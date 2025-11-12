Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики

Дмитрий Корнилов Опубликована сегодня в 13:36

Школьники Тюмени примерят роль инженеров: стартует программа ранней профориентации

В Тюмени откроют нефтехимические классы для школьников 8–9-х классов

В Тюмени стартует программа ранней профориентации, направленная на подготовку будущих специалистов для нефтехимической отрасли. Для этого в школах города появятся нефтехимические классы, сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.

Кто стоит за проектом

"В Тюмени откроют нефтехимические классы. Тобольский многопрофильный техникум и департамент образования Тюмени заключили соглашение о сотрудничестве в подготовке абитуриентов СПО", — говорится в официальном сообщении.

Совместная инициатива направлена на то, чтобы помочь школьникам осознанно выбрать профессию и заранее познакомиться с базовыми знаниями нефтехимии.

Для кого предназначены занятия

Программу смогут посещать ученики 8-9 классов, проявляющие интерес к химии, технологиям и инженерии. На уроках ребята будут изучать основы отрасли, знакомиться с оборудованием и особенностями работы предприятий, а также посещать экскурсии и практические занятия в профильных учреждениях.

Зачем это нужно региону

Ранее в Тюменской области уже действовали спецклассы МЧС, где школьники готовились к поступлению в ведомственные учебные заведения. Новый проект станет продолжением стратегии профориентации и поможет сформировать кадровый резерв для нефтехимического кластера региона, в том числе для предприятий Тобольска — одного из крупнейших центров переработки углеводородов в России.

