Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Пенсионеры
Пенсионеры
© freepik.com
Главная / Сибирский федеральный округ
Дмитрий Корнилов Опубликована сегодня в 20:42

Пятеро детей — и пенсия в 50: Тюменская область расширяет круг женщин, которым можно уйти раньше

В 2026 году более 20 тысяч тюменцев смогут оформить пенсию — Инфоцентр региона

Число жителей Тюменской области, которые смогут оформить пенсию в 2026 году, заметно увеличится. По данным Информационного центра правительства региона, право на назначение страховой выплаты, включая досрочные категории, получат свыше 20 тысяч человек — показатель, который отражает общее изменение возрастной структуры населения.

Кто сможет выйти на пенсию

В telegram-канале Инфоцентра уточняют ключевые параметры.

"В 2026 году более 20 000 жителей региона получат право оформить пенсию, в том числе досрочную. Общеустановленный возраст для выхода на пенсию в России: для женщин — 60 лет, для мужчин — 65 лет", — сказано в сообщении.

Эти нормы продолжают действовать для большинства граждан, формируя базовую возрастную планку для оформления выплат.

Однако региональная статистика показывает, что значительная доля жителей относится к категориям, которым предусмотрен более ранний выход на пенсию. Социальная политика ориентирована на поддержку тех, чьи жизненные обстоятельства или характер труда требуют особого внимания.

Льготные категории и условия для оформления

Для многодетных матерей действуют особые правила. Женщины с тремя детьми могут выйти на пенсию в 57 лет, с четырьмя — в 56, а при наличии пяти и более детей — уже в 50 лет. Условия включают минимум 15 лет страхового стажа и воспитание каждого ребёнка до восьми лет без случаев лишения родительских прав. Эти требования сформированы для поощрения семей, которые несут повышенную нагрузку по воспитанию детей.

Кроме многодетных семей, правом досрочного выхода пользуются родители детей-инвалидов: мужчины — с 55 лет, женщины — с 50 лет. Льготы также предусмотрены для педагогов, медиков, водителей общественного транспорта и сотрудников вредных производств. В этих сферах ключевую роль играют специальные требования по стажу и условиям труда, которые должны быть подтверждены документально.

Как растёт число получателей льгот

На сегодня досрочную пенсию уже получили более семи тысяч жительниц региона. В их числе 1 227 матерей с тремя детьми, 506 — с четырьмя и 5 540 — с пятью и более детьми. Эти данные отражают активное применение мер поддержки, направленных на многодетные семьи и родителей, находящихся в особых обстоятельствах.

Расширение круга получателей досрочных выплат формирует устойчивую социальную тенденцию: региональная система стремится учитывать разнообразие жизненных ситуаций. По мере изменения демографической структуры такие механизмы позволяют поддерживать граждан, обеспечивая им возможность более раннего и стабильного выхода на заслуженный отдых.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В Ямале в 2027 и 2028 годах планируется сокращение госдолга с нынешних уровней вчера в 7:36
В долгах, как в репьях, но есть план — как Ямал планирует выйти из финансового кризиса

В Ямало-Ненецком округе утвердили бюджет на 2026 год с дефицитом 52,9 млрд рублей. В планах — сокращение госдолга и значительные инвестиции в муниципалитеты.

Читать полностью » В Ямале зафиксировали серьезный рост цен на услуги: транспорт подорожал на 25,8% вчера в 6:23
Растут цены на Ямале: что заставит вас платить больше — цены на продукты, бензин или услуги

В ЯНАО в 2024 году цены выросли на 7%, с наибольшим ростом в сфере продовольственных товаров и услуг. Как это повлияло на экономику региона?

Читать полностью » На Ямале введен единый запрет на продажу алкоголя в праздничные дни вчера в 5:23
Ямал объявил войну алкоголю на праздниках: какие дни станут "сухими"

С 2026 года на Ямале введут единые требования к продаже алкоголя в праздничные дни. В список запретных дат попали ключевые национальные и местные праздники.

Читать полностью » В Ямале цены на рыбу и мясо выросли на 7,3%, а алкоголь подорожал на 11,6% — Тюменьстат вчера в 4:46
Ямал подорожал: на что скоро не хватит денег при бюджетных затратах

В октябре 2024 года на Ямале цены на товары и услуги увеличились на 4%, при этом значительный рост наблюдается в ценах на топливо, продовольственные товары и услуги образования.

Читать полностью » В Сургуте водители такси отказываются выполнять заказы из-за вчера в 3:36
Сургут на морозе: как таксисты высаживают пассажиров ради "дорогих" поездок

В Сургуте жители жалуются на водителей «Яндекс Go», отказывающихся выполнять заказы из-за низкой стоимости. Почему это становится всё более частым явлением?

Читать полностью » В Югре после 9 класса можно обучиться востребованным профессиям в колледжах и техникумах вчера в 2:26
В Сибири придумали куда определять "двоечников" после провального ЕГЭ

В Югре девятиклассники почти все сдают ОГЭ, и менее 1% не преодолевают минимальный порог. Как будет реализована возможность бесплатного освоения рабочих профессий для не сдавших?

Читать полностью » В ХМАО медведи не ушли в спячку из-за аномально теплой погоды — очевидцы вчера в 1:16
Оставили медведей без сна: как аномальная погода сбивает с толку сибирских зверей

В ХМАО медведи не ушли в спячку из-за аномальной теплой погоды в конце ноября. Жители Когалыма увидели бодрствующего медведя.

Читать полностью » В Сургуте на рынке вторичной недвижимости увеличилось предложение на 4,5% — риелторы вчера в 0:26
Распродают вторичку, как в последний день: что оживило рынок недвижимости в Сургуте

В Сургуте наблюдается рост предложения на рынке вторичной недвижимости, а интерес местных жителей к покупкам увеличился на 15% за месяц.

Читать полностью »

Новости
Питомцы
Собака остаётся в кровати из-за желания защищать хозяина
Россия
Въезд в Россию закрыли более чем 160 тысячам иностранцев — МВД
Авто и мото
Шумоизоляция в новых авто ухудшается из-за экологических норм — автоэксперт
Еда
Горбуша в собственном соку придаёт салату мягкий вкус — кулинары
Дом
Глубокие оттенки делают интерьер визуально дороже — дизайнеры
Спорт и фитнес
Тренировки с четырьмя подходами обеспечивают эффективный рост мышц — тренер Вульф
УрФО
Жители крупных городов всё чаще обращаются к психологам — URA.RU
Туризм
Как избежать укачивания у ребенка в самолете: советы педиатра Шургановой
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet