Инсульт подкрадывается незаметно: врач рассказал о первых сигналах, которые все игнорируют

Инсульт редко случается внезапно — чаще всего организм заранее подаёт тревожные сигналы. Но многие из них кажутся незначительными: лёгкое головокружение, неуверенная походка или странное ощущение в глазах. Именно такие симптомы могут стать первыми признаками приближающегося инсульта, рассказал врач-терапевт, кардиолог Андрей Кондрахин в беседе с изданием "Абзац" в рамках Всемирного дня борьбы с инсультом.

"Первое и не всегда очевидное — это появление шаткой походки, когда человеку нужно на что-то опереться. Второе — ощущение, что речь вроде понятная, но как будто человек начал шепелявить и проглатывать слова. Могут появиться жалобы, что в последнее время стало шуметь в каком-то из ушей в зависимости от того, куда человеку легко повернуть голову. Эти факторы не обязательно указывают на случившийся инсульт, но уже говорят о том, что появилась неврологическая симптоматика", — отметил Андрей Кондрахин.

Что происходит в организме

Инсульт развивается из-за нарушения кровоснабжения мозга — сосуд закупоривается тромбом или разрывается. До острого приступа может пройти несколько дней или недель, когда мозг уже испытывает нехватку кислорода. Именно в этот период появляются первые, едва заметные сигналы.

Кондрахин объяснил, что даже кратковременные сбои в координации или речи означают: нервные клетки недополучают питание. Это состояние называют предынсультным или транзиторным нарушением мозгового кровообращения. Оно может закончиться восстановлением, но нередко становится "репетицией" настоящего инсульта.

Основные предвестники инсульта

Шаткая походка. Человеку трудно идти ровно, он ищет опору, может спотыкаться. Изменение речи. Голос становится нечетким, появляются "проглоченные" звуки или шепелявость. Шум в ухе. Ощущение звона или пульсации с одной стороны головы. Проблемы с моторикой. Предметы выпадают из рук, движения становятся неловкими. Подёргивание глаз. Взгляд "плывёт", предметы двоятся, нарушается фокусировка. Кратковременная потеря памяти. Человек забывает слова, имена, недавние события.

"Может случиться так, что человек поворачивает глаза и они начинают подергиваться. Может появиться ощущение, что человек вчера все хорошо видел, а сегодня предметы все плывут и взгляд пошел в сторону", — предупредил Андрей Кондрахин.

Таблица "Сравнение": предынсульт и инсульт

Признак Предынсультное состояние Инсульт Симптомы Кратковременные, проходят за несколько часов Не проходят, усиливаются Нарушение речи Незначительное, временное Явное, стойкое Координация Нарушена частично Потеря равновесия Зрение Размытое, двоение Потеря зрения на один глаз Опасность для жизни Высокая при игнорировании Критическая

Советы шаг за шагом: что делать при подозрении на инсульт

Не ждать, что "пройдёт". Даже если симптомы исчезли — вызвать скорую помощь немедленно. Положить человека горизонтально. Голову слегка приподнять. Не давать лекарств. Без диагноза они могут навредить. Отметить время начала симптомов. Это важно для врачей при выборе лечения. Следить за дыханием и сознанием. При потере сознания — освободить дыхательные пути.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка Последствие Альтернатива Игнорировать первые признаки Переход предынсульта в инсульт Немедленно обратиться за медицинской помощью Пытаться "отлежаться" Потеря времени Срочная госпитализация Принимать лекарства без назначения Риск осложнений Ждать врача Недооценивать кратковременные нарушения Повторный приступ Полное обследование сосудов мозга

Почему важно действовать быстро

Инсульт — это борьба со временем. За каждые 60 секунд без лечения погибает около двух миллионов нейронов. Чем раньше пациент попадёт в больницу, тем выше шанс полностью восстановиться. В первые 4,5 часа можно применить тромболитическую терапию — процедуру, которая растворяет тромб и восстанавливает кровоток.

Таблица "Плюсы и минусы" своевременного обращения

Плюсы Минусы Сохранение когнитивных функций Необходимость срочной госпитализации Предотвращение инвалидности Возможен стресс от процедуры Минимальные последствия инсульта Требуется строгий медицинский контроль Быстрое восстановление ---

Мифы и правда

Миф 1. Инсульт бывает только у пожилых.

Правда. Заболевание молодеет: инсульты фиксируются даже у 30-40-летних.

Миф 2. Если речь восстановилась — опасности нет.

Правда. Симптомы могли временно исчезнуть, но риск инсульта остаётся высоким.

Миф 3. Головокружение — обычное переутомление.

Правда. Это может быть признаком нарушения мозгового кровообращения.

Сон и психология

Хронический стресс, недосып и эмоциональное выгорание — факторы, напрямую повышающие риск инсульта. Во время сна восстанавливается сосудистый тонус и баланс гормонов. Недостаток отдыха приводит к повышению давления и ухудшению кровоснабжения мозга.

Регулярный полноценный сон и умение снимать стресс — простая, но действенная профилактика инсульта.

Три интересных факта

Около 80% инсультов можно предотвратить своевременным лечением гипертонии и контролем холестерина. Женщины переносят инсульт тяжелее мужчин из-за гормональных различий. После одного предынсультного эпизода риск повторного инсульта возрастает в 10 раз.

Исторический контекст

Всемирный день борьбы с инсультом отмечается ежегодно 29 октября с 2006 года. До середины XX века инсульт называли "апоплексическим ударом" и считали внезапным наказанием свыше. Современная медицина научилась полностью восстанавливать пациентов, если помощь оказана в первые часы.

FAQ

Как определить инсульт в домашних условиях?

Попросите человека улыбнуться, поднять обе руки и произнести простую фразу. Если одно плечо опускается, а речь неразборчива — срочно вызывайте скорую.

Можно ли предупредить инсульт?

Да. Контролируйте давление, уровень сахара, холестерина, не курите и не злоупотребляйте алкоголем.

Что делать после предынсультного состояния?

Проходить полное обследование — МРТ, анализ крови, УЗИ сосудов шеи и головы.

Какие врачи занимаются профилактикой инсульта?

Невролог, кардиолог и терапевт.

Можно ли восстановиться полностью?

Да, при раннем обращении и системной реабилитации многие пациенты возвращаются к активной жизни.