Пока все ждут декабря, цены уже растут: как не переплатить за оливье и шампанское
До Нового года остаётся совсем немного времени, и чем ближе декабрь, тем активнее растут цены. Если не хочется переплачивать за продукты и напитки к праздничному столу, начинать подготовку стоит уже осенью. Эксперты объясняют, какие товары дорожают первыми, а какие стоит закупать заранее, чтобы сэкономить.
Почему цены растут осенью
Осенний рост цен — явление привычное для России. По данным Росстата, годовая инфляция к осени 2025 года достигла 8,14%, недельная — 0,22%, а инфляционные ожидания населения держатся на уровне 12,6%. Это значит, что производители и торговые сети закладывают повышение цен заранее, особенно на сезонные и праздничные товары.
Быстрее всего дорожают овощи и тепличная продукция, поскольку летние поставки заканчиваются, а зимние требуют затрат на энергию и логистику. Осенью рост цен особенно заметен в следующих категориях:
• помидоры — +6,2%;
• огурцы — +3,4%;
• борщевой набор (картофель, капуста, морковь, свёкла) — +6%.
К этому добавляются колебания курсов валют, которые влияют на импортные продукты — фрукты, алкоголь и деликатесы.
"К декабрю многие товары подорожают на 3-5%, а по отдельным позициям — и до 10%. Поэтому выгоднее закупать непродукты длительного хранения уже осенью", — отметили аналитики в интервью изданию "Прайм".
Что подорожает к Новому году
По прогнозам экспертов, ближе к декабрю цены традиционно вырастут на:
-
цитрусовые - до +4%, из-за роста спроса и затрат на доставку;
-
алкоголь, особенно импортное игристое вино;
-
мясо и яйца - на 1-3% из-за сезонного увеличения себестоимости кормов и логистики.
Зато приятным исключением станут рыба и морепродукты. Благодаря хорошему улову и стабильным поставкам цены на селёдку, красную рыбу и икру ожидаются стабильными или даже немного снизятся. Это редкий случай, когда деликатесы могут стать доступнее в новогодний сезон.
Как спланировать подготовку: пошаговая стратегия
Чтобы не тратить лишнего и собрать праздничный стол без спешки, стоит действовать поэтапно.
Шаг 1. Составьте меню заранее
Продумайте блюда, которые будут на столе, и запишите ингредиенты. Это позволит закупить всё постепенно и не поддаваться панике в декабре.
Шаг 2. Разделите покупки по срокам хранения
|Что покупать
|Когда покупать
|Почему
|Консервы, шоколад, конфеты, алкоголь, икра в банках
|Конец октября
|Долгий срок хранения, цены пока стабильны
|Колбасы, копчёности, замороженные рыба и мясо, яйца, соусы
|Середина ноября
|Можно заморозить или хранить в холодильнике
|Свежие овощи, фрукты, зелень, молочные продукты
|Конец декабря
|Лучше брать за пару дней до праздника
Такой подход поможет сэкономить до 15% от общей суммы праздничных расходов.
Шаг 3. Следите за акциями
Осенью сети проводят распродажи и "чёрные пятницы". На алкоголь, сладости и подарочные наборы скидки достигают 30-40%.
Шаг 4. Используйте программы лояльности
Многие сети позволяют накапливать бонусы и обменивать их на товары к празднику. Если начать покупки заранее, к декабрю можно получить ощутимую скидку на свежие продукты.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: отложить закупки на последнюю неделю декабря.
Последствие: резкий скачок цен и дефицит популярных товаров.
Альтернатива: закупать консервы и напитки заранее, пока цены не выросли.
-
Ошибка: купить слишком много скоропортящихся продуктов.
Последствие: часть продуктов испортится к празднику.
Альтернатива: замораживайте полуфабрикаты и используйте герметичную упаковку.
-
Ошибка: гнаться за "праздничной упаковкой".
Последствие: переплата за красивую этикетку.
Альтернатива: выбирайте тот же продукт в обычной фасовке.
А что если нет возможности закупиться заранее
Если вы не можете хранить большое количество продуктов, можно действовать иначе. Вместо покупки товаров заранее, используйте предзаказ в супермаркетах. Многие сети уже в ноябре открывают онлайн-заказы на праздничные наборы, которые доставляют прямо перед Новым годом — без наценки за спешку.
Также стоит обратить внимание на фермерские ярмарки и локальные поставки. В декабре цены в них обычно растут меньше, чем в крупных сетях, особенно на мясо, рыбу и овощи местного производства.
Плюсы и минусы ранней подготовки
|Плюсы
|Минусы
|Экономия до 15% бюджета
|Нужно продумать меню заранее
|Возможность купить редкие продукты
|Требуется место для хранения
|Нет декабрьской суеты
|Некоторые продукты придётся обновить
|Спокойствие и контроль расходов
|Труднее предсказать окончательный курс валют
FAQ
Когда лучше покупать алкоголь к Новому году?
Оптимально — в конце октября или начале ноября. Позже цены растут на 10-15%, особенно на импортные вина и шампанское.
Что выгоднее — заморозить мясо или купить свежее в декабре?
Заморозка выгоднее: мясо и рыба спокойно хранятся до трёх месяцев, а к декабрю они становятся дороже минимум на 5%.
Как выбрать икру и не переплатить?
Покупайте баночную икру в октябре-ноябре — пока действует осенний улов. Проверяйте дату изготовления и выбирайте производителей с пометкой "ГОСТ".
Мифы и правда
Миф: выгоднее подождать предпраздничные распродажи.
Правда: к концу декабря скидки часто "фиктивные" — их делают от уже завышенных цен.
Миф: продукты всё равно испортятся, если купить заранее.
Правда: большинство праздничных товаров — алкоголь, консервы, шоколад — спокойно хранятся до весны.
Миф: цены растут только из-за праздников.
Правда: основная причина — сезонный переход и рост затрат на энергию и логистику.
Интересные факты
• В России традиционный пик цен на продукты приходится на 20-25 декабря.
• По данным маркетплощадок, спрос на икру и шампанское увеличивается в 8-10 раз за неделю до праздников.
• Самая популярная покупка в октябре — сладкие подарки: многие начинают собирать новогодние наборы для детей заранее.
Главное
Чтобы встреча 2026 года не ударила по кошельку, стоит начать подготовку уже сейчас. Продумайте меню, распределите покупки по срокам хранения и воспользуйтесь осенними скидками. Чем раньше начнёте — тем спокойнее, дешевле и вкуснее получится ваш праздничный стол.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru