Рулили 20 лет — теперь могут отдохнуть: в Тюмени водителям дали право на досрочную пенсию

В Тюменской области 340 водителей автобусов, троллейбусов и трамваев воспользовались правом на досрочный выход на пенсию. Об этом сообщили власти региона в официальных соцсетях.

Кто имеет право на льготу

"В Тюменской области этим правом воспользовались 340 человек. Страховая пенсия по старости может быть назначена мужчинам в 55 лет, женщинам — в 50 лет, при условии, что они проработали водителями автобусов, троллейбусов и трамваев на регулярных городских маршрутах не менее 20 и 15 лет соответственно", — говорится в telegram-канале Инфоцентра региона.

Таким образом, профессиональные водители городского пассажирского транспорта могут выйти на пенсию на пять лет раньше общеустановленного возраста, если их стаж работы соответствует установленным критериям.

Условия выхода на пенсию

Для назначения досрочной пенсии необходимо также иметь страховой стаж:

не менее 25 лет для мужчин,

не менее 20 лет для женщин.

Кроме того, работодатели обязаны предоставлять достоверные сведения о трудовой деятельности работников, включая коды особых условий труда, подтверждающие их право на льготу.

Поддержка профессионалов

Социальный фонд региона отметил, что подобная мера — часть системы поддержки трудных и ответственных профессий, где работа связана с повышенной нагрузкой и ответственностью за жизнь пассажиров.