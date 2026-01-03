Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Скалистое побережье с мягким песком
© Designed by Freepik by wirestock is licensed under Public domain
Опубликована сегодня в 21:46

Следы возрастом 115 000 лет в пустыне: объект, который появился там, где людей быть не могло

Древние люди посещали территорию современной пустыни — Nature

В самом сердце аравийской пустыни обнаружены следы, которые заставляют иначе взглянуть на раннюю историю человечества. Там, где сегодня раскинулись безжизненные пески, когда-то существовал мир воды, животных и кратковременного присутствия людей. Находка указывает на эпизод, о котором ранее можно было лишь догадываться. Об этом сообщает Nature.

Следы, появившиеся там, где их не ждали

В западной части пустыни Нефуд, в Саудовской Аравии, исследователи изучили котлован, который более ста тысяч лет назад был мелководным пресноводным озером. В этот короткий влажный период сюда стекались животные, оставляя после себя отпечатки, застывшие в осадочных породах. Среди следов слонов и верблюдов учёные выявили человеческие — отличающиеся формой и пропорциями. Всего было зафиксировано семь отпечатков, разбросанных вдоль древнего берега. Их морфология указывает на анатомически современных людей, что делает находку особенно значимой для понимания ранних миграций Homo sapiens.

Самые ранние прямые свидетельства присутствия человека в Аравии

Место получило название Алатар, что с арабского переводится как "след". Датировка методом оптически стимулированной люминесценции показала возраст около 115 тысяч лет — это последний межледниковый период, когда климат региона был заметно мягче современного. По мнению исследователей, эти отпечатки относятся к ранним Homo sapiens и являются древнейшими прямыми доказательствами их присутствия на Аравийском полуострове. Подобные находки дополняют данные о сложной и неравномерной экспансии человека за пределы Африки, о которой ранее судили в основном по костям и орудиям, как это происходило при изучении ранней эволюции человека.

"Были уверенно идентифицированы семь следов гоминидов", — заявили авторы исследования, отмечая, что в этот период в регионе отсутствовали неандертальцы.

Краткий визит, а не жизнь на берегу озера

Ни каменных орудий, ни костей людей, ни следов огня в Алатаре найдено не было. Это позволяет предположить, что место не являлось стоянкой. Люди, вероятно, приходили к озеру лишь на короткое время — чтобы напиться воды и продолжить путь. Слои отложений сохранили также десятки следов других животных, что указывает на богатую экосистему и сезонные миграции. Быстрое захоронение отпечатков обеспечило их редкую сохранность: эксперименты показывают, что такие следы обычно размываются в течение нескольких дней.

Зелёные коридоры сквозь пустыню

Отпечатки были оставлены в эпоху, когда Аравия временно превращалась в цепочку озёр и саванн. Эти "зелёные окна" создавали экологические коридоры между Африкой, Левантом и Южной Азией. В такие периоды люди могли проникать далеко вглубь полуострова, используя воду и общие ресурсы с животными. Подобные данные хорошо сочетаются с другими открытиями, показывающими, что история расселения человека была прерывистой и зависела от климата, как и в случае с находками, проливающими свет на древние формы людей.

Следы в Алатаре — это редкое прямое свидетельство движения, а не абстрактного присутствия человека. Они фиксируют мгновение, когда люди и животные делили один источник воды, а затем исчезали вместе с изменением климата. Такие находки позволяют увидеть прошлое не как статичную карту миграций, а как череду кратких возможностей, которыми наши предки умели пользоваться.

