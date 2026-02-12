Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Врач
Врач
© Free to use under the Unsplash License
Главная / Красота и здоровье
Марина Егорова Опубликована сегодня в 19:55

Руки немеют, память подводит — многие списывают на усталость, а зря: последствия могут шокировать

Снижение памяти и онемение конечностей нередко списывают на усталость или стресс, но именно с таких симптомов могут начинаться серьёзные неврологические заболевания. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на врача-невролога Павла Фролова, который напомнил: промедление в подобных случаях способно обернуться тяжёлыми последствиями.

Когда симптомы нельзя игнорировать

Невролог работает с заболеваниями, затрагивающими центральную и периферическую нервную систему, а также когнитивные функции. По словам специалиста, поводом для обращения к врачу становятся любые устойчивые проблемы с памятью, концентрацией внимания и узнаваемостью лиц. Тревожными признаками считаются и трудности со счётом или выполнением привычных умственных операций.

"Невролог отвечает за нервы и когнитивные способности. Если у человека начинаются проблемы с памятью, со счетом, с узнаваниями, либо возникают двигательные нарушения — в руках, ногах, ощущается онемение или повышенная чувствительность, это повод для консультации. К этой же категории относятся проблемы со зрением, слухом или глотанием, потому что за них отвечают черепно-мозговые нервы", — пояснил врач-невролог.

Он обращает внимание и на двигательные или чувствительные расстройства. Слабость в руках и ногах, ощущение покалывания, снижение или, наоборот, усиление чувствительности — всё это может указывать на сбои в работе нервной системы. Даже нарушения зрения, слуха или глотания требуют оценки специалиста, поскольку за эти функции отвечают черепно-мозговые нервы.

Как попасть к неврологу и почему важна ранняя диагностика

Согласно действующим стандартам российской медицины, направление к неврологу обычно выдаёт терапевт. Однако пациент вправе самостоятельно инициировать консультацию, если замечает тревожные изменения в самочувствии. Фролов подчёркивает, что затягивание с визитом может усугубить течение болезни.

Он предупреждает, что многие неврологические патологии на ранних стадиях поддаются коррекции значительно лучше, чем в запущенной форме. Если игнорировать первые сигналы организма и обращаться к врачу только тогда, когда рука перестаёт подниматься или нога теряет подвижность, последствия способны оказаться необратимыми. Речь может идти о потере трудоспособности, снижении качества жизни и утрате возможностей, которые уже не получится восстановить.

Автор Марина Егорова
Марина Егорова — врач-терапевт (НГМУ) с 8-летним стажем. Эксперт по доказательной медицине, профилактике вирусных и сердечно-сосудистых заболеваний.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Кишечник болит, а анализы идеальны — врачи советуют начинать лечение с головы сегодня в 18:09

Синдром раздражённого кишечника остаётся загадкой для многих, несмотря на «здравые» анализы. Как эмоции влияют на наш кишечник?

Читать полностью » Начал есть жирную рыбу каждую неделю — вспышек злости стало заметно меньше: учёные нашли связь сегодня в 17:04

Омега-3, содержащиеся в жирной рыбе, могут снижать уровень агрессии почти на треть. К такому выводу пришли учёные, проанализировав десятки клинических исследований.

Читать полностью » Выглядят здоровыми, а сердце работает на износ: три привычки включают скрытый таймер сегодня в 16:04

Алкоголь, сигареты и гиподинамия действуют на сердце постепенно, но неотвратимо. Врач объяснила, как привычки ускоряют износ миокарда.

Читать полностью » Чистка зубов после еды оказалась под подозрением: миф о золотых 30 минутах трещит по швам сегодня в 15:40

Нужно ли выжидать полчаса после еды перед чисткой зубов? Стоматолог объяснила, когда это правило действительно важно, а когда — просто миф.

Читать полностью » Постоянный шум в ушах меняет жизнь — люди уходят с работы из-за одного невидимого симптома сегодня в 15:35

Исследование показало, как тиннитус влияет на карьеру и продуктивность. Онлайн-терапия помогла многим вернуть рабочую эффективность и уверенность.

Читать полностью » Закружилась голова и участилось сердцебиение — уровень глюкозы мог упасть до критической отметки сегодня в 14:16

Врачи рассказали, какие симптомы могут указывать на опасное снижение уровня сахара в крови, почему это происходит и в каких случаях требуется срочная помощь.

Читать полностью » Самолечение простуды бьёт по печени: безобидные таблетки запускают опасную цепную реакцию сегодня в 13:40

Жаропонижающие, капли и антибиотики часто принимают без показаний. Профессор РУДН объяснила, к чему может привести такая практика.

Читать полностью » Съели сладкое с утра — потеряли фокус: организм включает режим отдыха в самый неподходящий момент сегодня в 11:05

Сладкий завтрак может показаться безобидным, но новое исследование показывает, как он влияет на бодрствование, концентрацию и утреннюю работоспособность.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес
Лето ещё далеко, а живот уже в зоне риска: упражнения на пресс, которые спасают форму заранее
Красота и здоровье
Сладкий смузи крадёт энергию к полудню: этот баланс ингредиентов заставляет завтрак работать на вас
Наука
Не Луна и не орбита: Марс оказался самым удобным планом Б для выживания людей в космосе
Еда
Выбрали рецепт из 5 ингредиентов — горячий домашний суп спас холодный вечер
Питомцы
Кот начал метить после запрета — думала дело в "злопамятности", а причина в другом
Садоводство
Рассаду держат в заложниках календаря: как страх ошибиться лишает дачников раннего урожая
Красота и здоровье
Наращивание волос разобрали по молекулам — 91% прядей скрывают опасные вещества: вода всё показала
Красота и здоровье
Три главных признака: как за минуту определить свой тип кожи
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet