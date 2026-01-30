Вселенная сломалась раньше срока: Джеймс Уэбб увидел галактику, которой не должно было быть

Космический телескоп "Джеймс Уэбб" вновь расширил границы наблюдаемой Вселенной, зафиксировав объект, существование которого ещё недавно казалось невозможным. Речь идёт о галактике, свет от которой был излучён всего через несколько сотен миллионов лет после рождения космоса. Это открытие даёт редкую возможность заглянуть в эпоху формирования первых структур материи. Об этом сообщает издание Live Science.

Рекорд, который меняет представления о ранней Вселенной

Обнаруженная галактика получила обозначение MoM-z14 и на сегодняшний день считается самой далёкой из всех спектроскопически подтверждённых. Учёные установили, что её излучение возникло примерно через 280 миллионов лет после Большого взрыва, а путь этого света к Земле занял более 13,5 миллиарда лет. Исследование сначала было представлено как препринт, а затем прошло рецензирование и принято к публикации в Open Journal of Astrophysics, что окончательно закрепило статус находки.

"Благодаря Уэббу мы можем заглянуть дальше, чем когда-либо удавалось людям, и увиденное совсем не похоже на то, что мы предполагали. Это одновременно и сложно, и увлекательно", — сказал ведущий автор исследования Рохан Найду, отмечается в заявлении НАСА.

Почему MoM-z14 важна для науки

С момента начала работы в 2022 году телескоп "Джеймс Уэбб" обнаружил больше ярких древних галактик, чем ожидали учёные. Эти объекты заставляют пересматривать прежние модели формирования галактик в первые сотни миллионов лет после Большого взрыва. Ранее телескоп уже фиксировал загадочные структуры, включая крошечные красные точки, которые связывают с формированием молодых чёрных дыр.

Возраст MoM-z14 был определён по величине красного смещения — показателя, отражающего расширение Вселенной. Его значение составило 14,44, превысив показатель предыдущего рекордсмена JADES-GS-z14-0. Это означает, что галактика относится к ещё более раннему этапу космической истории.

Компактная галактика с насыщенной историей

Несмотря на высокую светимость, MoM-z14 отличается крайне небольшими размерами. Её диаметр составляет около 240 световых лет, что в сотни раз меньше диаметра Млечного Пути. По массе она сопоставима с Малым Магеллановым Облаком. Наблюдения показали, что галактика находилась в фазе активного звездообразования и обладала необычным химическим составом.

Интерес к таким объектам усиливается на фоне других открытий JWST, включая выявление сверхмассивных чёрных дыр в ранней Вселенной, которые оказались неожиданно крупными для своего возраста. Всё это указывает на то, что первые этапы эволюции космоса были значительно сложнее и динамичнее, чем предполагалось ранее.

По мере накопления данных астрономы рассчитывают обнаружить ещё больше галактик с экстремально высоким красным смещением. Уже сейчас ясно, что "Джеймс Уэбб" продолжит приносить открытия, способные существенно изменить понимание истории Вселенной.