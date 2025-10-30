Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Инсульт
Инсульт
© Freepik by peoplecreations is licensed under public domain
Главная / Красота и здоровье
Марина Егорова Опубликована сегодня в 7:09

Инсульт подкрадывается незаметно: врач рассказал о первых сигналах, которые все игнорируют

Кардиолог Андрей Кондрахин: шаткая походка и шепелявость могут быть первыми признаками инсульта

Инсульт редко случается внезапно — чаще всего организм заранее подаёт тревожные сигналы. Но многие из них кажутся незначительными: лёгкое головокружение, неуверенная походка или странное ощущение в глазах. Именно такие симптомы могут стать первыми признаками приближающегося инсульта, рассказал врач-терапевт, кардиолог Андрей Кондрахин в беседе с изданием "Абзац" в рамках Всемирного дня борьбы с инсультом.

"Первое и не всегда очевидное — это появление шаткой походки, когда человеку нужно на что-то опереться. Второе — ощущение, что речь вроде понятная, но как будто человек начал шепелявить и проглатывать слова. Могут появиться жалобы, что в последнее время стало шуметь в каком-то из ушей в зависимости от того, куда человеку легко повернуть голову. Эти факторы не обязательно указывают на случившийся инсульт, но уже говорят о том, что появилась неврологическая симптоматика", — отметил Андрей Кондрахин.

Что происходит в организме

Инсульт развивается из-за нарушения кровоснабжения мозга — сосуд закупоривается тромбом или разрывается. До острого приступа может пройти несколько дней или недель, когда мозг уже испытывает нехватку кислорода. Именно в этот период появляются первые, едва заметные сигналы.

Кондрахин объяснил, что даже кратковременные сбои в координации или речи означают: нервные клетки недополучают питание. Это состояние называют предынсультным или транзиторным нарушением мозгового кровообращения. Оно может закончиться восстановлением, но нередко становится "репетицией" настоящего инсульта.

Основные предвестники инсульта

  1. Шаткая походка. Человеку трудно идти ровно, он ищет опору, может спотыкаться.

  2. Изменение речи. Голос становится нечетким, появляются "проглоченные" звуки или шепелявость.

  3. Шум в ухе. Ощущение звона или пульсации с одной стороны головы.

  4. Проблемы с моторикой. Предметы выпадают из рук, движения становятся неловкими.

  5. Подёргивание глаз. Взгляд "плывёт", предметы двоятся, нарушается фокусировка.

  6. Кратковременная потеря памяти. Человек забывает слова, имена, недавние события.

"Может случиться так, что человек поворачивает глаза и они начинают подергиваться. Может появиться ощущение, что человек вчера все хорошо видел, а сегодня предметы все плывут и взгляд пошел в сторону", — предупредил Андрей Кондрахин.

Таблица "Сравнение": предынсульт и инсульт

Признак Предынсультное состояние Инсульт
Симптомы Кратковременные, проходят за несколько часов Не проходят, усиливаются
Нарушение речи Незначительное, временное Явное, стойкое
Координация Нарушена частично Потеря равновесия
Зрение Размытое, двоение Потеря зрения на один глаз
Опасность для жизни Высокая при игнорировании Критическая

Советы шаг за шагом: что делать при подозрении на инсульт

  1. Не ждать, что "пройдёт". Даже если симптомы исчезли — вызвать скорую помощь немедленно.

  2. Положить человека горизонтально. Голову слегка приподнять.

  3. Не давать лекарств. Без диагноза они могут навредить.

  4. Отметить время начала симптомов. Это важно для врачей при выборе лечения.

  5. Следить за дыханием и сознанием. При потере сознания — освободить дыхательные пути.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка Последствие Альтернатива
Игнорировать первые признаки Переход предынсульта в инсульт Немедленно обратиться за медицинской помощью
Пытаться "отлежаться" Потеря времени Срочная госпитализация
Принимать лекарства без назначения Риск осложнений Ждать врача
Недооценивать кратковременные нарушения Повторный приступ Полное обследование сосудов мозга

Почему важно действовать быстро

Инсульт — это борьба со временем. За каждые 60 секунд без лечения погибает около двух миллионов нейронов. Чем раньше пациент попадёт в больницу, тем выше шанс полностью восстановиться. В первые 4,5 часа можно применить тромболитическую терапию — процедуру, которая растворяет тромб и восстанавливает кровоток.

Таблица "Плюсы и минусы" своевременного обращения

Плюсы Минусы
Сохранение когнитивных функций Необходимость срочной госпитализации
Предотвращение инвалидности Возможен стресс от процедуры
Минимальные последствия инсульта Требуется строгий медицинский контроль
Быстрое восстановление ---

Мифы и правда

Миф 1. Инсульт бывает только у пожилых.
Правда. Заболевание молодеет: инсульты фиксируются даже у 30-40-летних.

Миф 2. Если речь восстановилась — опасности нет.
Правда. Симптомы могли временно исчезнуть, но риск инсульта остаётся высоким.

Миф 3. Головокружение — обычное переутомление.
Правда. Это может быть признаком нарушения мозгового кровообращения.

Сон и психология

Хронический стресс, недосып и эмоциональное выгорание — факторы, напрямую повышающие риск инсульта. Во время сна восстанавливается сосудистый тонус и баланс гормонов. Недостаток отдыха приводит к повышению давления и ухудшению кровоснабжения мозга.

