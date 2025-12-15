Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Стая акул под водой
Стая акул под водой
Дмитрий Грачёв Опубликована сегодня в 17:40

Тираннозавр морей: обнаружена восьмиметровая акула, делившая океан с древними рептилиями

Ламнообразные акулы достигли гигантских размеров 115 млн лет назад — Бацци

Ламнообразные акулы — это не только "звёзды" вроде большой белой и мако, но и целая линия хищников, которая десятки миллионов лет оттачивала роль вершины морских пищевых цепей. Новые находки на севере Австралии показали, что эти акулы начали "примерять" гигантские размеры куда раньше, чем считалось: уже 115 млн лет назад в океане охотили ламнообразные, сравнимые по габаритам с современной большой белой. И это меняет представление о том, кто на самом деле делил статус главных морских хищников в эпоху динозавров. Новое исследование опубликовано в Communications Biology.

Кто такие ламнообразные и почему их эволюцию сложно "поймать" по костям

Отряд Lamniformes часто называют сельдевыми акулами. В нём действительно есть знаменитости — большая белая, мако, лисьи акулы, а также менее известные виды, включая "домового" (гоблин-акулу). Важная деталь для палеонтологов: у акул хрящевой скелет, который сохраняется хуже, чем кости. Поэтому ископаемая летопись часто состоит из зубов — акулы их постоянно теряют, а дно древних морей буквально "засеивается" такими находками.

Из-за этого поймать момент, когда линия современных акул стала крупной, крайне трудно: зубы многое говорят о питании и родстве, но не всегда позволяют уверенно оценить размер тела. Поэтому редкие случаи, когда сохраняются позвонки, становятся золотом: они дают более прямую возможность прикинуть длину и массу.

Австралийская находка: пять позвонков, которые "сдвинули" хронологию на 15 миллионов лет

На скалистом побережье у Дарвина (Северная территория Австралии) породы когда-то были морским дном — частью древней системы, связанной с океаном Тетис. Из этих отложений известны остатки морских рептилий и рыб, но в этот раз внимание привлекла горстка огромных позвонков акулы. Исследователи изучили пять самых крупных позвонковых центров из формации Дарвин (Darwin Formation), их диаметр — примерно 114-126 мм.

Сравнение с современными акулами получилось впечатляющим: у взрослых больших белых позвонки часто около 8 см в диаметре, а здесь — заметно больше, свыше 12 см. По морфологии эти позвонки отнесли к кардабиодонтидам (Cardabiodontidae) — группе крупных хищных акул, известных из мелового времени. Но главное — возраст: австралийские образцы датируются верхним аптом (~115 млн лет) и оказываются примерно на 15 млн лет старше прежнего "порога", когда гигантизм у ламнообразных связывали с более поздним периодом (около 100 млн лет и моложе).

Насколько огромной была эта акула: оценки длины и массы

Чтобы не ограничиваться словами "большая", авторы собрали крупный сравнительный набор данных по современным ламнообразным: сопоставили диаметр позвонков и максимальную длину тела, а затем применили регрессионные модели для оценки параметров ископаемых. Такой подход не идеален, но он значительно надёжнее, чем гадания по одиночным зубам.

В результате для дарвиновского кардабиодонтида получили оценки порядка 6-8 метров общей длины и более 3 тонн массы. Это уровень современного крупного высшего хищника и масштаб, сравнимый с некоторыми крупнейшими морскими рептилиями того времени — то есть акула реально могла стоять "на одном этаже" с ними в пищевой сети.

"Наши результаты показывают, что огромный размер тела является древней чертой пластинчатоусых, причем австралийские кардибиодонтиды достигают длины около 6-8 м и веса более 3 тонн", — сказал ведущий автор исследования доктор Мохамад Бацци из Стэнфордского университета.

Что это говорит о древних пищевых сетях: хищники "делили трон", а не стояли в очереди

Обычно морские экосистемы эпохи динозавров в массовом представлении "принадлежат" гигантским рептилиям — ихтиозаврам, плезиозаврам и другим крупным охотникам. Новая находка добавляет к этой картине ещё одного претендента на лидерство: раннего мегахищника среди акул современного типа. То есть вершина пищевой цепи могла быть не монополией рептилий, а зоной конкуренции и сосуществования разных групп.

Авторы отдельно отмечают и среду: судя по геологическому контексту, эти акулы могли обитать в мелководных прибрежных водах, а не только в открытом океане. Это важно, потому что такие зоны — самые продуктивные и богатые добычей, но и самые "переполненные" разными хищниками.

"Эти акулы были огромными и обитали в мелководных прибрежных водах", — добавил соавтор исследования Микаэль Сиверссон из Музея Западной Австралии.

Почему находка редкая: позвонки акул почти не сохраняются

Акульи позвонки иногда минерализуются и тогда имеют шанс пережить миллионы лет, но это случается заметно реже, чем с зубами. Именно поэтому пять крупных позвонков из одного района — уже событие. В работе подчёркивается, что редкость "полускелетного" материала ограничивает точность реконструкций размеров для многих древних ламнообразных, и новый экземпляр ценен ещё и как методическая опора для будущих оценок.

Сравнение: мегалодон, большая белая и ранний австралийский гигант

  1. Современная большая белая — высший хищник, обычно до ~6 м длиной; её позвонки служат удобным ориентиром для сравнения.

  2. Мегалодон — куда более поздний гигант, вокруг его длины идут споры; в статье прямо отмечают, что разные методы (по позвонкам и 3D-моделированию) дают сильно расходящиеся оценки.

  3. Австралийский кардабиодонтид (~115 млн лет) оказался "белой акулой по масштабу" в гораздо более древнем море: 6-8 м и свыше 3 тонн — и это на 15 млн лет раньше, чем ожидали для такого уровня гигантизма у ламнообразных.

Популярные вопросы о ламнообразных гигантах мелового периода

Это новый вид акулы или просто новые останки известной группы?

В статье речь идёт об огромных останках кардабиодонтидной ламнообразной акулы из формации Дарвин; акцент — на том, что это самое раннее свидетельство гигантизма у "современного" типа акул.

Значит ли это, что акулы уже тогда были главными хищниками океана?

Скорее, они вошли в клуб главных хищников вместе с крупными морскими рептилиями. То есть вершина цепи питания была разделена между разными группами.

Что лучше для оценки размеров древних акул — зубы или позвонки?

Зубы чаще встречаются и важны для систематики, но для размеров они менее надёжны. Позвонки дают более прямой путь к оценке длины и массы, хотя и они требуют моделей и допущений.

Сколько могла бы стоить такая находка на рынке ископаемых?

Научные публикации не обсуждают "стоимость", а торговля такими образцами часто регулируется законами и музейными правилами. Для науки ценность здесь не денежная, а в редкой информации о раннем гигантизме у акул.

