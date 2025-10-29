Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Павел Лебедев Опубликована сегодня в 21:11

Пока все ждут декабря, цены уже растут: как не переплатить за оливье и шампанское

Цены на продукты перед Новым годом вырастут на 3–10% — аналитики рассказали, как сэкономить

До Нового года остаётся совсем немного времени, и чем ближе декабрь, тем активнее растут цены. Если не хочется переплачивать за продукты и напитки к праздничному столу, начинать подготовку стоит уже осенью. Эксперты объясняют, какие товары дорожают первыми, а какие стоит закупать заранее, чтобы сэкономить.

Почему цены растут осенью

Осенний рост цен — явление привычное для России. По данным Росстата, годовая инфляция к осени 2025 года достигла 8,14%, недельная — 0,22%, а инфляционные ожидания населения держатся на уровне 12,6%. Это значит, что производители и торговые сети закладывают повышение цен заранее, особенно на сезонные и праздничные товары.

Быстрее всего дорожают овощи и тепличная продукция, поскольку летние поставки заканчиваются, а зимние требуют затрат на энергию и логистику. Осенью рост цен особенно заметен в следующих категориях:

• помидоры — +6,2%;
• огурцы — +3,4%;
• борщевой набор (картофель, капуста, морковь, свёкла) — +6%.

К этому добавляются колебания курсов валют, которые влияют на импортные продукты — фрукты, алкоголь и деликатесы.

"К декабрю многие товары подорожают на 3-5%, а по отдельным позициям — и до 10%. Поэтому выгоднее закупать непродукты длительного хранения уже осенью", — отметили аналитики в интервью изданию "Прайм".

Что подорожает к Новому году

По прогнозам экспертов, ближе к декабрю цены традиционно вырастут на:

  • цитрусовые - до +4%, из-за роста спроса и затрат на доставку;

  • алкоголь, особенно импортное игристое вино;

  • мясо и яйца - на 1-3% из-за сезонного увеличения себестоимости кормов и логистики.

Зато приятным исключением станут рыба и морепродукты. Благодаря хорошему улову и стабильным поставкам цены на селёдку, красную рыбу и икру ожидаются стабильными или даже немного снизятся. Это редкий случай, когда деликатесы могут стать доступнее в новогодний сезон.

Как спланировать подготовку: пошаговая стратегия

Чтобы не тратить лишнего и собрать праздничный стол без спешки, стоит действовать поэтапно.

Шаг 1. Составьте меню заранее

Продумайте блюда, которые будут на столе, и запишите ингредиенты. Это позволит закупить всё постепенно и не поддаваться панике в декабре.

Шаг 2. Разделите покупки по срокам хранения

Что покупать Когда покупать Почему
Консервы, шоколад, конфеты, алкоголь, икра в банках Конец октября Долгий срок хранения, цены пока стабильны
Колбасы, копчёности, замороженные рыба и мясо, яйца, соусы Середина ноября Можно заморозить или хранить в холодильнике
Свежие овощи, фрукты, зелень, молочные продукты Конец декабря Лучше брать за пару дней до праздника

Такой подход поможет сэкономить до 15% от общей суммы праздничных расходов.

Шаг 3. Следите за акциями

Осенью сети проводят распродажи и "чёрные пятницы". На алкоголь, сладости и подарочные наборы скидки достигают 30-40%.

Шаг 4. Используйте программы лояльности

Многие сети позволяют накапливать бонусы и обменивать их на товары к празднику. Если начать покупки заранее, к декабрю можно получить ощутимую скидку на свежие продукты.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: отложить закупки на последнюю неделю декабря.
    Последствие: резкий скачок цен и дефицит популярных товаров.
    Альтернатива: закупать консервы и напитки заранее, пока цены не выросли.

  • Ошибка: купить слишком много скоропортящихся продуктов.
    Последствие: часть продуктов испортится к празднику.
    Альтернатива: замораживайте полуфабрикаты и используйте герметичную упаковку.

  • Ошибка: гнаться за "праздничной упаковкой".
    Последствие: переплата за красивую этикетку.
    Альтернатива: выбирайте тот же продукт в обычной фасовке.

А что если нет возможности закупиться заранее

Если вы не можете хранить большое количество продуктов, можно действовать иначе. Вместо покупки товаров заранее, используйте предзаказ в супермаркетах. Многие сети уже в ноябре открывают онлайн-заказы на праздничные наборы, которые доставляют прямо перед Новым годом — без наценки за спешку.

Также стоит обратить внимание на фермерские ярмарки и локальные поставки. В декабре цены в них обычно растут меньше, чем в крупных сетях, особенно на мясо, рыбу и овощи местного производства.

Плюсы и минусы ранней подготовки

Плюсы Минусы
Экономия до 15% бюджета Нужно продумать меню заранее
Возможность купить редкие продукты Требуется место для хранения
Нет декабрьской суеты Некоторые продукты придётся обновить
Спокойствие и контроль расходов Труднее предсказать окончательный курс валют

FAQ

Когда лучше покупать алкоголь к Новому году?
Оптимально — в конце октября или начале ноября. Позже цены растут на 10-15%, особенно на импортные вина и шампанское.

Что выгоднее — заморозить мясо или купить свежее в декабре?
Заморозка выгоднее: мясо и рыба спокойно хранятся до трёх месяцев, а к декабрю они становятся дороже минимум на 5%.

Как выбрать икру и не переплатить?
Покупайте баночную икру в октябре-ноябре — пока действует осенний улов. Проверяйте дату изготовления и выбирайте производителей с пометкой "ГОСТ".

Мифы и правда

Миф: выгоднее подождать предпраздничные распродажи.
Правда: к концу декабря скидки часто "фиктивные" — их делают от уже завышенных цен.

Миф: продукты всё равно испортятся, если купить заранее.
Правда: большинство праздничных товаров — алкоголь, консервы, шоколад — спокойно хранятся до весны.

Миф: цены растут только из-за праздников.
Правда: основная причина — сезонный переход и рост затрат на энергию и логистику.

Интересные факты

• В России традиционный пик цен на продукты приходится на 20-25 декабря.
• По данным маркетплощадок, спрос на икру и шампанское увеличивается в 8-10 раз за неделю до праздников.
• Самая популярная покупка в октябре — сладкие подарки: многие начинают собирать новогодние наборы для детей заранее.

Главное

Чтобы встреча 2026 года не ударила по кошельку, стоит начать подготовку уже сейчас. Продумайте меню, распределите покупки по срокам хранения и воспользуйтесь осенними скидками. Чем раньше начнёте — тем спокойнее, дешевле и вкуснее получится ваш праздничный стол.