Регулярный полноценный сон и умение снимать стресс — простая, но действенная профилактика инсульта.

Три интересных факта

  1. Около 80% инсультов можно предотвратить своевременным лечением гипертонии и контролем холестерина.

  2. Женщины переносят инсульт тяжелее мужчин из-за гормональных различий.

  3. После одного предынсультного эпизода риск повторного инсульта возрастает в 10 раз.

Исторический контекст

  1. Всемирный день борьбы с инсультом отмечается ежегодно 29 октября с 2006 года.

  2. До середины XX века инсульт называли "апоплексическим ударом" и считали внезапным наказанием свыше.

  3. Современная медицина научилась полностью восстанавливать пациентов, если помощь оказана в первые часы.

FAQ

Как определить инсульт в домашних условиях?
Попросите человека улыбнуться, поднять обе руки и произнести простую фразу. Если одно плечо опускается, а речь неразборчива — срочно вызывайте скорую.

Можно ли предупредить инсульт?
Да. Контролируйте давление, уровень сахара, холестерина, не курите и не злоупотребляйте алкоголем.

Что делать после предынсультного состояния?
Проходить полное обследование — МРТ, анализ крови, УЗИ сосудов шеи и головы.

Какие врачи занимаются профилактикой инсульта?
Невролог, кардиолог и терапевт.

Можно ли восстановиться полностью?
Да, при раннем обращении и системной реабилитации многие пациенты возвращаются к активной жизни.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Эндокринолог Биндюкова: резкие диеты запускают защитную реакцию организма и замедляют метаболизм сегодня в 1:32
Как обмануть тело и похудеть без борьбы — формула спокойного метаболизма

Почему организм "сопротивляется" диете и как обмануть его защитный механизм, чтобы похудение стало естественным и долговременным.

Читать полностью » Врач Вера Сережина: полноценный сон помогает регулировать вес и ускоряет обмен веществ сегодня в 0:22
Чем меньше двигаетесь, тем быстрее сжигаете жир: закон ночного метаболизма

Полноценный сон помогает не только восстановиться, но и похудеть — организм использует ночное время для внутренних процессов, влияющих на обмен веществ.

Читать полностью » Учёные предупредили о тихом кризисе тестостерона у мужчин: уровень гормона падает на 1% в год вчера в 23:52
Усталость, апатия и бессонница: как тихо рушится гормональный баланс мужчин

Узнайте, как естественным путем повысить уровень тестостерона. Советы по питанию, тренировкам и образу жизни для восстановления мужской силы и здоровья.

Читать полностью » Майкл Камерон: фразы клинически доказано без ссылок на исследования — маркетинг вчера в 23:04
Крем с эффектом процедуры? Секрет рекламной магии раскрыт

Надпись “медицинская косметика” на баночке не гарантирует результата. В России этот термин не регулируется и часто используется лишь как маркетинговый трюк.

Читать полностью » Дерматологи: доказательств эффективности розмаринового масла для роста волос недостаточно вчера в 22:54
Розмарин на голове — работает или просто пахнет? Что выяснили учёные

Розмариновое масло называют чудодейственным средством против выпадения волос. Но что действительно подтверждено наукой, а что — всего лишь эффект модного тренда?

Читать полностью » Исследователи: тестостерон не повышает энергию и настроение у женщин — эффект сопоставим с плацебо вчера в 22:41
Женщины осваивают "мужской" гормон: зачем им тестостерон и где проходит грань

Тестостерон для женщин набирает популярность, но каковы реальные преимущества и риски этой терапии? Узнайте все секреты о гормоне, который меняет жизнь.

Читать полностью » Актер Энтони Хопкинс отметил 49 лет трезвости и поделился историей своего прозрения вчера в 21:33
Одно решение, изменившее всё: как Хопкинс вышел из тьмы к свету

Энтони Хопкинс делится своим опытом борьбы с зависимостью: как один момент осознания спас его жизнь и что помогает удерживать трезвость.

Читать полностью » Учёные предположили, что улучшение концентрации при СДВГ связано не с типом шума, а с уровнем сенсорной стимуляции мозга вчера в 20:28
Эра белого шума заканчивается: привычные методы концентрации под вопросом

Новое исследование из Бельгии показало: шум помогает мозгу людей с чертами СДВГ не так, как считали раньше. Даже обычный тон способен менять активность нейронов.

Читать полностью »

Новости
Наука
Музыкальная терапия снижает дозу анестезии и ускоряет пробуждение после операции – Фарах Хусейн
Еда
Салат Шакароб готовится за 20 минут из помидоров и лука
Туризм
Город Ульяновск сохранил старинные кварталы и памятники писателям и историкам
Садоводство
Мини-теплицы из контейнеров помогают сохранить тепло и влагу, защищая растения от ветра и холода
Садоводство
Бегонии требуют рассеянного света и умеренного полива для роста — Мария Орлова
Авто и мото
Эксперт SUVNews: в Европе дизельные авто всё чаще переводят на газ
УрФО
Биолог предупреждает: кормление уток в Тюмени может привести к их смерти из-за задержки миграции
Дом
Вентиляция и приподнятые края ускоряют высыхание коврового покрытия
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet