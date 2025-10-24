Болезнь подкрадывается не к памяти: первый знак деменции проявляется совсем иначе

Проблемы с памятью — не всегда первое, что указывает на начинающуюся деменцию. Всё чаще врачи замечают: задолго до того, как человек начинает забывать имена и события, появляются другие, менее очевидные сигналы. Один из них связан не с памятью, а с пространством.

"Самый ранний симптом деменции и болезни Альцгеймера нередко не забывчивость, а то, что человек теряется в привычной обстановке", — отметил нейропатолог Стивен Кабрал.

Почему блуждание — тревожный сигнал

Если человек внезапно не может сориентироваться в знакомом месте, путает повороты или не может найти дорогу домой, врачи советуют не списывать это на усталость. По словам эксперта, подобное нарушение связано с поражением участков мозга, отвечающих за пространственную память и навигацию.

Молодые и здоровые люди тоже иногда ищут ключи или забывают, зачем зашли в комнату, но это не то же самое. Другое дело, если человек теряется на знакомом маршруте или внезапно не узнаёт свой район — это уже повод насторожиться.

Другие ранние признаки, которые часто игнорируют

Нарушение ориентации редко приходит в одиночку. Доктор Кабрал отмечает, что к первым сигналам могут относиться проблемы с координацией движений.

"Если человек вдруг перестаёт ровно парковаться, хотя раньше это не вызывало трудностей, — это тоже может быть ранним симптомом", — добавил доктор Кабрал.

Такие проявления часто остаются незамеченными, ведь их легко приписать стрессу, переутомлению или возрасту. Но именно в этих мелочах и прячется начало болезни.

Что такое деменция и чем она отличается от болезни Альцгеймера

Многие считают эти понятия синонимами, хотя между ними есть разница. Деменция — общий термин, описывающий группу нарушений, при которых постепенно ухудшается работа мозга. А болезнь Альцгеймера — лишь одна из форм деменции, встречающаяся примерно в 60-70 % случаев.

Основные области, на которые воздействует болезнь:

память и способность запоминать новую информацию;

логическое мышление и рассуждение;

речь и подбор слов;

контроль эмоций и поведения;

ориентация в пространстве.

Таблица "Сравнение": деменция и болезнь Альцгеймера