, что "пройдёт". Даже если симптомы исчезли — вызвать скорую помощь немедленно.
-
Положить человека горизонтально. Голову слегка приподнять.
-
Не давать лекарств. Без диагноза они могут навредить.
-
Отметить время начала симптомов. Это важно для врачей при выборе лечения.
-
Следить за дыханием и сознанием. При потере сознания — освободить дыхательные пути.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
|Ошибка
|Последствие
|Альтернатива
|Игнорировать первые признаки
|Переход предынсульта в инсульт
|Немедленно обратиться за медицинской помощью
|Пытаться "отлежаться"
|Потеря времени
|Срочная госпитализация
|Принимать лекарства без назначения
|Риск осложнений
|Ждать врача
|Недооценивать кратковременные нарушения
|Повторный приступ
|Полное обследование сосудов мозга
Почему важно действовать быстро
Инсульт — это борьба со временем. За каждые 60 секунд без лечения погибает около двух миллионов нейронов. Чем раньше пациент попадёт в больницу, тем выше шанс полностью восстановиться. В первые 4,5 часа можно применить тромболитическую терапию — процедуру, которая растворяет тромб и восстанавливает кровоток.
Таблица "Плюсы и минусы" своевременного обращения
|Плюсы
|Минусы
|Сохранение когнитивных функций
|Необходимость срочной госпитализации
|Предотвращение инвалидности
|Возможен стресс от процедуры
|Минимальные последствия инсульта
|Требуется строгий медицинский контроль
|Быстрое восстановление
|---
Мифы и правда
Миф 1. Инсульт бывает только у пожилых.
Правда. Заболевание молодеет: инсульты фиксируются даже у 30-40-летних.
Миф 2. Если речь восстановилась — опасности нет.
Правда. Симптомы могли временно исчезнуть, но риск инсульта остаётся высоким.
Миф 3. Головокружение — обычное переутомление.
Правда. Это может быть признаком нарушения мозгового кровообращения.
Сон и психология
Хронический стресс, недосып и эмоциональное выгорание — факторы, напрямую повышающие риск инсульта. Во время сна восстанавливается сосудистый тонус и баланс гормонов. Недостаток отдыха приводит к повышению давления и ухудшению кровоснабжения мозга.
Регулярный полноценный сон и умение снимать стресс — простая, но действенная профилактика инсульта.
Три интересных факта
-
Около 80% инсультов можно предотвратить своевременным лечением гипертонии и контролем холестерина.
-
Женщины переносят инсульт тяжелее мужчин из-за гормональных различий.
-
После одного предынсультного эпизода риск повторного инсульта возрастает в 10 раз.
Исторический контекст
-
Всемирный день борьбы с инсультом отмечается ежегодно 29 октября с 2006 года.
-
До середины XX века инсульт называли "апоплексическим ударом" и считали внезапным наказанием свыше.
-
Современная медицина научилась полностью восстанавливать пациентов, если помощь оказана в первые часы.
FAQ
Как определить инсульт в домашних условиях?
Попросите человека улыбнуться, поднять обе руки и произнести простую фразу. Если одно плечо опускается, а речь неразборчива — срочно вызывайте скорую.
Можно ли предупредить инсульт?
Да. Контролируйте давление, уровень сахара, холестерина, не курите и не злоупотребляйте алкоголем.
Что делать после предынсультного состояния?
Проходить полное обследование — МРТ, анализ крови, УЗИ сосудов шеи и головы.
Какие врачи занимаются профилактикой инсульта?
Невролог, кардиолог и терапевт.
Можно ли восстановиться полностью?
Да, при раннем обращении и системной реабилитации многие пациенты возвращаются к активной жизни.
