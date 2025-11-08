Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Забывчивость в ритме Москвы
Забывчивость в ритме Москвы
Алексей Поляков Опубликована сегодня в 20:11

Раньше просто забывала мелочи — но теперь это становится тревожным: как распознать деменцию

Деменция — заболевание, которое неизбежно связано с потерей когнитивных функций. Множество людей старше 65 лет сталкиваются с изменениями в памяти и способности принимать решения. Важным моментом является осознание того, когда привычные признаки забывчивости и невнимательности становятся тревожными, и как вовремя распознать более серьезные симптомы. Даже если сейчас у вас нет проблем с памятью, стоит узнать, как снизить риск развития деменции.

Как распознать первые симптомы деменции

Деменция — это состояние, которое медленно, но верно разрушает когнитивные функции, включая память, мышление, поведение и способность выполнять повседневные задачи. Раннее выявление симптомов дает возможность вовремя обратиться к специалисту и начать лечение.

По данным экспертов, таких как Джорджина Олдридж, доктор медицинских наук, невролог из Университета здравоохранения Айовы, и Армен Мугамян, медицинский директор Центра здоровья мозга Рэя Долби, существует несколько явных признаков, которые не стоит оставлять без внимания.

Основные симптомы, которые не стоит игнорировать

1. Проблемы с кратковременной памятью

Забывчивость — это один из самых первых признаков ухудшения когнитивных способностей. Однако важно понимать, что проблемы с памятью могут быть вызваны не только деменцией, но и другими состояниями, такими как апноэ во сне или дефицит витаминов, особенно B12, который критически важен для работы нервной системы.

Частые забывания — это нормально, но если вы забываете недавно произошедшие события, это уже может быть тревожным сигналом. Если такие ситуации происходят регулярно, стоит поговорить с врачом.

2. Нарушения сна

Если вы стали испытывать проблемы со сном — не игнорируйте это. Плохой сон может повлиять не только на ваше самочувствие, но и на здоровье мозга. Несколько исследований показали, что плохое качество сна особенно опасно для женщин старше 80 лет, поскольку оно может стать ранним маркером деменции.

Важно помнить, что для здоровья мозга необходимо спать 7-9 часов в сутки. Сон помогает мозгу очищаться от токсичных веществ и восстанавливать память.

3. Изменения в настроении и поведении

Не менее важным сигналом являются изменения в поведении, настроении и личности. Люди с деменцией могут начать проявлять необычные эмоциональные реакции, такие как чрезмерная тревожность, депрессия или агрессия. Даже если изменения не кажутся связаны с проблемами памяти, это может быть ранним симптомом болезни.

Риски и важность своевременной диагностики

Как отмечает Шей Датта, доктор медицинских наук, невролог в Нью-Йоркском университете Лангона, проблемы с памятью, поведение или выраженные изменения в личности могут появляться значительно раньше, чем заметные расстройства в восприятии.

В случае появления таких признаков рекомендуется обратиться к врачу, чтобы исключить более серьезные заболевания, такие как болезнь Альцгеймера или другие типы деменции.

4. Проблемы с речью

Проблемы с речью могут возникать на ранней стадии деменции. Если вы или ваш близкий начали путать слова, испытываете затруднения с подбором нужных слов в разговоре, или не можете правильно понять сложные предложения, это может быть признаком деменции. Особое внимание следует обратить на повторяющиеся трудности в коммуникации.

5. Нарушения в повседневной деятельности

Если ранее привычные задачи становятся трудными для выполнения — это тоже может быть симптомом ухудшения здоровья мозга. Проблемы с планированием, решением простых задач или забывание об обязательных делах — такие признаки важно учитывать. Если человек перестает принимать лекарства, забывает о важных делах или перестает заниматься привычными делами, такими как готовка или уборка, это может быть тревожным сигналом.

6. Изменения в восприятии окружающего мира

Трудности с восприятием глубины, а также проблемы с определением расстояния или трудности с нахождением объектов могут указывать на ухудшение здоровья мозга. Также не стоит игнорировать зрительные галлюцинации, которые могут быть признаком деменции с тельцами Леви.

Как предотвратить развитие деменции

Если вы заметили у себя или у близкого человека один или несколько из вышеописанных симптомов, это не обязательно означает, что у вас деменция. Однако важно обратиться к врачу и пройти диагностику. Современные методы лечения и поддерживающая терапия позволяют замедлить прогрессирование заболевания и улучшить качество жизни.

Плюсы и минусы современных методов лечения деменции

Плюсы

Минусы

Доступность новых терапевтических препаратов.

Высокая стоимость лечения.

Возможность замедления прогрессирования заболевания.

Возможные побочные эффекты от препаратов.

