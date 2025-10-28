Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
дед за рулем
дед за рулем
© freepik.com by prostooleh is licensed under Free More info
Главная / Уральский федеральный округ
Андрей Власов Опубликована сегодня в 15:36

Рулили 20 лет — теперь могут отдохнуть: в Тюмени водителям дали право на досрочную пенсию

В Тюменской области 340 водителей общественного транспорта вышли на пенсию досрочно — Инфоцентр региона

В Тюменской области 340 водителей автобусов, троллейбусов и трамваев воспользовались правом на досрочный выход на пенсию. Об этом сообщили власти региона в официальных соцсетях.

Кто имеет право на льготу

"В Тюменской области этим правом воспользовались 340 человек. Страховая пенсия по старости может быть назначена мужчинам в 55 лет, женщинам — в 50 лет, при условии, что они проработали водителями автобусов, троллейбусов и трамваев на регулярных городских маршрутах не менее 20 и 15 лет соответственно", — говорится в telegram-канале Инфоцентра региона.

Таким образом, профессиональные водители городского пассажирского транспорта могут выйти на пенсию на пять лет раньше общеустановленного возраста, если их стаж работы соответствует установленным критериям.

Условия выхода на пенсию

Для назначения досрочной пенсии необходимо также иметь страховой стаж:

  • не менее 25 лет для мужчин,

  • не менее 20 лет для женщин.

Кроме того, работодатели обязаны предоставлять достоверные сведения о трудовой деятельности работников, включая коды особых условий труда, подтверждающие их право на льготу.

Поддержка профессионалов

Социальный фонд региона отметил, что подобная мера — часть системы поддержки трудных и ответственных профессий, где работа связана с повышенной нагрузкой и ответственностью за жизнь пассажиров.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Через пункт пропуска сегодня в 7:11
Рыба, мясо и строгий контроль: на границе с Казахстаном досмотрели 10 тонн еды

Россельхознадзор проверил 13 грузовиков с мясом и рыбой, направлявшихся из России в Казахстан. Вся 10-тонная партия сопровождалась нужными документами.

Читать полностью » Ирина Текслер открыла первый Всероссийский фестиваль кокошника в Челябинске сегодня в 6:11
Русская корона XXI века: в Челябинске прошёл первый фестиваль кокошника

На форуме «Стальное кружево Урала» прошёл первый фестиваль кокошника. Ирина Текслер заявила, что он может стать ежегодным символом русской моды.

Читать полностью » В Челябинской области с 2026 года вырастет стоимость техосмотра легковых автомобилей сегодня в 5:56
Техосмотр подорожает дважды: в Челябинске вводят и новый тариф, и дополнительную пошлину

С 1 января 2026 года в Челябинской области подорожает техосмотр — с 1 097 до 1 201 рубля. С сентября 2025 года вводится доппошлина 500 рублей.

Читать полностью » Челябинская область заняла 23 место в России по доступности аренды жилья сегодня в 4:48
Семья, квартира, 100 тысяч в месяц: в Челябинске аренда становится роскошью

Челябинская область заняла 23-е место в России по доступности аренды жилья: семья с двумя детьми может снимать квартиру при доходе от 104 тысяч рублей.

Читать полностью » Жителей Челябинской области ждут гастротуры, паломничества и промэкскурсии в ноябре сегодня в 3:36
От пельменей до плавильных печей: ноябрь зовёт в самые вкусные и горячие туры Урала

Ноябрь в Челябинской области обещает гастротуры, паломничества и поездки к термальным источникам. Узнайте, куда поехать и сколько стоит отдых на Урале.

Читать полностью » В Челябинской области дрон помог Россельхознадзору выявить нарушения на землях Каслинского округа сегодня в 2:26
Дроны спустились с неба — и нашли заросли вместо полей: в Челябинской области начались проверки

В Каслинском округе дрон обследовал пять участков площадью 82 га и выявил нарушения в использовании земель. Владельцам направили предписания.

Читать полностью » В Перми посещаемость кино выросла на 70% за последние выходные октября — ЕАИС сегодня в 1:46
Пермь идёт в кино: 51 тысяча зрителей — и это только за два дня

В Перми за выходные число зрителей в кино выросло на 70%. Что вернуло пермяков в кинозалы и какие фильмы собрали полные залы?

Читать полностью » Россельхознадзор ввёл карантинные зоны в челябинских нацпарках из-за опасного жука-вредителя сегодня в 1:18
Нацпарки против жука: на Урале начали вырубать лес гектарами

В нацпарках «Таганай» и «Зигальга» начали вырубку леса из-за нашествия жука-вредителя. Карантинные зоны охватили более 60 тысяч гектаров.

Читать полностью »

Новости
Туризм
Игорь Синельников: за еду и напитки в метро Дубая штрафуют на 100 дирхамов
Питомцы
У собак, которые регулярно играют с хозяевами, уровень гормона стресса значительно ниже
Авто и мото
Toyota 2TR-FE признан самым долговечным мотором — рейтинг TopSpeed
Питомцы
Голодная диета обязательна для собак любого размера перед наркозом
Питомцы
Собаки снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний у хозяев на 30%
Туризм
Весной и осенью Каир предлагает мягкую погоду и прогулки по Нилу на фелуках
Красота и здоровье
Эксперт Джолин Бродер: светлые и персиковые лаки делают кожу рук моложе
Красота и здоровье
Хлоргексидин остаётся самым доступным антисептиком против высыпаний и раздражений кожи
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet