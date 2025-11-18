Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Пылевой диск вокруг массивной звезды
© www.nasa.gov by ESO/L. Calçada is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International License
Наталья Орлова Опубликована сегодня в 4:25

Звезда вспыхнула и умерла за сутки: телескоп успел поймать последний вздох во Вселенной

Сверхновая звезда SN 2024ggi взорвалась на глазах у астрономов — профессор Ливан Фан

Звёзды умирают по-разному, и иногда Вселенная позволяет увидеть этот момент почти в прямом эфире. Весной 2024 года астрономы стали свидетелями такого события: взрыва сверхновой SN 2024ggi, когда волна разрушения только-только прорвалась сквозь поверхность звезды. Этот редкий случай помог учёным зафиксировать мгновение, которое обычно длится считанные часы, но способно рассказать о природе самых мощных явлений во Вселенной.

Как поймали взрыв звезды

10 апреля 2024 года сверхновую заметили почти случайно. Доцент Университета Цинхуа И Ян находился в пути из Пекина в Сан-Франциско, когда получил данные об аномальном источнике света. Он мгновенно понял, что счёт идёт на часы. Уже через 12 часов подал срочную заявку на наблюдения с помощью Очень Большого Телескопа (VLT) Европейской Южной обсерватории. Ещё через сутки инструмент в Чили направил зеркала на небольшую галактику NGC 3621 в созвездии Гидры — и зафиксировал, как звезда буквально взрывается на глазах.

Сверхновая находилась на расстоянии около 22 миллионов световых лет — по астрономическим меркам почти рядом. Близость позволила подробно рассмотреть процесс.

"Первые наблюдения с VLT зафиксировали фазу, во время которой вещество, ускоренное взрывом вблизи центра звезды, пронзило её поверхность. В течение нескольких часов геометрию звезды и её взрыв можно было наблюдать одновременно", — сказал астроном ESO Дитрих Бааде.

Эта возможность — увидеть форму и направление выброса — появляется крайне редко. Обычно сверхновая успевает разгореться и потухнуть за день, и момент старта навсегда уходит из поля зрения телескопов.

Почему важна форма взрыва

"Геометрия взрыва сверхновой даёт фундаментальную информацию об эволюции звёзд и физических процессах, приводящих к этим космическим фейерверкам", — объяснил Ян.

SN 2024ggi была типичным красным сверхгигантом — огромной звездой массой 12-15 солнечных и радиусом, превышающим солнечный примерно в 500 раз. Такие светила живут недолго: они быстро выжигают своё топливо, а потом рушатся под собственным весом.

Когда ядерное горение прекращается, звезда теряет равновесие. Гравитация сжимает ядро, внешние слои падают внутрь, сталкиваются с уплотнённым центром — и отскакивают. Возникает ударная волна, которая разрывает оболочку. В момент, когда она достигает поверхности, во Вселенной вспыхивает сверхновая — один из самых ярких сигналов смерти звезды.

Как "увидеть" невидимое: спектрополяриметрия

Чтобы определить форму этого выброса, учёные применили метод спектрополяриметрии. Он позволяет вычислить геометрию по поляризации света — малейшему изменению его направления и вибраций.

"Спектрополяриметрия даёт информацию о геометрии взрыва, которую другие методы наблюдения не могут предоставить из-за слишком малых угловых масштабов", — отметил профессор Техасского университета A&M Лифан Ван.

Прибор FORS2 на VLT — единственный на южном небе, способный делать такие измерения. Он показал, что первый выброс вещества имел форму вытянутой оливы. Позже, когда ударная волна расширялась и сталкивалась с околозвёздным газом, форма становилась более плоской, но ось симметрии сохранялась. По словам Яна, это свидетельствует о наличии общего механизма для взрывов массивных звёзд: симметричного, но не идеально сферического.