Поддержка врачей и социальных работников для улучшения качества жизни.

Долгосрочная терапия, требующая постоянного контроля.

Часто задаваемые вопросы

  1. Как распознать первые признаки деменции?
    Среди первых признаков — забывчивость, трудности с ориентацией в пространстве, проблемы с речью и изменения в поведении.
  2. Сколько стоит лечение деменции?
    Стоимость лечения зависит от выбранного метода и стадии заболевания. Консультации врачей могут быть дорогими, а терапевтические препараты требуют регулярного приема.
  3. Что лучше для профилактики деменции?
    Регулярные физические и умственные нагрузки, здоровое питание, нормализация сна и регулярные медицинские осмотры могут значительно снизить риск деменции.

Мифы и правда о деменции

Миф 1: "Деменция — это нормальное старение".
Правда: Хотя с возрастом могут наблюдаться некоторые когнитивные изменения, деменция — это серьезное заболевание, которое требует медицинской помощи.

Миф 2: "Если у меня нет проблем с памятью, я не заболею деменцией".
Правда: Деменция может развиваться и без выраженных проблем с памятью, включая изменения настроения и поведения.

Миф 3: "Лечение деменции невозможно".
Правда: Современные методы позволяют замедлить прогрессирование заболевания и улучшить качество жизни.

Интересные факты о деменции

  1. В 2025 году было проведено исследование, которое показало, что депрессия у пожилых людей может быть ранним признаком болезни Альцгеймера.
  2. Мужчины имеют более высокий риск развития деменции в молодом возрасте по сравнению с женщинами.
  3. Проблемы со сном могут увеличивать риск развития деменции на 2-3 года раньше.

Исторический контекст

Деменция была известна ещё в Древнем Египте. Первые упоминания о заболеваниях мозга встречаются в текстах, датируемых 1500 годом до нашей эры. Современные методы диагностики и лечения начали развиваться в 20-м веке.

Читайте также

Акне, вызванное тестостероном, может сохраняться до нормализации уровня гормонов сегодня в 15:44
Прыщи как следствие тестостерона: жаль, раньше не знал, как это избежать

Тестостерон влияет на кожу через сальные железы, что может привести к неприятным высыпаниям. Узнайте, как контролировать акне, вызванные гормонами.

Читать полностью » Не таблетки, а кружка чая: не ожидала такого эффекта — боль прошла, будто рукой сняло сегодня в 15:21

Ромашковый чай известен как мягкое средство против стресса, но недавние исследования показали — он способен действовать и как натуральное обезболивающее, без побочных эффектов.

Читать полностью » Сухость глаз возникает из-за переутомления и дефицита жиров — Кирилл Светлаков сегодня в 14:58
Работаю за монитором по 8 часов — спасаю глаза одним трюком каждые 20 минут

Сухость глаз может быть следствием не только работы за компьютером, но и неправильного питания или недосыпа. Офтальмолог объясняет, какие привычки разрушают здоровье глаз и как его восстановить.

Читать полностью » Врач Ирина Муравьева: регулярные обследования помогают выявить рак легких на ранних стадиях сегодня в 14:21
Узнала, что рак легких можно победить, если обнаружить его вовремя

Как регулярные обследования и онкоскрининги помогают выявить рак легких на ранней стадии и увеличить шансы на успешное лечение.

Читать полностью » Переохлаждение без шапки вызывает воспаление лицевого нерва и паралич — Юлия Валуйская сегодня в 13:58
Думала, просто продуло — а оказалось, что одна сторона лица больше не двигается

Отказ от шапки зимой может привести не только к простуде, но и к воспалению лицевого нерва. Как распознать симптомы и защитить себя от боли и паралича.

Читать полностью » Врач Андрей Осипов предупредил о возможных рисках самолечения чесноком сегодня в 13:16
Чуть не навредил себе, следуя совету из интернета о чесноке против глистов

Какие способы лечения глистов действительно эффективны и почему чеснок не стоит использовать — советы врачей по борьбе с паразитами.

Читать полностью » Диабетическая стопа начинается с мозолей и потери чувствительности — Александр Мясников сегодня в 12:58
Мазал стопы обычным кремом из аптеки — и избежала осложнений, о которых даже не догадывалась

Натоптыши и потеря чувствительности — тревожные признаки диабетической стопы. Врачи объяснили, почему самолечение может привести к ампутации.

Читать полностью » Врач Радмир Ахмеров: гиперплазия эндометрия и ожирение повышают риск рака матки сегодня в 12:11
Узнала, что гиперплазия эндометрия повышает риск рака матки — и что я сделала

Что нужно знать о факторах риска рака матки и как предотвратить его развитие — советы от онколога и гинеколога.

Читать полностью »

