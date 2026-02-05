Стрелка весов поехала вниз сама: еда в неправильное время годами мешала худеть

Ранний режим приёма пищи всё чаще рассматривают как простой, но действенный инструмент для коррекции веса и поддержки здоровья сердца. Новые данные показывают, что решающим фактором может быть не только количество калорий, но и часы, в которые человек ест. Такой подход всё активнее обсуждается в научной среде, особенно на фоне роста ожирения и проблем с давлением. Об этом сообщает JAMA Internal Medicine.

Почему время еды стало предметом исследований

Интервальное голодание давно привлекает внимание учёных благодаря потенциальной пользе для обмена веществ и сердечно-сосудистой системы. Однако со временем стало ясно, что важна не только длительность "пищевого окна", но и его расположение в течение суток. Некоторые работы показывали, что приём пищи, сдвинутый на первую половину дня, лучше согласуется с циркадными ритмами организма, тогда как другие исследования указывали, что само по себе питание по часам не всегда даёт ожидаемый эффект и не гарантирует ускорения метаболизма, как это обсуждается в материале про ограничение питания 8 часами.

Как был устроен эксперимент

Учёные из Университета Алабамы в Бирмингеме провели 14-недельное исследование с участием взрослых в возрасте от 25 до 75 лет, страдающих ожирением и проходивших программу снижения веса. Всех участников разделили на две группы. Первая придерживалась раннего режима с восьмичасовым окном приёма пищи — с 7:00 до 15:00 — одновременно снижая калорийность рациона. Вторая группа также сокращала калории, но ела в течение 12 часов и более, сохраняя привычный график.

Такой дизайн позволил сравнить влияние именно времени приёма пищи при сопоставимом энергетическом дефиците и уровне физической активности.

Что показали результаты

По итогам эксперимента выяснилось, что сочетание раннего ограничения времени приёма пищи и снижения калорийности привело к более заметному снижению массы тела. При этом в целом количество жира в организме между группами существенно не различалось. Исследователи подсчитали, что эффект от такого режима сопоставим с дополнительным сокращением рациона примерно на 214 ккал в сутки.

Отдельное внимание привлекли изменения показателей здоровья сердца. Участники, которые ели в первой половине дня, продемонстрировали улучшение диастолического артериального давления, а также снижение уровня тревожности. Это перекликается с данными о том, что утренний рацион и его структура могут играть роль в стабилизации сосудистых реакций, о чём также говорится в материале про утренний рацион для давления.

Дополнительный анализ и выводы

При более детальном рассмотрении данных 59 участников стало заметно, что ранний режим питания способствовал и снижению жировой массы, включая область туловища. При этом остальные параметры — физическая активность, качество сна, общее потребление пищи и метаболические показатели — оставались схожими в обеих группах, что усиливает аргумент в пользу роли времени приёма пищи.

Авторы исследования пришли к выводу, что раннее ограничение времени еды может быть полезным дополнением к стандартным программам снижения веса. Такой подход потенциально помогает не только контролировать массу тела, но и мягко улучшать показатели давления и эмоционального состояния, не требуя радикальных изменений рациона или образа жизни.