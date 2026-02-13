Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Алексей Поляков Опубликована сегодня в 17:17

Варикоз не возникает внезапно: организм намекает на сбой за месяцы до видимых изменений

Первые признаки варикозной болезни нередко остаются без внимания — до тех пор, пока не появятся боль и сосудистые "звездочки". Между тем организм подает сигналы значительно раньше, и их можно заметить при внимательном отношении к себе. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на флеболога, хирурга, доктора медицинских наук, профессора РНИМУ им. Пирогова Вадима Богачева.

Факторы риска, которые нельзя игнорировать

Развитие варикоза редко бывает случайным. По словам специалиста, ключевую роль играет наследственность: если заболевание диагностировано у родителей или других близких родственников, вероятность его появления возрастает в несколько раз. Особенно это касается случаев по женской линии.

"Если в семье есть случаи этого заболевания, особенно по женской линии, вероятность его развития значительно выше. Дополнительными факторами риска выступают избыточная масса тела, женский пол, прием гормональных препаратов, а также деятельность, связанная с нагрузкой или травмами ног — например, у спортсменов. Кроме того, у людей с высоким ростом, особенно выше метра восьмидесяти, венозное давление в ногах повышено, что само по себе способствует формированию варикоза", — пояснил доктор медицинских наук.

Таким образом, в группе риска оказываются не только люди с генетической предрасположенностью, но и те, чья работа или образ жизни связаны с постоянной нагрузкой на ноги. Избыточный вес усиливает давление на венозную систему, а гормональные препараты могут влиять на состояние сосудистой стенки. Высокий рост также рассматривается как самостоятельный фактор, поскольку увеличенное венозное давление создает дополнительную нагрузку на клапаны вен.

Ранние сигналы организма

Варикозная болезнь развивается постепенно и не начинается внезапно. Врач отмечает, что первые проявления чаще всего связаны не с видимыми изменениями, а с ощущениями. Человек может заметить, что привычные статические нагрузки переносятся хуже, чем раньше.

По словам специалиста, снижение переносимости статических нагрузок становится одним из ранних признаков. Появляется тяжесть в ногах, желание чаще менять положение, подвигаться или потоптаться на месте. Со временем может проявиться асимметрия венозного рисунка: на одной ноге сосуды становятся заметнее, чем на другой, что указывает на нарушение работы венозной системы. При этом венозные сетки и "звездочки" относятся уже к более поздним проявлениям заболевания.

Когда обследование необходимо

При наличии семейной предрасположенности не стоит дожидаться выраженных симптомов. Современные методы диагностики позволяют выявить нарушения на раннем этапе, когда внешних признаков еще нет. Речь идет прежде всего об ультразвуковом исследовании вен.

"Если у близких родственников есть варикоз, проще не гадать, а пройти ультразвуковое исследование вен. Оно покажет состояние клапанов и направление кровотока, даже если внешне все кажется нормальным. Это поможет вовремя заметить первые отклонения и начать профилактику, не дожидаясь выраженных симптомов", — заключил Вадим Богачев.

Ранняя диагностика дает возможность оценить работу венозных клапанов и характер кровотока до появления видимых изменений. Это позволяет начать профилактические меры своевременно и снизить риск дальнейшего прогрессирования болезни.

Алексей Поляков — врач-терапевт (КГМУ) с 14-летним опытом. Эксперт по общей практике, ранней диагностике и доказательной медицине. Экс-заведующий отделением.

