Пожилой мужчина с потерей памяти
Алексей Поляков Опубликована сегодня в 17:21

Болезнь подкрадывается не к памяти: первый знак деменции проявляется совсем иначе

Медики: проблемы с навигацией в знакомом месте указывают на раннюю деменцию

Проблемы с памятью — не всегда первое, что указывает на начинающуюся деменцию. Всё чаще врачи замечают: задолго до того, как человек начинает забывать имена и события, появляются другие, менее очевидные сигналы. Один из них связан не с памятью, а с пространством.

"Самый ранний симптом деменции и болезни Альцгеймера нередко не забывчивость, а то, что человек теряется в привычной обстановке", — отметил нейропатолог Стивен Кабрал.

Почему блуждание — тревожный сигнал

Если человек внезапно не может сориентироваться в знакомом месте, путает повороты или не может найти дорогу домой, врачи советуют не списывать это на усталость. По словам эксперта, подобное нарушение связано с поражением участков мозга, отвечающих за пространственную память и навигацию.

Молодые и здоровые люди тоже иногда ищут ключи или забывают, зачем зашли в комнату, но это не то же самое. Другое дело, если человек теряется на знакомом маршруте или внезапно не узнаёт свой район — это уже повод насторожиться.

Другие ранние признаки, которые часто игнорируют

Нарушение ориентации редко приходит в одиночку. Доктор Кабрал отмечает, что к первым сигналам могут относиться проблемы с координацией движений.

"Если человек вдруг перестаёт ровно парковаться, хотя раньше это не вызывало трудностей, — это тоже может быть ранним симптомом", — добавил доктор Кабрал.

Такие проявления часто остаются незамеченными, ведь их легко приписать стрессу, переутомлению или возрасту. Но именно в этих мелочах и прячется начало болезни.

Что такое деменция и чем она отличается от болезни Альцгеймера

Многие считают эти понятия синонимами, хотя между ними есть разница. Деменция — общий термин, описывающий группу нарушений, при которых постепенно ухудшается работа мозга. А болезнь Альцгеймера — лишь одна из форм деменции, встречающаяся примерно в 60-70 % случаев.

Основные области, на которые воздействует болезнь:

  • память и способность запоминать новую информацию;

  • логическое мышление и рассуждение;

  • речь и подбор слов;

  • контроль эмоций и поведения;

  • ориентация в пространстве.

Таблица "Сравнение": деменция и болезнь Альцгеймера

Критерий Деменция Болезнь Альцгеймера
Определение Синдром, включающий разные формы когнитивных нарушений Наиболее частый тип деменции
Начало болезни Может развиваться на фоне инсультов, сосудистых нарушений, травм Развивается постепенно, без внешнего триггера
Воздействие на мозг Зависит от причины, может затрагивать разные зоны В первую очередь поражает гиппокамп и кору
Обратимость Иногда частично обратима при лечении причины Необратима, но можно замедлить прогрессирование

Советы шаг за шагом: как заметить тревожные сигналы раньше

  1. Обращайте внимание на дезориентацию — человек теряется в знакомом районе или забывает путь домой.

  2. Следите за моторикой — если движения стали неловкими, а координация нарушена, это не просто усталость.

  3. Проверяйте когнитивные привычки — трудности с подбором слов или непонимание простых инструкций заслуживают внимания.

  4. Ведите дневник наблюдений, если у близкого замечаете такие изменения.

  5. Обратитесь к неврологу: современные методы диагностики (МРТ, нейропсихологические тесты) позволяют выявить болезнь на ранней стадии.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: списывать симптомы на возраст.
    Последствие: болезнь продолжает прогрессировать, упуская шанс замедлить её развитие.
    Альтернатива: обратиться к врачу при первых изменениях поведения или координации.

  • Ошибка: игнорировать проблемы с навигацией.
    Последствие: риск дезориентации и потери в пространстве.
    Альтернатива: использовать GPS-браслеты, метки и напоминания для безопасности.

  • Ошибка: полагаться только на память.
    Последствие: тревожность, раздражительность, социальная изоляция.
    Альтернатива: записывать важные дела, использовать приложения для напоминаний.

А что если признаки уже появились?

Если вы заметили, что близкий стал забывать дорогу или путаться в знакомом месте, не стоит паниковать. Иногда похожие симптомы могут быть связаны с дефицитом витаминов группы B, анемией или даже стрессом. Но исключить деменцию можно только после обследования.

Врачи рекомендуют пересмотреть образ жизни: добавить физическую активность, прогулки, мозговую гимнастику — кроссворды, чтение, настольные игры. Важно также наладить питание: добавить рыбу, орехи, ягоды, зелень и витаминные комплексы с омегой-3.

Таблица "Плюсы и минусы" ранней диагностики

Плюсы Минусы
Позволяет начать лечение вовремя Может вызвать стресс и тревогу
Замедляет развитие болезни Требует регулярных обследований
Помогает адаптировать образ жизни Не гарантирует полного излечения

FAQ

Как отличить забывчивость от первых симптомов деменции?
Если человек забывает события, но потом вспоминает — это норма. Если же он уверенно помнит неверное, теряется в пространстве — стоит обследоваться.

Можно ли остановить болезнь Альцгеймера?
Полностью — нет, но современные препараты и когнитивная терапия способны замедлить её течение.

Сколько стоит обследование на деменцию?
В государственных клиниках базовая диагностика бесплатна, а в частных центрах — от 5 000 до 15 000 рублей в зависимости от тестов и консультаций.

Что лучше: лекарства или тренировка мозга?
Эффективен только комплексный подход: медикаменты, физическая активность и когнитивные упражнения.

Мифы и правда

  • Миф: деменция — неизбежный спутник старости.
    Правда: болезнь не всегда связана с возрастом, ею могут страдать и люди до 60 лет.

  • Миф: витаминные добавки излечивают деменцию.
    Правда: витамины помогают улучшить общее состояние, но не заменяют лечение.

  • Миф: если человек не забывает имена, значит, болезни нет.
    Правда: первые признаки часто касаются ориентации, а не памяти.

Сон и психология

Недосыпание — один из факторов, повышающих риск когнитивных нарушений. Учёные отмечают, что во сне мозг очищается от токсинов, включая белок бета-амилоид, связанный с болезнью Альцгеймера. Поэтому регулярный 7-8-часовой сон и спокойная обстановка перед сном — важная профилактика.

Три интересных факта

  1. Первое описание болезни Альцгеймера сделал немецкий психиатр Алоис Альцгеймер в 1906 году.

  2. Женщины страдают от деменции чаще мужчин, что связывают с гормональными изменениями и продолжительностью жизни.

  3. Регулярное употребление черники и оливкового масла улучшает когнитивные функции и снижает риск возрастных нарушений.

Исторический контекст

В начале XX века деменцию считали естественной частью старения, и лишь спустя десятилетия медицина признала её отдельным заболеванием. С тех пор подход к диагностике и терапии полностью изменился: появились магнитно-резонансная томография, тесты памяти, цифровые программы для тренировки мозга.

