Рассада вытянулась и зацвела на подоконнике — стало понятно, где был просчёт
Весенние семена уже куплены, подоконник свободен, и руки так и тянутся начать посев. Но слишком ранний старт рассады в помещении нередко оборачивается разочарованием вместо богатого урожая. Переросшие и ослабленные растения хуже приживаются и дольше восстанавливаются. Об этом сообщает издание Better Homes and Gardens.
Почему ранний посев приносит больше вреда, чем пользы
Распространённое заблуждение заключается в том, что чем раньше посеять семена, тем быстрее удастся получить урожай. На практике всё наоборот: у большинства овощей есть оптимальный "возраст" для пересадки в грунт. Если рассада перерастает этот этап, её развитие замедляется, а продуктивность снижается.
Ранний посев почти всегда означает дополнительные затраты. Рассаду приходится дольше держать под лампами, чаще поливать, несколько раз пересаживать в более крупные ёмкости. Это требует времени, электроэнергии и расходных материалов, при этом не гарантируя лучший результат.
Основные проблемы переросшей рассады
Одна из самых частых неприятностей — вытянувшиеся, так называемые длинноногие растения. Особенно часто это происходит при выращивании на подоконниках, где света недостаточно. Даже при последующем улучшении освещения такие саженцы редко становятся крепкими и устойчивыми.
Есть и другая крайность: при интенсивном освещении рассада начинает слишком быстро развиваться, формировать бутоны и даже зацветать ещё в помещении. Для томатов, баклажанов, тыквенных и капустных культур это означает серьёзный стресс и снижение будущего урожая.
Не менее опасна и ситуация, когда растения долго остаются в маленьких горшках. Корни заплетаются, рост тормозится, а после высадки в грунт такие саженцы долго адаптируются. Холодная почва усугубляет проблему: даже холодостойкие взрослые растения в рассадном возрасте плохо переносят низкие температуры.
Болезни и стресс как следствие спешки
Чем дольше рассада находится в помещении, тем выше риск заболеваний. Загущённые посадки, плохая циркуляция воздуха и переувлажнение создают условия для грибковых проблем, отёков листьев и гниения корней. Ослабленные растения также тяжелее переносят пересадку и сильнее реагируют на весенние похолодания и возвратные заморозки.
Когда действительно стоит начинать посев
Сроки посева зависят от региона, культуры и способа выращивания. Теплолюбивые овощи — томаты, перцы, баклажаны — обычно высевают в помещении за 6-8 недель до предполагаемой даты последних заморозков. Холодостойкие культуры часто проще сеять сразу в грунт или выращивать рассадой за более короткий срок.
Ориентироваться стоит не только на календарь, но и на температуру. Большинству теплолюбивых растений нужна температура почвы около 21 °C, а ночные температуры на улице должны стабильно держаться выше 13 °C. Самую точную информацию дают пакетики с семенами и региональные календари посадок.
Как спасти рассаду, если вы поторопились
Если семена уже посеяны слишком рано, главное — не высаживать растения в открытый грунт раньше рекомендованных сроков. При необходимости рассаду можно "удержать" в помещении, создав ей более подходящие условия.
Саженцам требуется яркий и близкий источник света — лампы располагают на расстоянии 5-10 сантиметров от верхушек. Загущённые посадки обязательно прореживают, оставляя самые крепкие экземпляры. Для укрепления стеблей полезна лёгкая циркуляция воздуха: небольшой вентилятор снижает риск болезней и делает растения более устойчивыми.
По мере роста рассаду пересаживают в более крупные ёмкости, не дожидаясь, пока корни начнут выходить через дренажные отверстия. При этом важно не спешить с высадкой в сад и обязательно проводить закаливание, постепенно приучая растения к уличным условиям.
В отдельных случаях вытянувшиеся стебли можно заглубить при посадке. Этот приём подходит для томатов и некоторых других культур, способных образовывать корни на стебле, но он применим не ко всем растениям.
