Страх перемен
© freepik is licensed under public domain
Марина Егорова Опубликована сегодня в 10:42

Депрессия приходит первой: тревожный сигнал, который может опережать серьёзные болезни мозга

Депрессия появлялась за несколько лет до болезни Паркинсона — General Psychiatry

Депрессия, возникающая в зрелом возрасте, всё чаще привлекает внимание врачей не только как эмоциональное состояние. Исследователи отмечают, что такие симптомы могут появляться задолго до других, более очевидных нарушений работы мозга. Новые данные указывают на связь депрессии с ранними этапами нейродегенеративных процессов. Об этом сообщает журнал General Psychiatry.

Депрессия как возможный ранний сигнал

Долгое время считалось, что депрессивные состояния у пожилых людей напрямую связаны с ухудшением физического самочувствия, потерей независимости или хроническими диагнозами. Однако современные наблюдения показывают более сложную картину. В ряде случаев депрессия может отражать изменения в мозге, которые ещё не проявляются двигательными или когнитивными нарушениями. Подобные сдвиги нередко развиваются постепенно и остаются незамеченными на ранних этапах.

Исследователи подчёркивают, что нейродегенерация начинается задолго до клинического диагноза. Это подтверждают и данные о том, как меняются когнитивные функции при старении и заболеваниях мозга, включая ухудшение памяти на поздних этапах старения. Депрессивные симптомы в этом контексте могут быть одним из первых сигналов неблагополучия.

Что показало датское исследование

Чтобы глубже разобраться в этой связи, учёные использовали национальные медицинские регистры Дании. В исследование вошли данные 17 711 человек, у которых в период с 2007 по 2019 год была диагностирована болезнь Паркинсона или деменция с тельцами Леви. Для сопоставления были отобраны пациенты того же возраста и пола с другими хроническими заболеваниями, такими как ревматоидный артрит, хроническая болезнь почек и остеопороз.

Результаты показали устойчивую тенденцию. У людей, у которых позже развивались нейродегенеративные заболевания, депрессия возникала чаще и за несколько лет до постановки диагноза. Риск её появления постепенно возрастал по мере приближения к моменту выявления болезни и достигал максимума в течение трёх лет до этого. После постановки диагноза повышенный уровень депрессии сохранялся, что отличало эти группы от пациентов с другими хроническими состояниями.

Отличия между заболеваниями и клинические выводы

Особенно выраженной эта связь оказалась при деменции с тельцами Леви. У таких пациентов депрессивные симптомы наблюдались чаще, чем у людей с болезнью Паркинсона, как до постановки диагноза, так и в последующие годы. Учёные связывают это с особенностями поражения нейромедиаторных систем и более ранним вовлечением структур мозга, отвечающих за эмоции и мотивацию.

"После постановки диагноза "болезнь Паркинсона" или "легкая деменция" сохраняется более высокий риск развития депрессии, что подчеркивает необходимость повышения клинической осведомленности и систематического выявления депрессивных симптомов у таких пациентов", — отметил первый автор исследования Кристофер Роде.

Авторы подчёркивают, что депрессия не является прямым предвестником болезни Паркинсона или деменции у каждого человека. Тем не менее её появление в пожилом возрасте требует более внимательного отношения со стороны врачей и близких. Ранняя поддержка, включая немедикаментозные подходы и образ жизни, может сыграть важную роль. Так, данные о том, как физическая активность снижает симптомы депрессии, рассматриваются как дополнительный ресурс для улучшения качества жизни на ранних этапах.

В совокупности эти выводы меняют взгляд на депрессию в зрелом возрасте. Она всё чаще рассматривается не только как самостоятельное расстройство, но и как возможный маркер скрытых процессов в мозге. Повышение настороженности и своевременная помощь могут улучшить уход за пациентами и дать больше времени для адаптации к изменениям, которые развиваются постепенно.

Автор Марина Егорова
Марина Егорова — врач-терапевт (НГМУ) с 8-летним стажем. Эксперт по доказательной медицине, профилактике вирусных и сердечно-сосудистых заболеваний.

