Дмитрий Грачёв Опубликована сегодня в 18:45

Эта монета пролежала в земле тысячу лет: теперь она рассказывает о том, как Древняя Русь торговала с миром

Археолог Павлова: в Старой Ладоге обнаружена монета типа Rispling S52

В самом сердце древнейшей столицы Северной Руси, Старой Ладоге, археологи совершили сенсационную находку, которая проливает новый свет на денежное обращение эпохи викингов. Во время раскопок в южной части посада, на территории известной как Никольский конец, был обнаружен редчайший артефакт — серебряная монета, оказавшаяся лишь третьим в мире известным экземпляром своего вида.

Уникальный шанс для археологии

Работы на этом участке стали возможными впервые за последние 70 лет. Активная жилая застройка 1950-х годов долгое время делала масштабные исследования невозможными. Раскоп площадью 56 квадратных метров преподнёс учёным множество сюрпризов.

"Уникальность наших работ состоит в том, что впервые за последние 70 лет удалось провести раскопки широкой площадью в южной части посада древней Ладоги", — говорит руководитель раскопок Марианна Павлова.

Были локализованы остатки грунтового могильника с кремациями, впервые найденного ещё в 1938 году экспедицией Владислава Равдоникаса, а также обнаружены следы ремесленного производства X века и отопительные сооружения жилых построек. Общая коллекция находок с этого раскопа уже превысила пятьсот предметов.

Тайна серебряной монеты

Найденная монета первоначально представляла собой сильно окислившийся серебряный кружок, пролежавший в земле более тысячи лет. Благодаря мастерству реставратора Константина Горлова специалистам удалось не только восстановить её внешний вид, но и провести детальный анализ.

Оказалось, что это не арабский дирхам, которые массово обращались в то время, а местное подражание ему. Монета была отчеканена не позднее середины X века.

Сравнительная характеристика монет типа Rispling S52

Критерий Ладожский экземпляр Экземпляры из Швеции
Место хранения Находка в процессе изучения Музейные собрания Стокгольма и Уппсалы
Сохранность Поверхность окислена, восстановлена реставратором Хорошая сохранность
Археологический контекст Чётко документирован и изучен Отсутствует
Штемпели Идентичны штемпелям шведских экземпляров Эталонные для сравнения

Загадочные русские дирхамы

Проведённое штемпельное сравнение показало полное тождество с двумя другими известными монетами этого типа, хранящимися в Швеции. Ладожская находка относится к типу Rispling S52 — подражанию дирхамам государства Саманидов.

"Ладожская находка — первый русский дирхам типа Rispling S52, имеющий надежный археологический контекст", — пояснил эксперт по нумизматике Вячеслав Кулешов.

На монете читается искажённое имя саманидского правителя Насра ибн Ахмада (914-943 гг.). Особенность таких русских подражаний заключалась в том, что мастерам была важна общая узнаваемость арабской вязи, а не точное воспроизведение текста.

А что если…

Если дальнейшие исследования подтвердят существование в Ладоге собственного монетного производства, это кардинально изменит наши представления о экономическом развитии Северной Руси в X веке. Ладога могла бы встать в один ряд с такими центрами, как Хедебю, Сигтуна и Киев, где монетное дело было хорошо развито.

Три факта о денежном обращении в Древней Руси

  1. Восточное серебро - арабские дирхамы были основной денежной единицей в Восточной Европе в IX-X веках, их находили в кладах от Волги до Скандинавии.

  2. Местные подражания - нехватка монет заставляла местных правителей чеканить собственные аналоги, которые часто упоминаются в нумизматических каталогах как "подражания дирхамам".

  3. Технология чеканки - древнерусские монетные дворы использовали технологию, схожую с византийской и арабской, но с собственными особенностями в оформлении штемпелей.

Исторический контекст

Старая Ладога на протяжении веков оставалась ключевым узлом на трансъевропейских торговых путях, связывающих Скандинавию с Арабским халифатом и Византией. Через этот город шёл поток серебра в виде арабских дирхамов, которые служили основным платёжным средством. Обнаружение местного монетного производства свидетельствовало бы о высоком уровне экономического развития Ладоги уже в середине X века, задолго до официального принятия христианства на Руси. Эта находка позволяет по-новому взглянуть на формирование денежной системы древнерусского государства и место Ладоги в этом процессе.