Сравнение: как взрываются разные типы звёзд

Тип звезды Масса (относительно Солнца) Конечная стадия Форма взрыва
Красный сверхгигант 8-25 Сверхновая II типа Умеренно вытянутая
Голубой сверхгигант 25-40 Сверхновая IIb или Ib Асимметричная
Белый карлик в системе примерно 1,4 Сверхновая Ia Почти сферическая
Звезда Вольфа-Райе >40 Гиперновая / гамма-всплеск Сильно осевая

Советы шаг за шагом (наблюдения за сверхновыми)

Что нужно сделать Инструменты и сервисы
Проверить каталоги текущих вспышек ZTF, Gaia Alerts
Запросить наблюдения у обсерваторий ESO, NOIRLab, LCO
Провести спектроскопию FORS2 (VLT), Keck LRIS
Выполнить фотометрический анализ Pan-STARRS, Swift
Обработать данные и смоделировать кривую блеска Python (astropy), SNID

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка → полагаться только на фотометрические данные без спектра.
    Последствие → невозможно точно определить тип сверхновой и её геометрию.
    Альтернатива → использовать спектрополяриметрию (например, FORS2 или SPHERE).
  • Ошибка → отсутствие координации между обсерваториями.
    Последствие → упущено короткое "окно" первых часов после взрыва.
    Альтернатива → создать глобальные сети наблюдений (EVN, ePESSTO+).
  • Ошибка → игнорировать влияние окружающего газа.
    Последствие → неверные выводы о форме выброса.
    Альтернатива → совмещать наблюдения в оптическом и рентгеновском диапазонах (Chandra, XMM-Newton).

А что если звезда не взорвётся?

Иногда массивные звёзды завершают жизнь иначе — тихо превращаются в чёрные дыры, не порождая вспышку. Такое "немое" коллапсирование тоже интересно: оно объясняет нехватку сверхновых при избыточном числе тяжёлых звёзд. Учёные ищут подобные случаи, сравнивая старые снимки галактик с новыми — чтобы поймать исчезновение звезды без светового следа.

Плюсы и минусы наблюдений сверхновых

Плюсы Минусы
Возможность изучить физику коллапса звёзд Очень короткий промежуток наблюдений
Новые данные о формировании тяжёлых элементов Требует крупных телескопов и координации
Проверка моделей эволюции звёзд Высокая зависимость от погоды и местоположения

FAQ

Как выбрать телескоп для наблюдения сверхновой?
Для любителей подойдут инструменты от 20 см с камерой и фильтрами BVR. Профессионалы используют сети автоматических телескопов, таких как LCO или Las Cumbres.

Сколько стоит участие в наблюдениях ESO?
Научные заявки бесплатны, но требуют утверждения комиссии — время телескопа распределяется по приоритету.

Что лучше для анализа — спектр или фотометрия?
Оба метода дополняют друг друга: фотометрия показывает эволюцию блеска, спектр — физику взрыва и химический состав.

Мифы и правда

Миф: сверхновые случаются только в далёких галактиках.
Правда: последние взрывы наблюдались и в ближайших соседях — например, в Большом Магеллановом Облаке.

Миф: после взрыва звезда полностью исчезает.
Правда: часто остаётся нейтронная звезда или чёрная дыра.

Миф: вспышка длится доли секунды.
Правда: пик яркости может сохраняться неделями, хотя первые часы действительно самые динамичные.

Три интересных факта

  1. Свет от сверхновой SN 1987A в Большом Магеллановом Облаке стал первым, который удалось поймать в реальном времени.

  2. Каждый взрыв сверхновой создаёт до 80 % элементов тяжелее железа, включая золото.

  3. Современные телескопы фиксируют около 1000 новых сверхновых ежегодно.

Исторический контекст

В древности вспышки сверхновых воспринимались как знамения. Китайские хроники 185 года н. э. описывают "гостевую звезду", видимую днём — вероятно, это была SN 185. Позже Тихо Браге в 1572 году доказал, что подобные явления происходят за пределами Солнечной системы, изменив представления о небе. Сегодня эти наблюдения легли в основу астрофизики высоких энергий.

