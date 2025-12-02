Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Открытие новых вузов
Открытие новых вузов
Дмитрий Корнилов Опубликована сегодня в 14:38

Студенты гонятся за дипломом, а нужное делают единицы: именно это решает судьбу на собеседованиях

Ранний опыт повышает ценность выпускника на рынке — HR-эксперт Булкина

Многие карьерные решения оказываются успешными только тогда, когда сделаны заранее, ещё на этапе обучения. Об этом сообщает издание MosTimes, приводя комментарий эксперта в сфере HR Елены Булкиной, которая объяснила, почему ранний профессиональный опыт становится ключевым преимуществом на рынке труда.

Рынок труда и требования работодателей

Сложная экономическая ситуация изменила подход компаний к поиску сотрудников. Булкина отмечает, что работодатели ориентируются на тех специалистов, которые способны приносить практическую пользу без длительного периода адаптации. По её словам, дефицит квалифицированных кадров сочетается с необходимостью оптимизации расходов, что делает опыт и результативность главными критериями отбора.

"Поставьте себя на место работодателя. Сейчас сложная экономическая обстановка. Очень важно снижать расходы на персонал там, где это возможно. Есть дефицит хороших кадров, этим кадрам необходимо увеличивать заработную плату. Нужны опытные специалисты. Нужны те люди, которые уже могут и сейчас начать приносить пользу и добывать свои достаточно высокие гонорары", — подчеркнула консультант.

Она указывает, что молодым специалистам важно понимать динамику рынка и готовиться к условиям конкуренции уже в годы учёбы.

Формирование опыта во время обучения

Булкина считает, что начинать профессиональную деятельность стоит сразу после поступления в университет. Такой подход позволяет студентам накопить ключевые навыки задолго до выпуска и получить более чёткое понимание выбранной специальности. Практическая работа помогает связать теорию с реальными задачами, что формирует осознанное отношение к будущей профессии.

"Это двойная польза, не только дополнительный заработок, но и понимание того, зачем ты изучаешь те или иные дисциплины. Понимание самого себя, насколько тебе нравится выбранная специальность и специализация. Это реальный опыт, реальная социализация в нормальной рабочей среде", — отметила она.

Такой опыт, по её словам, становится фундаментом для дальнейшего профессионального роста и повышает уверенность молодых специалистов.

Конкурентоспособность выпускников

Наличие стажа и практических достижений к моменту получения диплома значительно увеличивает шансы на успешное трудоустройство. Булкина подчёркивает, что именно реальный опыт позволяет претендовать на более содержательные позиции и активнее участвовать в профессиональной конкуренции. Компании охотнее берут тех, кто уже продемонстрировал способность работать в рабочем ритме и понимать специфику задач отрасли.

Раннее погружение в профессию делает выпускника не только более заметным на рынке, но и помогает сформировать долгосрочную стратегию развития. Чем раньше студент сталкивается с рабочими процессами, тем быстрее он определяет сильные стороны и выбирает направление, в котором сможет проявить себя наиболее эффективно.

