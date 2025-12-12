Рассада растёт, как на дрожжах: январь запускает тайный сезон садоводов

В холодное время года, когда день короток, а солнце редко заглядывает в окна, садоводы начинают готовиться к будущему сезону. Однако спешить с первыми посевами не стоит — лучше начинать не с овощей, а с цветов. Об этом рассказала эксперт Союза садоводов России, телеведущая Ольга Воронова в комментарии изданию EcoSever.

Свет и время — главные ориентиры

По словам специалиста, в декабре и сразу после Нового года растениям остро не хватает естественного освещения. Даже при наличии ламп и качественного грунта рассада в этот период вырастает слабой и вытянутой. Недостаток света делает ранние посевы бессмысленными, ведь главная цель — получить крепкие и жизнеспособные растения. Воронова отмечает, что попытки опередить сезон могут дать обратный результат, особенно если выращивать овощные культуры.

Она советует ориентироваться на постепенное увеличение светового дня. Именно конец января становится тем моментом, когда растения начинают получать достаточно энергии для активного роста. В это время можно переходить к первым посевам, но выбирать следует подходящие культуры.

Цветы — первыми на старт

"Если речь о цветах, то в конце января — петунии, анютины глазки, то есть виолы. Если в конце января посеять на рассаду, то в мае они уже начнут зацветать. И будет уже красивая клумба", — пояснила эксперт.

По словам Вороновой, именно цветочные культуры можно считать самыми ранними для посева. Они растут медленно и требуют длительного периода развития до цветения. Посев в конце января позволяет добиться к маю декоративного эффекта, когда клумбы оживают после зимы.

Овощам нужно терпение

Овощные культуры требуют иного подхода. Как подчеркивает специалист, спешка в этом случае нежелательна: если посеять все подряд одновременно, рассада перерастет и потеряет силу еще до высадки в грунт. Каждая культура имеет свои оптимальные сроки.

"В самом начале февраля нужен сельдерей. Он какой-то самый тугорослый. А вот начиная с пятого-десятого февраля можно уже начинать баклажаны и перцы. Баклажаны почему-то у большинства дольше всех всходят", — добавила Воронова.

Эксперт также отметила, что томаты не относятся к ранним культурам. Их посев лучше отложить на более поздний срок, когда световой день станет еще длиннее.

Подготовка — залог успеха

Период с декабря по январь, по словам Вороновой, лучше посвятить подготовке: выбрать семена, проверить емкости, заготовить почву и оборудование для рассады. Именно с конца января начинается новый садовый сезон, когда природные условия начинают работать на садовода, а не против него.