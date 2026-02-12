Руки немеют, память подводит — многие списывают на усталость, а зря: последствия могут шокировать

Снижение памяти и онемение конечностей нередко списывают на усталость или стресс, но именно с таких симптомов могут начинаться серьёзные неврологические заболевания. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на врача-невролога Павла Фролова, который напомнил: промедление в подобных случаях способно обернуться тяжёлыми последствиями.

Когда симптомы нельзя игнорировать

Невролог работает с заболеваниями, затрагивающими центральную и периферическую нервную систему, а также когнитивные функции. По словам специалиста, поводом для обращения к врачу становятся любые устойчивые проблемы с памятью, концентрацией внимания и узнаваемостью лиц. Тревожными признаками считаются и трудности со счётом или выполнением привычных умственных операций.

"Невролог отвечает за нервы и когнитивные способности. Если у человека начинаются проблемы с памятью, со счетом, с узнаваниями, либо возникают двигательные нарушения — в руках, ногах, ощущается онемение или повышенная чувствительность, это повод для консультации. К этой же категории относятся проблемы со зрением, слухом или глотанием, потому что за них отвечают черепно-мозговые нервы", — пояснил врач-невролог.

Он обращает внимание и на двигательные или чувствительные расстройства. Слабость в руках и ногах, ощущение покалывания, снижение или, наоборот, усиление чувствительности — всё это может указывать на сбои в работе нервной системы. Даже нарушения зрения, слуха или глотания требуют оценки специалиста, поскольку за эти функции отвечают черепно-мозговые нервы.

Как попасть к неврологу и почему важна ранняя диагностика

Согласно действующим стандартам российской медицины, направление к неврологу обычно выдаёт терапевт. Однако пациент вправе самостоятельно инициировать консультацию, если замечает тревожные изменения в самочувствии. Фролов подчёркивает, что затягивание с визитом может усугубить течение болезни.

Он предупреждает, что многие неврологические патологии на ранних стадиях поддаются коррекции значительно лучше, чем в запущенной форме. Если игнорировать первые сигналы организма и обращаться к врачу только тогда, когда рука перестаёт подниматься или нога теряет подвижность, последствия способны оказаться необратимыми. Речь может идти о потере трудоспособности, снижении качества жизни и утрате возможностей, которые уже не получится восстановить.