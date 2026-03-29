Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Дед с грибами в лесу
Дед с грибами в лесу
© Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Главная / Центральный федеральный округ
Светлана Кузнецова Опубликована сегодня в 19:24

Лес просыпается раньше времени: аномальное тепло превращает подмосковные опушки в грибную зону

В Московском регионе аномально теплая весна провоцирует раннее начало грибного сезона. Уже на рубеже марта и апреля почва, защищенная плотным слоем снега, прогревается до комфортных для мицелия температур, что создает предпосылки для роста первых весенних видов. Любители тихой охоты традиционно готовятся к выходу в лес, однако эксперты призывают к бдительности при сборе ранних даров природы.

Первые находки сезона

Открытие сезона традиционно знаменуется появлением саркосцифы австрийской — яркого гриба, внешне напоминающего миниатюрную чашу. Этот вид часто пробивается сквозь остатки талого снега, становясь первым визуальным ориентиром для грибников.

Примерно через две недели после первых всходов можно ожидать появления сморчковых шапочек. К концу апреля в прогревающихся березняках и сосновых борах начинают встречаться строчки, предпочитающие специфические участки с повышенной влажностью почвы.

Особо продуктивными считаются районы с торфяниками, например, окрестности Шатуры и Егорьевска. Сочетание древесной растительности и специфического состава грунта формирует оптимальный микроклимат, позволяющий грибнице активно развиваться даже при умеренных весенних температурах.

Правила безопасности и кулинарная обработка

Весенний сбор грибов требует безупречного знания биологических особенностей видов, так как многие из них относятся к категории условно-съедобных и содержат природные токсины. Ошибки в идентификации или пренебрежение методами предварительной обработки могут привести к серьезному отравлению.

Сморчки и сморчковые шапочки необходимо подвергать принудительной термической обработке. После закипания воду нужно слить, так как в нее переходят гиромитрины, представляющие опасность для организма при употреблении в пищу.

"Муниципальные власти обращают особое внимание на необходимость осторожного подхода к сбору дикоросов в весенний период. Регулярные рейды по лесопарковым зонам подтверждают, что не все граждане осознают риски, связанные с употреблением условно-съедобных грибов. Мы призываем жителей не рисковать своим здоровьем и ограничиваться визуальным наблюдением, если нет полной уверенности в определении вида. Безопасность населения остается приоритетом в работе региональных служб по контролю за состоянием рекреационных территорий".

Эксперт по вопросам развития регионов Светлана Кузнецова

Специалисты настоятельно рекомендуют новичкам воздержаться от сбора строчков из-за их высокой токсичности, которая не всегда нивелируется даже длительной варкой. В случае возникновения малейших сомнений в съедобности найденного экземпляра, от него следует отказаться в пользу фотографии.

Активность клещей в лесах

Начало лесных прогулок совпадает с просыпанием клещей, которые крайне активны в подстилке и низком травостое. Паразиты быстро находят путь к открытым участкам кожи, поэтому закрытая одежда становится обязательным элементом экипировки.

Для предотвращения присасывания брюки следует заправлять в носки, а верхнюю часть одежды — в брюки. Использование головных уборов также критически важно для защиты от насекомых, поднимающихся с веток кустарников.

Для детей оптимальным решением остаются комбинезоны из плотных тканей, таких как софтшелл, с плотно прилегающими манжетами. Такая конструкция минимизирует количество зазоров, через которые вредители могут проникнуть под верхний слой одежды во время нахождения в лесной зоне.

Проверено экспертом: специалист в сфере региональной политики Андрей Власов
Автор Светлана Кузнецова
Светлана Кузнецова — эксперт по муниципальному управлению (РАНХиГС). Специалист по развитию территорий и реализации нацпроектов. Опыт в госслужбе — 15 лет.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet