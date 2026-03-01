Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Бодрый человек утром
Бодрый человек утром
© Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
Главная / Красота и здоровье
Алексей Поляков Опубликована сегодня в 12:11

Привычка жаворонков спасает жизнь: подъем с первыми лучами солнца бережет мышцы от редкой болезни

Представьте мартовское утро в Москве: лёгкий морозец щиплет щёки, воздух свежий, как после дождя, а первые лучи солнца окрашивают снег в розовый. Вы встаёте в шесть, завариваете кофе с ноткой корицы — и день начинается с энергии, а не с усталости. Но что, если такая рутина не просто бодрит, а реально охраняет от серьёзных угроз здоровью? Недавнее исследование из Китая связывает ранние подъёмы и движение днём с меньшим риском бокового амиотрофического склероза — редкой болезни нервной системы, которая подтачивает мышцы и мобильность.

БАС поражает тысячи ежегодно, оставляя без шансов на полное выздоровление. Симптомы накапливаются незаметно: слабость в руках, хромота, проблемы с речью. Средняя продолжительность жизни после диагноза — 2-5 лет. Исследование на полмиллиона человек показало: "жаворонки" рискуют на 20% меньше "сов", а активные — на 26% ниже пассивных. Ходьба, уборка, спорт — всё счёт идёт. Это не панацея, но сигнал: ЗОЖ работает на системном уровне.

"Ранний подъём синхронизирует организм с естественным световым днём, что поддерживает тонус мышц и нервов. Активность днём усиливает кровоток, помогая выводить токсины — это базовая профилактика для долгой подвижности".

Врач-терапевт, врач общей практики Алексей Поляков

Что такое боковой амиотрофический склероз

БАС — это прогрессирующее поражение моторных нервов в мозге и спинном мозге. Мышцы теряют управление: сначала подрагивают, потом слабеют, атрофируются. Пациенты сталкиваются с параличом конечностей, нарушением речи, глотания, дыхания. Заболевание названо в честь бейсболиста Лу Герига, умершего от него в 1941-м. Онемение и слабость — ранние звоночки, но часто списывают на усталость.

Частота — 2-5 случаев на 100 тысяч. Лечение симптоматическое: нет лекарств, останавливающих процесс.

Ранние подъёмы: почему "жаворонки" в выигрыше

Из 500 тысяч "жаворонков" (277 тысяч) риск ниже на 20%, чем у "сов" (166 тысяч). Оптимальный сон — 6-8 часов. Ранний подъём подстраивает под солнечный цикл, поддерживая восстановление тканей. Это как минимализм в уходе: просто, но эффективно для долгосрочного тонуса.

Смешанный режим тоже лучше крайностей. Ложитесь до 23:00, вставайте с рассветом — энергия растёт, подвижность сохраняется. Связь с ритмами тела очевидна: стабильность снижает нагрузку на систему.

"Здоровый сон 6-8 часов — основа профилактики. Ранние подъёмы помогают поддерживать мышечный тонус и общую выносливость, минимизируя риски дегенеративных изменений".

Врач-терапевт, врач общей практики Марина Егорова

Физическая активность как щит для нервов

Любое движение — ходьба 30 мин, уборка, йога — снижает риск на 26%. Оно улучшает циркуляцию, выводит отходы, укрепляет мышцы. Не нужно марафонов: 150 мин в неделю по рекомендациям ЗОЖ-экспертов.

Активность дополняет сон: вместе они создают барьер. Избегайте сидячего образа — это ловушка без доказательств, как БАДы без контроля. Реальные привычки — ваш капитал молодости.

Проверено экспертом: режим сна, физическая активность, профилактика БАС. Врач-терапевт Марина Егорова

FAQ: ответы на ваши вопросы

Можно ли стать "жаворонком"? Да, постепенно сдвигайте график на 15 мин раньше ежедневно.

Сколько ходить для эффекта? 10 тыс. шагов или 30 мин умеренной активности.

БАС заразно? Нет, генетика + факторы среды.

Сон меньше 6 ч опасен? Да, повышает риски на 10-15%.

Читайте также

Автор Алексей Поляков
Алексей Поляков — врач-терапевт (КГМУ) с 14-летним опытом. Эксперт по общей практике, ранней диагностике и доказательной медицине. Экс-заведующий отделением.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Причёска Кэрри Брэдшоу манит свободой: пушистые волны оказались сигналом о дефиците липидов сегодня в 2:10

Знаменитые кудри из «Секса в большом городе» — это не только работа стилиста, но и точный расчет биохимии кутикулы в сочетании с уровнем витаминов в крови.

Читать полностью » Обеденные игры с метаболизмом: как сон после еды влияет на стресс и кислотность в организме вчера в 16:19

Привычка вздремнуть после сытного обеда кажется безобидной, но врачи бьют тревогу: этот ритуал бьет по моторике ЖКТ и ускоряет старение кожи через гликирование.

Читать полностью » Комфорт под обманчивым вкусом: как лапша быстрого приготовления угрожает внутреннему здоровью вчера в 15:30

За привычным ароматом специй кроется биохимическая ловушка: избыток фосфатов и патоки меняет работу сосудов, а кожа первой выдает системные сбои в организме.

Читать полностью » Жирный рацион против старения: правильная еда превращает дряблые мышцы в мощный двигатель вчера в 15:25

Исследователи выяснили, почему привычные пробежки не приносят свежести лица. Оказалось, что избыток глюкозы тормозит работу мышц и портит структуру коллагена.

Читать полностью » Столкновение солнца и жирной кожи: выбираем идеальные SPF-средства без риска для здоровья вчера в 14:50

Любимый крем от солнца может стать причиной воспалений, если не учесть одну важную деталь при выборе текстуры. В жаркую погоду защитный барьер работает иначе.

Читать полностью » Лицо сереет, а силы тают: весенний упадок ресурсов скрывается в тарелке и лечится едой вчера в 12:47

Когда организм сигналит о дефиците тусклой кожей и сонливостью, решение часто лежит на полке с бакалеей. Узнайте, какой продукт заменяет горсть таблеток.

Читать полностью » Интервальное голодание: стремление к идеальному телу может оказаться лишь миражом 27.02.2026 в 20:33

Обзор двух тысяч добровольцев опроверг мифы об интервальном голодании. Выяснилось, почему наше тело начинает экономить ресурсы вместо сжигания жира.

Читать полностью » Мягкий плен домашних тапочек: привычка ходить в обуви по дому незаметно убивает мышцы стопы 27.02.2026 в 18:45

Узнайте, как мягкая домашняя обувь «выключает» мышцы и почему привычка стричь ногти полукругом становится главной причиной визитов к подологу.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес
Зимний бассейн как островок тепла: как взрослые учатся плавать и преодолевают свои страхи перед водой
Авто и мото
Бюджетные шины: как сэкономить на покрышках, но не потерять безопасность на дороге
Недвижимость
Недельный след от ужина тает на глазах: правильный спиртовой раствор разрушает липиды в ткани
Питомцы
Тихий враг с мягкими лапками: бытовые звуки превращают жизнь кошки в бесконечный кошмар
Спорт и фитнес
Карманный тренажёр против лишнего веса: прыжки запускают секретный режим жиросжигания
Еда
Невидимый триумф микробов: расслоившийся соус в холодильнике сигнализирует о скрытой угрозе
Авто и мото
Ночной дождь и фары, полные сюрпризов: как неправильная замена ламп влияет на безопасность авто
Наука
Пески Сахары скрывали истинного короля: найден костлявый гигант, который крупнее тираннозавра
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet