Боль в суставе
Боль в суставе
© Freepik by freepik is licensed under public domain
Марина Егорова Опубликована сегодня в 7:03

Трудности с движением осенью? Может, это первые признаки артрита — узнайте, как действовать

Врач Степанова: осенью боли в суставах могут быть признаками артрита

С наступлением осени многие люди начинают жаловаться на легкие боли в суставах - особенно в холодное время года. Эти симптомы могут быть больше, чем просто реакцией на изменение погоды, и порой они являются ранними признаками артрита, заболевания, которое требует своевременного лечения. Врач-артролог, кандидат медицинских наук Наталья Степанова в интервью Газете.ру объяснила, как распознать первые признаки воспаления суставов и когда стоит обратиться к специалисту.

Почему осенью сустава начинают болеть?

Наталья Степанова объяснила, что осенний сезон — это время, когда артрит может проявляться более ярко. Процессы в организме начинают меняться с изменением погоды: понижение температуры, повышенная влажность, осенние перепады давления могут влиять на состояние суставов и обострять скрытые воспалительные процессы. Это время, когда люди с предрасположенностью к артриту начинают ощущать дискомфорт в суставах, который может быть связан не только с возрастными изменениями, но и с развитием заболевания.

Ранние признаки артрита: как не пропустить симптомы?

На начальных стадиях артрит может проявляться легкой болью, которая не всегда воспринимается как что-то серьёзное. Многие люди списывают её на усталость или реакцию на холод. Однако важно помнить, что именно на этих ранних этапах заболевания, когда воспаление ещё не зашло далеко, легче всего контролировать и приостановить его развитие.

Наталья Степанова пояснила, что на ранних стадиях артрит проявляется следующими симптомами:

  • Легкая боль по утрам - суставы могут болеть или немного опухать, особенно после сна. Это связано с тем, что в ночное время сустава не двигаются, и скопление жидкости в суставах может привести к болевым ощущениям.

  • Небольшой дискомфорт при смене погоды - перемены температуры или влажности могут усиливать болевые ощущения и вызывать легкую скованность.

  • Скованность после долгого сидения или нахождения в одном положении - ещё один частый симптом. Если после длительного сидения или лежания трудно начать двигаться, суставы могут чувствовать себя "зажатыми".

Всё это могут быть признаки артрита, и важно не игнорировать их, чтобы не допустить ухудшения состояния.

Почему осенние перепады погоды усиливают болевые ощущения?

Как отметила Наталья Степанова, осенние перепады давления, холодная и сырая погода, а также резкие температурные изменения могут усилить болевые ощущения, даже если артрит находится на ранней стадии. Влажность и холод способствуют повышению проницаемости суставов для влаги, что может увеличивать воспаление и усиливать болевые ощущения. Эти природные факторы становятся катализаторами для уже существующих проблем с суставами, и люди начинают чувствовать дискомфорт, который ранее мог быть почти незаметен.

Признаки артрита Описание
Легкая боль по утрам Боль и легкая опухоль суставов по утрам, особенно после ночного отдыха.
Дискомфорт при смене погоды Усиление болей при переменах температуры или влажности.
Скованность после сидения Трудности в движении после длительного сидения или отдыха в одном положении.

Когда стоит обратиться к врачу?

Если болевые ощущения становятся регулярными, а к ним добавляются такие симптомы, как отёки в суставах, ограничение движений или усиление болей, необходимо обратиться к врачу, желательно — к ревматологу. Очень важно не ждать, когда симптомы станут невыносимыми. В ранних стадиях артрит ещё поддается лечению и корректировке с помощью медикаментов и изменений образа жизни. Задержка с обращением к специалисту может привести к ухудшению состояния, когда лечение станет более сложным и дорогостоящим.

Наталья Степанова настоятельно рекомендует посетить врача, если:

  • Лёгкая боль в суставах становится регулярной.

  • Суставы начинают отекать или появляется чувствительность на прикосновение.

  • Движения становятся ограниченными, трудно совершать привычные действия.

  • Боль не проходит, а наоборот, усиливается при смене погоды.

Почему важно диагностировать артрит на ранней стадии?

Чем раньше будет поставлен диагноз, тем проще будет контролировать болезнь. Лечить артрит в начальной стадии гораздо легче, и с помощью правильно подобранной терапии можно избежать его прогрессирования и развития серьёзных осложнений, таких как деформация суставов, воспаление мягких тканей или повреждения хрящевой ткани.

Кроме того, своевременное вмешательство помогает снизить риск хронического воспаления, которое может влиять на другие органы и системы организма, включая сердце и почки.

Заключение

Артрит - это заболевание, которое может начать проявляться с лёгкой боли и дискомфорта, особенно в осенний период, когда погодные условия становятся неблагоприятными для суставов. Важно понимать, что такие симптомы, как утренняя боль, скованность и дискомфорт при смене погоды, могут быть признаками начинающегося артрита. Если эти симптомы становятся регулярными и сопровождаются отёками или ограничением движения, стоит незамедлительно обратиться к специалисту для диагностики и своевременного лечения. Это поможет предотвратить серьёзные последствия и сохранить подвижность суставов на долгие годы.

